Политика

РИА НовостиРИА НовостиСоветник Трампа объяснил свои слова о прекращении сделки с КНР

Советник президента США Дональда Трампа по торговле Питер Наварро заявил, что его слова о якобы решении Трампа прекратить торговую сделку с Китаем были вырваны из контекста, после того как с опровержением данной информации выступил сам американский лидер.
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Трамп опроверг информацию о расторжении торговой сделки с Китаем

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