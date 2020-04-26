Общество
REGNUMСоветник Трампа ожидает в США безработицу уровня Великой депрессии
Хассет отметил, что на текущий момент наблюдается крайне тяжелая ситуация, при которой экономика США столкнулась с крупнейшим негативным шоком, вызванным пандемией коронавируса. «Мы увидим уровень безработицы, приближающийся к уровню, который мы видели во время Великой депрессии», — заявил советник.
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Здоровье
Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине начнут снимать 11 мая
Украинский премьер Денис Шмыгаль 24 апреля заявил, что государственные власти начнут снимать карантинные ограничения постепенно, начиная с 11 мая.
Sng.fm вчера в 06:11
Происшествия
На Кубани за сутки подтвердили 84 случая заражения коронавирусом
Краснодар, 25 апреля 2020, 13:41 — REGNUM 84 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки на территории Краснодарского края, сообщили 25 апреля в региональном оперштабе.
REGNUM вчера в 06:41
Общество
Роспотребнадзор: кафе ждут нововведения после отмены самоизоляции
После отмены режима самоизоляции кафе и рестораны ждут нововведения, защищающие сотрудников и посетителей, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1".
Газета.Ru 13:52
Общество
Билл Гейтс оценил сроки промышленного производства вакцины от COVID-19
Сооснователь корпорации Microsoft Билл Гейтс предположил, что наладить промышленное производство вакцины от коронавирусной инфекции возможно в ближайшие два года.
Вечерняя Москва 16:56
Экономика
Кудрин спрогнозировал восстановление российской экономики
Российская экономика пройдет пик кризиса и начнет восстанавливаться, однако в некоторых отраслях на это может уйти как минимум год, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на канале "Россия-24".
РИА Новости 04:05
Общество
Борис Джонсон вернулся в свою резиденцию после болезни
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся в свою официальную резиденцию на Даунинг-стрит, 10, после того, как перенес болезнь, вызванную COVID-19.
НТВ 14:35
Общество
В Москве умер еще 31 пациент с коронавирусом
В Москве скончался еще 31 человек, у которых диагностировали коронавирус, сообщил столичный оперативный штаб в своем Telegram-канале.
РБК 15:13
Политика
Что случилось с Ким Чен Ыном
Продолжают поступать слухи о смерти Ким Чен Ына и о панике в Пхеньяне.
Взгляд.ру 12:56
Общество
Лукашенко посчитал карантин неэффективной мерой борьбы с коронавирусом
Карантинные меры, введенные в мире в связи с пандемией коронавируса, не дадут положительного результата.
Lenta.ru 15:32
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru 12:39
Общество
Власти Италии объявили о смягчении режима карантина
Рим, 26 апреля 2020, 23:43 — REGNUM Италия с 4 мая переходит во «вторую фазу» борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции, которая предполагает ряд мер по смягчению введенных ранее ограничений.
REGNUM 16:43
Культура
Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ
Несколько минут назад завершился первый сезон одного из самых популярный проектов этого сезона – шоу «Маска» на НТВ.
Вокруг ТВ 15:53
Общество
Минюст предложил дополнить закон о наказании за шум в ночное время
«Часть 6 статьи 14.1 проекта КоАП, предусматривающая административную ответственность за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан с 23.00 до 7.00, дополнена указанием на возможность совершение указанного административного правонарушения также в форме бездействия», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
RT на русском 17:15
Недвижимость
Правительство утвердило программу льготных ипотечных кредитов
Как отмечается на сайте правительства, льготная ипотечная программа поможет обеспечить выдачу до 250 тыс. кредитов на покупку жилья, а также поможет дополнительно привлечь в сферу жилищного строительства как минимум 900 млрд руб.
РБК 23 апреля в 16:59
Шоу-бизнес
Галкин рассказал о брачном контракте с Пугачевой
Шоумен и юморист Максим Галкин опроверг слухи о том, что певица и его супруга Алла Пугачева прежде, чем выйти за него замуж, составила брачный договор.
Газета.Ru 06:56
Технологии
Смартфоны названы потенциальным источником заражения коронавирусом
Чтобы еще больше снизить риски вероятного заражения коронавирусом, специалист рекомендует обязательно использовать салфетки на основе спирта и протирать ими заднюю и переднюю панель смартфонов или других устройств, пишет «Астера».
Газета DAILY 16:34
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина публично обратилась к Бари Алибасову
Недавно Лидия Николаевна подарила свою квартиру супругу Бари Алибасову, который в свою очередь продал жилье своему помощнику - актеру гей-порно Сергею Моцарю.
Paparazzi.ru 09:13
Армия и оружие
Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км
«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ 04:52
Кино
3D-мультфильм про Чебурашку создали в Японии
3D-мультфильм про Чебурашку создали специалисты в Японии, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:39
Экономика
Белоусова попросили сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ
Правительство приостановило не только начисление пеней за неуплату услуг ЖКХ, но и по взносам за капитальный ремонт.
РБК 04:47
Общество
Белоруссия рассчитывает на внешнюю поддержку в размере до $2,5 млрд
Первый заместитель премьер-министра Белоруссии Дмитрий Крутой в эфире телеканала ОНТ заявил, что республика видит возможность поддержки от международных финансовых организаций для борьбы с последствиями пандемии коронавируса COVID-19 в размере до $2,5 млрд.
RT на русском 15:43
Происшествия
В Якутии произошла утечка персональных данных граждан с коронавирусом
В Алданском районе Якутии произошла утечка персональных данных граждан, зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 10:54
Авто
Начались продажи Chevrolet дешевле Lada Granta
Обе модели оценили в 3,3 млн тенге или 582 тыс. рублей, то есть даже дешевле, чем LADA Granta стоимостью от 3,39 млн тенге или 600 тыс. рублей.
Автоновости дня 05:47
Авто
Банк ВТБ снизил ставки по автокредитам без залога
Банк ВТБ расширил действие программы «Беззалоговый автокредит», позволяющей приобрести автомобиль или мототехнику без обременения по залогу.
Автоновости дня 04:55
Общество
В Московской духовной академии выявили коронавирус у 52 человек
В Московской духовной академии в Сергиевом Посаде обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19 у 52 человек, в том числе девять находятся в больнице.
RT на русском 12:45
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко прокомментировала лишение звания «Женщина года»
Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала лишение ее журналом Glamour звания «Женщина года».
Московский Комсомолец вчера в 17:18
Общество
Чехия первой в ЕС открыла границы для выезда за рубеж
В Чехии с 12 марта действует режим ЧС, 13 марта страна перестала выдавать визы всех типов, в том числе членам семей своих граждан и в этот же день объявила, что закроет границы с 16 марта.
Полит.ру 24 апреля в 02:44
Общество
Утверждены правила предоставления субсидий туроператорам
Председатель правительства России Михаил Мишустин в воскресенье утвердил правила помощи туроператорам.
Вести.Ru 11:45