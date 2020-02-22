Политика
RT на русскомСоветник Трампа ответил на сообщения о вмешательстве России в выборы
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен в интервью телеканалу ABC News заявил, что не знает о каких-либо попытках России поддержать на выборах американского лидера Дональда Трампа.
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Советник Трампа по нацбезопасности отрицает, что Россия вмешивается в выборы президента
Коммерсантъвчера в 17:43
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Трамп намерен заблокировать публикацию книги экс-советника Болтона
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Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
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Песков назвал Путина сторонником проведения саммита по Сирии
Президент России Владимир Путин является сторонником проведения саммита по Сирии, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
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Известный продюсер Иосиф Пригожин стал на защиту своей супруги, певицы Валерии, которую жестко раскритиковала юрист, глава адвокатской фирмы, певица Екатерина Гордон из-за желания артистки пойти в политику и создать свою партию «Сильные женщины» в Госдуме.
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США ужесточат правила выдачи грин-карт с 24 февраля
Американская администрация с 24 февраля ужесточит выдачу виз грин-карт иностранцам, которые рассчитывают на получение государственного пособия, сообщили в пресс-службе Белого дома.
Происшествия
Мать троих детей из Мытищ прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку
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Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита Милявская показала фигуру в купальнике
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Общество
Полиция Болгарии пресекла факельное шествие ультранацистов
Власти Болгарии предотвратили проведение ежегодного факельного шествия ультранацистов.
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Главный редактор информационного портала «Камчатка-Информ» Мария Нетребенко погибла в аварии со снегоходом на Камчатке.
Общество
В США при запуске ракеты погиб инженер, сторонник теории плоской Земли
Инженер-любитель и известный последователь теории плоской Земли Майк Хьюз погиб при запуске самодельной ракеты в американском штате Калифорния.
Музыка
Украина выбрала своего представителя на «Евровидении-2020»
Украинская музыкальная группа Go-A представит страну на конкурсе "Евровидение-2020", который пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме.
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Эвакуированной из Китая на Украину иностранке вызвали скорую
Иностранке, которую наряду с гражданами Украины эвакуировали из Китая и поместили на карантин по коронавирусу в санаторий в Полтавской области, накануне вызвали скорую помощь из-за болей в животе, сообщил в воскресенье замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.
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В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка
Вместе с 15-летней Лилианой И. пропали две гражданки Мексики 16 и 17 лет.
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Баффетт рассказал о росте прибыли Berkshire Hathaway на 1900%
Чистая прибыль инвестфирмы Berkshire Hathaway в 2019 году выросла на 1900% по сравнению с прошлым годом и составила $81 млрд, сообщил в письме (.pdf) инвесторам глава компании Уоррен Баффетт.
Кино
Фотографии со съемок «Бэтмена» намекнули на популярный комикс
Заполнившие Сеть фотографии со съемочной площадки фильма "Бэтмен", на которых запечатлен дублер актера Роберта Паттинсона в полном облачении супергероя, могут содержать намек на источник вдохновения создателей картины.