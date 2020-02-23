Политика
RT на русскомСоветник Трампа ответил на сообщения о вмешательстве России в выборы
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен в интервью телеканалу ABC News заявил, что не знает о каких-либо попытках России поддержать на выборах американского лидера Дональда Трампа.
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Футбол
«Реал» проиграл «Леванте» в матче чемпионата Испании
Валенсийский клуб «Леванте» одержал победу нал «Реал Мадридом» в матче 25-го тура чемпионата Испании по футболу со счетом 1:0. Встреча прошла на стадионе Сьюдад де Валенсия.
Политика
Климкин предупредил об опасности сделки России и Запада
Киев может оказаться в сфере влияния Москвы в случае, если страны Запада заключат сделку с Российской Федерацией.
Шоу-бизнес
Квентин Тарантино впервые стал отцом
Тарантино и Пик официально стали мужем и женой в ноябре 2018 года, брак стал первым для обоих.
Наука
Выявлено раннее скрещивание древних человеческих популяций
Новое исследование задокументировало самое раннее известное событие скрещивания между древними человеческими популяциями - группа, известная как «суперархайика» в Евразии, скрещенная с предком неандертальцев-денисовцев около 700 тысяч лет назад.
Единоборства
Уайлдер: на сей раз Фьюри не поднимется из нокдауна
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер дал комментарий относительно будущего противостояния с экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри.
Общество
Ученые проследили источник коронавируса в Китае
Передача нового типа коронавируса в Китае началась еще в ноябре или начале декабря 2019 года и ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов в Ухане.
Авто
Стали известны цены на обновленный Hyundai Solaris
Новый Hyundai Solaris презентовали в начале недели на заводе компании в Питере.
Здоровье
Врач Комаровский встретился с жителями Новых Санжар из-за коронавируса
Врач Евгений Комаровский встретился с жителями поселка Новые Санжары Полтавской области Украины, чтобы разъяснить им ситуацию с новым коронавирусом.
Здоровье
Коронавирус в России и мире. Главное на 21 февраля
В России Коронавирус выявили еще у двух россиян с круизного лайнера Diamond Princess.
Политика
Зеленский пообещал наказать «вирусологов в спортивных костюмах»
Зеленский напомнил, что эти же люди раньше называли себя "уважаемыми аграриями", выступавшими против рынка земли.
Общество
Климатолог спрогнозировал умеренное лето после теплой зимы
Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет средней или ниже средней.
Общество
Гороскоп на 20 февраля: Ожидается много непростых ситуаций
Почти весь день пройдет в активном деловом режиме – это отличный период для заработка и для решения карьерных вопросов.
Кино
Юбилейный Берлинский кинофестиваль открывается в Германии
Кино
Появились первые отзывы о мультфильме студии Pixar «Вперед»
В пятницу, 21 февраля, стало известно о том, что В Сети появились первые отзывы о мультфильме студии Pixar "Вперед".
Общество
В Италии число зараженных коронавирусом достигло 79
Общее число случаев заражения коронавирусом в Италии увеличилось до 79, двое заболевших умерли, а один пациент выздоровел и был выписан из больницы.
Общество
Макрон рассказал о препятствии для торговой сделки ЕС и Британии
Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал о том, что способно стать основным препятствием для заключения торговой сделки между Евросоюзом и Великобританией.
Общество
В Дании умер создатель LEGO-фигурки человека
Создатель знаменитой LEGO-фигурки человека Йенс Нигард Кнудсен скончался в возрасте 78 лет в Дании.
Происшествия
Нацполиция Украины завела дело об убийстве в доме экс-главы МИД
Нацполиция Украины возбудила уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины) в доме экс-министра иностранных дел в Киевской области, сообщается на сайте ведомства.
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев раскрыл размер пенсии своей жены
39-летний шоумен Гоген Солнцев в соцсети рассказал о размере пенсии своей 65-летней супруги Екатерины Терешкович.
Общество
В Китае назвали сроки инкубационного периода коронавируса
Симптомы коронавируса проявились у жителя района Шэньнунцзя (провинция Хубэй в Китае) только через 27 дней, сообщает газета People's Daily со ссылкой на местные власти.
Кино
Netflix объявил актерский состав второго сезона «Ведьмака»
Компания Netflix опубликовала в твиттере актерский состав второго сезона сериала «Ведьмак».
Здоровье
Диетолог перечислил уникальные свойства гречки
Диетолог Андрей Бобровский перечислил уникальные свойства гречки. Об этом специалист рассказал в интервью радио Sputnik.
Культура
В Якутске открывается выставка «Лоскутная мозаика Якутии»
На выставке будет представлено традиционное якутское лоскутное шитьё, главная отличительная черта которого – особый колористический строй, сочетание простых геометрических мотивов, пластическая композиция, уникальная традиционная техника "кыбытыы" (кантирование), ручная сборка и вышивка.
Происшествия
Мурманский подросток избил и закопал в снегу ребенка
Инцидент произошел накануне на улице Новой. Подросток напал на ребенка, избил его и пытался задушить.
Кино
В рамках «Берлинале» прошла презентация российских фильмов и сериалов
На кинорынке EFM, что работает в рамках 70-го юбилейного "Берлинале", прошла презентация Created in Moscow, организованная в сотрудничестве с Роскино, на которой были представлены не только российские фильмы, сериалы и анимация, но и отечественные услуги продакшн и постпродакшн.
Автоспорт
Квят стал четвертым в третий день тестов в Барселоне
Единственный российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят из Alfa Tauri стал четвертым (+1,695).
Экономика
Лукашенко рассказал о предложении Путина выплатить Белоруссии $300 млн
Кино
Okko эксклюзивно покажет самый кассовый российский фильм «Холоп»
Онлайн-кинотеатр Okko объявил в четверг, что в эксклюзивном порядке покажет самый кассовый российский фильм "Холоп".
Политика
США обвинили Россию в распространении фейков о коронавирусе
Агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на источники, что Госдеп считает, что в социальных сетях существует большое количество якобы связанных с Россией аккаунтов, ведущих координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе.