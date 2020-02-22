Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен в интервью телеканалу ABC News заявил, что не знает о каких-либо попытках России поддержать на выборах американского лидера Дональда Трампа.

Советник Трампа ответил на сообщения о вмешательстве России в выборы

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