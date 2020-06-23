Советник президента США Дональда Трампа по торговле Питер Наварро заявил, что его слова о якобы решении Трампа прекратить торговую сделку с Китаем были вырваны из контекста, после того как с опровержением данной информации выступил сам американский лидер.

Советник Трампа объяснил свои слова о прекращении сделки с КНР

Политика Путин приехал на открытие главного храма Минобороны Президент Владимир Путин посетил парк «Патриот» в подмосковной Кубинке, где состоялось открытие главного храма Вооруженных сил — собора Воскресения Христова. 1,9K

Общество Ленинградцы смогут бесплатно сдать тест на антитела к коронавирусу У жителей Ленинградской области появится уникальная возможность бесплатно сдать тест на антитела к вирусу SARS CoV-2, вызывающего COVID-19.

Общество Роскачество рассказало о проверке куриного филе Эксперты Роскачества проверили 13 российских и две белорусские марки куриного филе стоимостью от 225 до 350 рублей за упаковку. 363

Общество В России работающим пенсионерам продлят больничные Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные. 1K

Финансы В России размер материнского капитала на первенца может вырасти Размер материнского капитала на первенца в России собираются повысить с 466 617 рублей до 524 881 в 2023 году. 4

Общество ЗакСобрание Петербурга истребляет рюмочные Второе чтение законопроекта о продаже алкоголя в общепите ознаменовано увеличение минимальной площади залов в заведениях, расположенных в многоквартирных домах, – она выросла с 20 кв. м до 50 кв. м. Третье чтение впереди. 13

Общество Глава Росстата объяснил данные о смертности от коронавируса Руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков в интервью РБК объяснил расхождение данных ведомства и оперативного штаба по апрельской смертности от COVID-19. 276

Экономика Кабмин увеличил объем субсидий для малого и среднего бизнеса Правительство увеличило до 104 миллиардов рублей объем бюджетных ассигнований на прямую безвозмездную помощь малому и среднему бизнесу, работающему в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции. 30

Происшествия В Ленобласти отец посадил на цепь 10-летнего сына Гатчина, Ленинградская область, 23 июня 2020, 11:06 — REGNUM В Ленинградской области отец решил проучить сына за проступок, посадив его на цепь.

Спорт Чемпионка мира по стрельбе из Сербии умерла после тяжелых родов Бобана Момчилович-Величкович является чемпионкой мира 2014 года в командной стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.

Общество В Петербурге увеличилось число новых случаев COVID-19 За минувшие сутки в Петербурге зарегистрировали 220 новых случаев коронавируса, днём ранее выявили 217 заразившихся COVID-19 человек.

Футбол Гендиректор «Уфы» рассказал о ситуации с коронавирусом в команде Результаты теста на коронавирус одного из членов "Уфы" были сомнительными в отношении инфицирования коронавирусом, дополнительные тесты могут свидетельствовать о случае заболевания, сообщил генеральный директор футбольного клуба Шамиль Газизов.

Общество Минтруд объяснил порядок оплаты работы 24 июня В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, как будет оплачиваться работа 24 июня, которое объявлено нерабочим днём в связи с проведением парада Победы. 4

Политика Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости". 4,8K

Происшествия В массовом ДТП на КАД в Петербурге погиб один человек В массовом ДТП с участием пяти легковых машин и одного грузовика на Кольцевой автомобильной дороге (КАД) в Санкт-Петербурге погиб один человек и шесть пострадали, сообщили ТАСС в городском главке МЧС. 27

Шоу-бизнес Пригожин прокомментировал развод Харламова и Асмус Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал сообщения о разводе резидента Comedy Club Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.