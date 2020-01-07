Политика

REGNUMREGNUMСоветник Трампа объяснил причину убийства Сулеймани

Советник по национальной безопасности президента США Роберт О'Брайен раскрыл причины убийства иранского генерала Касема Сулеймани, об этом 7 января сообщает Fox News. Если верить чиновнику, давшему интервью изданию, Сулеймани планировал организовать нападения на американских военных и дипломатов.
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"Информация, которая была у нас и которую мы считаем очень весомой, указывала на то, что Сулеймани и те, с кем он был в сговоре, готовились убить большое число американских дипломатов и солдат в ближайшие дни", — сказал он в эфире Fox News
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