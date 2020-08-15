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Советник Трампа признал поражение США в Совбезе ООН

Вашингтон, 15 августа 2020, 09:28 — REGNUM Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен признал, что его страна потерпела неудачу в попытке добиться продления в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций оружейного эмбарго против Исламской Республики Иран.В источнике
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РБК

Советник Трампа заявил о поражении США в ООН из-за резолюции против Ирана

РБК04:44
МИР 24

Совбез ООН отклонил резолюцию о продлении эмбарго в отношении Ирана

МИР 2418:42
Взгляд.ру

В МИД Ирана дали США совет после провала голосования в СБ ООН

Взгляд.ру02:53
RT на русском

Советник Трампа заявил о поражении США в СБ ООН

RT на русском00:40
РИА Новости

Советник Трампа признал поражение США в Совбезе ООН

РИА Новости00:07
ИА Красная Весна

Иранский дипломат: США должны услышать провал своей резолюции в СБ ООН

ИА Красная Весна04:32
ТАСС

Роухани назвал большим успехом провал голосования в ООН по оружейному эмбарго против Ирана

ТАСС03:07

Сотрудники корейской сети ресторанов Lotteria заразились коронавирусом

Заражение новым коронавирусом диагностировано у сотрудников сети ресторанов быстрого питания Lotteria в Южной Корее, 13 августа сообщает южнокорейский портал KBS со ссылкой на Корейский центр контроля и профилактики заболеваний.
ИА Красная Весна13 августа в 05:18

ЦБ хочет привлечь к венчурному финансированию НПФ

Как пояснили «Ведомостям» в пресс-службе ЦБ, авторам документа «в первую очередь интересно мнение лиц, которые уже пробовали альтернативные способы привлечения финансирования и видят конкретные барьеры, возникающие на практике».
Ведомостивчера в 17:21
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В Крыму сбившего троих детей водителя поместили под стражу

Джанкойский районный суд, удовлетворив ходатайство следователя Главного следственного управления СК по Крыму, заключил под стражу 34-летнего местного жителя, который вечером 13 августа на автомобиле ВАЗ 210774 в селе Новосельцево наехал на трех девочек, одна из которых погибла.
Российская газета04:23
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Украинского священника высадили из автобуса из-за «российской попсы»

«Никогда не мог бы подумать, что за то, что сделал замечание водителю за то, что в автобусе играет российская попса, меня выгнали из автобуса, и я вышел в Калуше в селе Вестовая, оттуда добрался благодаря добрым людям домой», — написал священник.
РБК00:20
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