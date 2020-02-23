Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен в интервью телеканалу ABC News заявил, что не знает о каких-либо попытках России поддержать на выборах американского лидера Дональда Трампа.

Советник Трампа ответил на сообщения о вмешательстве России в выборы

Биатлон Посольство сообщило результаты обыска у российских биатлонистов Первичные результаты обысков у представителей российской сборной по биатлону говорят об отсутствии улик, свидетельствующих об использовании ими допинга, говорится в сообщении российского посольства в Риме.

Армия и оружие Главком ВМФ России поздравил экипажи кораблей в дальних походах Поздравления направлены в том числе экипажам боевых кораблей и судов обеспечения ВМФ, выполняющих задачи военно-морского присутствия России в дальней океанской и морской зонах, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по Военно-морскому флоту.

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