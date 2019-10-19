Политика
REGNUMСоветник Трампа обвинил Порошенко и его окружение в краже $1,5 млрд
Советник президента США Дональда Трампа Сэм Кислин заявил, что окружением бывшего президента Украины Петра Порошенко во время его президентства были незаконно поделены $1,5 млрд. Об этом 19 октября он рассказал на брифинге в Киеве.
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с чего всё началось
"Почти $1,5 млрд, полученные при спецконфискации у окружения экс-президента Украины Виктора Януковича, незаконно поделили между собой Петр Порошенко и его приближенные", - цитирует Кислина "112 Украина".ТАСС11:15
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Американский бизнесмен обвинил команду Порошенко в краже 1,5 миллиарда долларов
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