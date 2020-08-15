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Вашингтон, 15 августа 2020, 09:28 — REGNUM Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен признал, что его страна потерпела неудачу в попытке добиться продления в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций оружейного эмбарго против Исламской Республики Иран.В источнике
СБ отклонил разумную резолюцию о продлении 13-летнего эмбарго на поставки оружия Ирану и открыл путь для ведущего мирового государства, спонсирующего терроризм, для покупки и продажи обычных вооружений без конкретных ограничений, установленных ООН, впервые более чем за десять лет.
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