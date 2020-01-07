с чего всё началось

Советник по национальной безопасности президента США Роберт О'Брайен раскрыл причины убийства иранского генерала Касема Сулеймани, об этом 7 января сообщает Fox News. Если верить чиновнику, давшему интервью изданию, Сулеймани планировал организовать нападения на американских военных и дипломатов.

Политика Украине усложнят правила въезда в страны Европы Украинцы, желающие посетить европейские страны, с 2021 года будут обязаны проходить авторизацию в единой европейской системе контроля въезжающих (ETIAS), передает украинское издание "Обозреватель".

Политика Путин посетил военный командный пункт России в Сирии Из аэропорта Дамаска два президента отправились в командный пункт группировки Вооруженных сил России в Сирии, где заслушали доклады военных о положении дел на сирийской территории.

Политика Reuters сообщил о лечении российских наемников в клинике СОГАЗа Российским наемникам, которые воевали за границей, в том числе в Ливии и Сирии, оказывают помощь в клинике в Санкт-Петербурге, принадлежащей страховой компании СОГАЗ, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Киберспорт В Dota 2 вышло обновление 7.23f Сегодня, 7 января, разработчики выпустили новый балансный патч для Dota 2 — 7.23f. Изменения коснулись некоторых героев и экономики игры.

Общество Определен самый популярный телеканал в России по итогам года Наибольшая среднесуточная доля аудитории среди всех зрителей старше четырех лет, проживающих в крупных городах, в 2019 году вновь была, как следует из данных ECI Media Management на основе измерений Mediascope, у «России 1» — 11,8%. У ближайшего конкурента, «Первого канала», этот показатель по итогам ушедшего года равен 10,4%, у НТВ — 8,9%.

Авто Российским автовладельцам напомнили об изменениях в 2020 году 2020 год принесет российским автовладельцам много изменений — от введения электронных паспортов до возможности получать госномера прямо в автосалонах.

Общество Модель отправляла обнаженные фото в обмен на помощь коалам в Австралии 3 января жительница Лос-Анджелеса написала в своем Twitter, что любой, кто отправит доказательства того, что пожертвовал не менее 10 долларов одной из австралийских благотворительных организаций, получит от девушки в подарок обнаженные фотографии.

Общество В Тюмени свиньи пробрались в продуктовый магазин и выпили коньяк В продуктовый магазин в Тюмени пробрались три свиньи и опустошили полки с алкоголем. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 7 января.

Кино Аркетт и Стиллер В 2018 году Стиллер снял семичасовой сериал «Побег из тюрьмы Даннемора» с Аркетт, Бенисио Дель Торо и Полом Дано.

Происшествия В Петербурге пропала няня вместе с ребенком Накануне в отдел полиции в Выборгском районе города поступило сообщение о том, что 3 января няня, присматривавшая за девочкой 2014 года рождения, ушла вместе с ней из квартиры на улице Кустодиева и с тех пор не выходит на связь.