Политика
РИА НовостиСоветник Трампа объяснил свои слова о прекращении сделки с КНР
Советник президента США Дональда Трампа по торговле Питер Наварро заявил, что его слова о якобы решении Трампа прекратить торговую сделку с Китаем были вырваны из контекста, после того как с опровержением данной информации выступил сам американский лидер.
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Кино
Вышел трейлер российского хоррора «Кольская сверхглубокая»
ГЛАС.RU вчера в 08:36
Общество
Россияне смогут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей
Представители Совета Федерации направили в правительство предложение о расширении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
Живая Кубань 01:50
Политика
Путин приехал на открытие главного храма Минобороны
Президент Владимир Путин посетил парк «Патриот» в подмосковной Кубинке, где состоялось открытие главного храма Вооруженных сил — собора Воскресения Христова.
Компания вчера в 04:31
Общество
Ленинградцы смогут бесплатно сдать тест на антитела к коронавирусу
У жителей Ленинградской области появится уникальная возможность бесплатно сдать тест на антитела к вирусу SARS CoV-2, вызывающего COVID-19.
Online47.ru вчера в 09:33
Общество
Роскачество рассказало о проверке куриного филе
Эксперты Роскачества проверили 13 российских и две белорусские марки куриного филе стоимостью от 225 до 350 рублей за упаковку.
RT на русском 02:32
Общество
В России работающим пенсионерам продлят больничные
Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ 20 июня в 05:42
Финансы
В России размер материнского капитала на первенца может вырасти
Размер материнского капитала на первенца в России собираются повысить с 466 617 рублей до 524 881 в 2023 году.
Общественная служба новостей 03:18
Общество
Forbes назвал лучшим российским вузом Высшую школу экономики
Forbes назвал лучшим российским вузом в 2020 г. Высшую школу экономики (ВШЭ).
Ведомости 03:04
Технологии
Японский суперкомпьютер Fugaku признан самым быстрым в мире
Суперкомпьютер Fugaku, разработанный компанией Fujitsu для научных исследований, возглавил Топ-500 самых высокоскоростных систем мира.
Деловое.ТВ вчера в 14:48
Общество
ЗакСобрание Петербурга истребляет рюмочные
Второе чтение законопроекта о продаже алкоголя в общепите ознаменовано увеличение минимальной площади залов в заведениях, расположенных в многоквартирных домах, – она выросла с 20 кв. м до 50 кв. м. Третье чтение впереди.
Агентство Строительных Новостей 04:58
Общество
Глава Росстата объяснил данные о смертности от коронавируса
Руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков в интервью РБК объяснил расхождение данных ведомства и оперативного штаба по апрельской смертности от COVID-19.
РИА Новости 02:31
Экономика
Кабмин увеличил объем субсидий для малого и среднего бизнеса
Правительство увеличило до 104 миллиардов рублей объем бюджетных ассигнований на прямую безвозмездную помощь малому и среднему бизнесу, работающему в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 05:27
Здоровье
На Кубани коронавирусом за сутки заболели восемь детей
Среди заболевших 40 женщин и 20 мужчин, в том числе заболели восемь детей.
Кубань 24 04:04
Киберспорт
Virtus.pro уступила FlyToMoon на Beyond Epic
Cyber.sports.ru 21 июня в 15:17
Общество
«Майкл Джексон»: Ургант высмеял идею переименовать в США эскимо
Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала прокомментировал намерение переименовать в США эскимо, предложив "новое название" для мороженого.
РИА Новости вчера в 21:17
Происшествия
В Ленобласти отец посадил на цепь 10-летнего сына
Гатчина, Ленинградская область, 23 июня 2020, 11:06 — REGNUM В Ленинградской области отец решил проучить сына за проступок, посадив его на цепь.
REGNUM 04:06
Спорт
Чемпионка мира по стрельбе из Сербии умерла после тяжелых родов
Бобана Момчилович-Величкович является чемпионкой мира 2014 года в командной стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.
Вечерняя Москва вчера в 11:00
Общество
В Петербурге увеличилось число новых случаев COVID-19
За минувшие сутки в Петербурге зарегистрировали 220 новых случаев коронавируса, днём ранее выявили 217 заразившихся COVID-19 человек.
DP.RU 03:46
Футбол
Гендиректор «Уфы» рассказал о ситуации с коронавирусом в команде
Результаты теста на коронавирус одного из членов "Уфы" были сомнительными в отношении инфицирования коронавирусом, дополнительные тесты могут свидетельствовать о случае заболевания, сообщил генеральный директор футбольного клуба Шамиль Газизов.
РИА Новости вчера в 17:20
Происшествия
Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова
RT на русском 03:28
Кино
Авторы фильма «Мстители: Финал» признали ошибку в сценарии
Российская газета вчера в 10:25
Общество
Минтруд объяснил порядок оплаты работы 24 июня
В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, как будет оплачиваться работа 24 июня, которое объявлено нерабочим днём в связи с проведением парада Победы.
RT на русском 04:19
Общество
Голикова предупредила о продлении масочного режима до осени
Масочный режим в России будет действовать и осенью - предупредила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Газета.Ru вчера в 14:01
Политика
Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина
Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:02
Футбол
Полиция задержала еще около 30 фанатов «Спартака»
Газета.Ru 04:50
Политика
Россия откажется от находящейся в Казахстане РЛС Балхаш
Интерфакс вчера в 06:34
Происшествия
В массовом ДТП на КАД в Петербурге погиб один человек
В массовом ДТП с участием пяти легковых машин и одного грузовика на Кольцевой автомобильной дороге (КАД) в Санкт-Петербурге погиб один человек и шесть пострадали, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.
ТАСС вчера в 13:36
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал развод Харламова и Асмус
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал сообщения о разводе резидента Comedy Club Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
Известия вчера в 20:42
Политика
Путин допустил выдвижение на новый президентский срок
Президент Владимир Путин допустил, что может баллотироваться на новый срок в случае, если будут приняты соответствующие поправки к Конституции РФ.
RT на русском 21 июня в 11:46
Общество
В Волгоградской области смягчили режим самоизоляции
В Волгоградской области смягчили режим самоизоляции, введённый из-за ситуации с распространением коронавируса.
RT на русском 02:02