Политика

RT на русскомRT на русскомСоветник Трампа ответил на сообщения о вмешательстве России в выборы

Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен в интервью телеканалу ABC News заявил, что не знает о каких-либо попытках России поддержать на выборах американского лидера Дональда Трампа.
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Советник Трампа высказался насчет данных о «российском вмешательстве»

Газета.Ruвчера в 18:53

Помощник Трампа ответил на сообщения о вмешательстве России в выборы

РБКвчера в 20:02

Советник Дональда Трампа по национальной безопасности отрицает вмешательство России в выборы президента

Эхо Москвывчера в 19:04

Советник Трампа ответил на сообщения о вмешательстве России в выборы

RT на русскомвчера в 21:43

Помощник президента США не получал сведений о попытках России помочь переизбранию Трампа

ТАССвчера в 18:28

Советник Трампа ответил на заявления о «вмешательстве» России в выборы

РИА Новостивчера в 17:59

Советник Трампа по нацбезопасности отрицает, что Россия вмешивается в выборы президента

Коммерсантъвчера в 17:43
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Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы

Коммерсантъ 01:22
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать «королевский» бренд

По данным BBC, после отказа от королевских обязанностей супружеской паре будет запрещено пользоваться названием Sussex Royal.
Московский Комсомолец 21 февраля в 23:41
Происшествия

Нацполиция Украины завела дело об убийстве в доме экс-главы МИД

Нацполиция Украины возбудила уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины) в доме экс-министра иностранных дел в Киевской области, сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ вчера в 19:24
Биатлон

Посольство сообщило результаты обыска у российских биатлонистов

Первичные результаты обысков у представителей российской сборной по биатлону говорят об отсутствии улик, свидетельствующих об использовании ими допинга, говорится в сообщении российского посольства в Риме.
РИА Новости вчера в 12:55
Общество

Россиянку задержали в Испании по запросу США

Напомним, 14 февраля в Испании по запросу США задержали российскую переводчицу Олесю Красилову.
Российская газета 21 февраля в 19:28
Музыка

Стал известен представитель Украины на Евровидении-2020

RT на русском вчера в 17:01
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Заливщик льда встал в ворота «Каролины» в матче НХЛ с «Торонто»

РИА Новости 00:01
Армия и оружие

Главком ВМФ России поздравил экипажи кораблей в дальних походах

Поздравления направлены в том числе экипажам боевых кораблей и судов обеспечения ВМФ, выполняющих задачи военно-морского присутствия России в дальней океанской и морской зонах, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по Военно-морскому флоту.
REGNUM 01:28
Политика

Зеленский обвинил в беспорядках «вирусологов в спортивных костюмах»

В них участвовали "вирусологи в спортивных костюмах" - те же, кто ранее, как "уважаемые аграрии", выступали против рынка земли.
Газета.Ru вчера в 01:45
Общество

Климатолог спрогнозировал умеренное лето после теплой зимы

Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет средней или ниже средней.
BFM.ru вчера в 18:06
Гаджеты

Xiaomi планирует выпустить электрический велосипед

Сбор средств на новую разработку — электрический велосипед начала компания Xiaomi, 22 февраля сообщает портал ITHome.
Красная весна вчера в 12:13
Общество

Украинский педиатр Комаровский: людьми в Санжарах манипулируют все

По словам Комаровского, главная вина лежит на государственных чиновниках, которые должны разъяснить местным жителям состояние приехавших на карантин людей.
Красная весна вчера в 16:04
Происшествия

В башне «Око» в Москва-Сити произошло обрушение

В Москва-Сити произошло обрушение части конструкции на 28-м этаже башни «Око».
Известия 21 февраля в 16:29
Футбол

Футболисты киевского «Динамо» обыграли «Ворсклу» в чемпионате Украины

РИА Новости вчера в 12:04
Хоккей

Овечкин высказался о своем 700-м голе в НХЛ

Газета.Ru вчера в 17:21
Экономика

В Минфине России назвали актуальную ставку рефинансирования ипотеки

Рефинансирование ипотеки в России в феврале 2019 года осуществляется по ставке примерно 8,7%, сообщил 20 февраля заместитель финансов Алексей Моисеев в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM 19 февраля в 23:01
Общество

В США начнут действовать новые правила по выдаче грин-карт

С понедельника, 24 февраля, в США вступят в силу новые правила выдачи грин-карт, то есть разрешений на постоянное жительство в Соединенных Штатах Америки.
Газета.Ru вчера в 21:21
Энергетика

Мир на грани конца бума: от жидкого газа начали отказываться

Казалось бы, избыток на рынке и текущие сверхнизкие цены на сжиженный газ должны охладить пыл строителей новых заводов СПГ.
РИА Новости 00:00
Общество

Ученые проследили источник распространения коронавируса в Китае

Специалисты проанализировали находящиеся в базе данных GISAID EpiFlu геномные данные 93 образцов нового типа коронавируса, собранные в 12 странах на четырех континентах (которые были внесены в базу до 12 февраля), а также источники заражения и пути распространения.
РИА Новости вчера в 11:31
Футбол

Денис Черышев установил рекорд для «Валенсии» в матче Лиги чемпионов

Прежнее достижение «Валенсии» принадлежало Роберто Сольдадо, который забил гол через четыре минуты после выхода на поле в ворота турецкого «Бурсаспора» в 2010 году.
Говорит Москва 20 февраля в 02:01
Происшествия

На Камчатке в аварии со снегоходом погибла журналистка

Главный редактор информационного агентства "КАМЧАТКА" 29-летняя Мария Нетребенко погибла в ДТП со снегоходом, случившемся на Камчатке.
Газета.Ru вчера в 23:59
Шоу-бизнес

Подарила свадебное платье сопернице

Артем оказался тем идеалом, которого я ждала долгие годы. Однако я хорошо знала его предысторию с бывшей девушкой.
Независимый публицист 21 февраля в 02:12
Общество

Москвичей предупредили о возвращении зимы

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал о возвращении зимней погоды в московский регион, передает RT.
Газета.Ru вчера в 10:08
Политика

Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными

Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.
РИА Новости 21 февраля в 14:22
Политика

В МИД отметили эффективность механизмов «деконфликтинга» с США в Сирии

Механизмы «деконфликтинга» между Россией и Соединённым Штатами в Сирии работают эффективно, у сторон присутствует понимание по координации действий, заявил в эфире Первого канала замглавы российского МИД Александр Грушко.
RT на русском вчера в 18:23
Здоровье

Подарок ко Дню защиты детей. Власти Нижнего хотят закрыть детскую хирургию

Третий митинг протеста против закрытия детского хирургического отделения в больнице № 40 Нижнего Новгорода состоялся 22 февраля в Автозаводском районе города, сообщает корреспондент ИА Красная Весна.
Красная весна вчера в 18:22
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова поскользнулась на платье

На кадрах балерина стоит на фотофоне в вечернем бархатном платье в пол с высоким разрезом до бедра.
VSE42.RU 20 февраля в 21:40
Футбол

Чемпион мира Адиль Рами стал игроком «Сочи»

Рами является чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции.
ODDS.ru вчера в 00:45
Экономика

Баффетт рассказал о росте прибыли Berkshire Hathaway на 1900%

Чистая прибыль инвестфирмы Berkshire Hathaway в 2019 году выросла на 1900% по сравнению с прошлым годом и составила $81 млрд, сообщил в письме (.pdf) инвесторам глава компании Уоррен Баффетт.
Коммерсантъ 00:36
Общество

Эвакуированные с Diamond Princess россияне прибыли в Казань

Россияне, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess в Японии, где произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, прибыли на карантин в Казань, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
RT на русском вчера в 19:56
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