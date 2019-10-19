Политика
Lenta.ruОкружение Порошенко обвинили в краже сотен миллионов долларов
Еще 300 миллионов получил бывший украинский генпрокурор Юрий Луценко, а 20 миллионов — бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов. Ранее Сэм Кислин также обвинил Порошенко в том, что он вывел из Украины не менее восьми миллиардов долларов.
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Американский бизнесмен обвинил команду Порошенко в краже 1,5 миллиарда долларов
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