Политика
RT на русскомСоветник Трампа ответил на сообщения о вмешательстве России в выборы
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен в интервью телеканалу ABC News заявил, что не знает о каких-либо попытках России поддержать на выборах американского лидера Дональда Трампа.
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Советник Трампа по нацбезопасности отрицает, что Россия вмешивается в выборы президента
Коммерсантъвчера в 17:43
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Единоборства
Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать «королевский» бренд
По данным BBC, после отказа от королевских обязанностей супружеской паре будет запрещено пользоваться названием Sussex Royal.
Происшествия
Нацполиция Украины завела дело об убийстве в доме экс-главы МИД
Нацполиция Украины возбудила уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины) в доме экс-министра иностранных дел в Киевской области, сообщается на сайте ведомства.
Биатлон
Посольство сообщило результаты обыска у российских биатлонистов
Первичные результаты обысков у представителей российской сборной по биатлону говорят об отсутствии улик, свидетельствующих об использовании ими допинга, говорится в сообщении российского посольства в Риме.
Общество
Россиянку задержали в Испании по запросу США
Напомним, 14 февраля в Испании по запросу США задержали российскую переводчицу Олесю Красилову.
Музыка
Стал известен представитель Украины на Евровидении-2020
Армия и оружие
Главком ВМФ России поздравил экипажи кораблей в дальних походах
Поздравления направлены в том числе экипажам боевых кораблей и судов обеспечения ВМФ, выполняющих задачи военно-морского присутствия России в дальней океанской и морской зонах, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по Военно-морскому флоту.
Политика
Зеленский обвинил в беспорядках «вирусологов в спортивных костюмах»
В них участвовали "вирусологи в спортивных костюмах" - те же, кто ранее, как "уважаемые аграрии", выступали против рынка земли.
Общество
Климатолог спрогнозировал умеренное лето после теплой зимы
Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет средней или ниже средней.
Гаджеты
Xiaomi планирует выпустить электрический велосипед
Сбор средств на новую разработку — электрический велосипед начала компания Xiaomi, 22 февраля сообщает портал ITHome.
Общество
Украинский педиатр Комаровский: людьми в Санжарах манипулируют все
По словам Комаровского, главная вина лежит на государственных чиновниках, которые должны разъяснить местным жителям состояние приехавших на карантин людей.
Происшествия
В башне «Око» в Москва-Сити произошло обрушение
В Москва-Сити произошло обрушение части конструкции на 28-м этаже башни «Око».
Футбол
Футболисты киевского «Динамо» обыграли «Ворсклу» в чемпионате Украины
Хоккей
Овечкин высказался о своем 700-м голе в НХЛ
Экономика
В Минфине России назвали актуальную ставку рефинансирования ипотеки
Рефинансирование ипотеки в России в феврале 2019 года осуществляется по ставке примерно 8,7%, сообщил 20 февраля заместитель финансов Алексей Моисеев в эфире телеканала «Россия 1».
Общество
В США начнут действовать новые правила по выдаче грин-карт
С понедельника, 24 февраля, в США вступят в силу новые правила выдачи грин-карт, то есть разрешений на постоянное жительство в Соединенных Штатах Америки.
Энергетика
Мир на грани конца бума: от жидкого газа начали отказываться
Казалось бы, избыток на рынке и текущие сверхнизкие цены на сжиженный газ должны охладить пыл строителей новых заводов СПГ.
Общество
Ученые проследили источник распространения коронавируса в Китае
Специалисты проанализировали находящиеся в базе данных GISAID EpiFlu геномные данные 93 образцов нового типа коронавируса, собранные в 12 странах на четырех континентах (которые были внесены в базу до 12 февраля), а также источники заражения и пути распространения.
Футбол
Денис Черышев установил рекорд для «Валенсии» в матче Лиги чемпионов
Прежнее достижение «Валенсии» принадлежало Роберто Сольдадо, который забил гол через четыре минуты после выхода на поле в ворота турецкого «Бурсаспора» в 2010 году.
Происшествия
На Камчатке в аварии со снегоходом погибла журналистка
Главный редактор информационного агентства "КАМЧАТКА" 29-летняя Мария Нетребенко погибла в ДТП со снегоходом, случившемся на Камчатке.
Шоу-бизнес
Подарила свадебное платье сопернице
Артем оказался тем идеалом, которого я ждала долгие годы. Однако я хорошо знала его предысторию с бывшей девушкой.
Общество
Москвичей предупредили о возвращении зимы
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал о возвращении зимней погоды в московский регион, передает RT.
Политика
Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными
Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.
Политика
В МИД отметили эффективность механизмов «деконфликтинга» с США в Сирии
Механизмы «деконфликтинга» между Россией и Соединённым Штатами в Сирии работают эффективно, у сторон присутствует понимание по координации действий, заявил в эфире Первого канала замглавы российского МИД Александр Грушко.
Здоровье
Подарок ко Дню защиты детей. Власти Нижнего хотят закрыть детскую хирургию
Третий митинг протеста против закрытия детского хирургического отделения в больнице № 40 Нижнего Новгорода состоялся 22 февраля в Автозаводском районе города, сообщает корреспондент ИА Красная Весна.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова поскользнулась на платье
На кадрах балерина стоит на фотофоне в вечернем бархатном платье в пол с высоким разрезом до бедра.
Футбол
Чемпион мира Адиль Рами стал игроком «Сочи»
Рами является чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции.
Экономика
Баффетт рассказал о росте прибыли Berkshire Hathaway на 1900%
Чистая прибыль инвестфирмы Berkshire Hathaway в 2019 году выросла на 1900% по сравнению с прошлым годом и составила $81 млрд, сообщил в письме (.pdf) инвесторам глава компании Уоррен Баффетт.
Общество
Эвакуированные с Diamond Princess россияне прибыли в Казань
Россияне, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess в Японии, где произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, прибыли на карантин в Казань, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.