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REGNUM
REGNUM

Советник Трампа признал поражение США в Совбезе ООН

Вашингтон, 15 августа 2020, 09:28 — REGNUM Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен признал, что его страна потерпела неудачу в попытке добиться продления в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций оружейного эмбарго против Исламской Республики Иран.В источнике
Майк Помпеоамериканский политик
СБ отклонил разумную резолюцию о продлении 13-летнего эмбарго на поставки оружия Ирану и открыл путь для ведущего мирового государства, спонсирующего терроризм, для покупки и продажи обычных вооружений без конкретных ограничений, установленных ООН, впервые более чем за десять лет.
Подробнее о событии
Газета.Ru

СБ ООН отклонил резолюцию США по продлению оружейного эмбарго Ирана

Газета.Ru02:57
МИР 24

Совбез ООН отклонил резолюцию о продлении эмбарго в отношении Ирана

МИР 2418:42
ИА Красная Весна

США потерпели поражение в СБ ООН — советник президента США

ИА Красная Весна02:00
RT на русском

Советник Трампа заявил о поражении США в СБ ООН

RT на русском00:40
РИА Новости

Советник Трампа признал поражение США в Совбезе ООН

РИА Новости00:07
Взгляд.ру

В МИД Ирана дали США совет после провала голосования в СБ ООН

Взгляд.ру02:53
ТАСС

Роухани назвал большим успехом провал голосования в ООН по оружейному эмбарго против Ирана

ТАСС03:07

Зеленский прокомментировал передачу Минском задержанных россиян Москве

Президент Украины Владимир Зеленский назвал несправедливым решение властей Белоруссии о передаче России 32 задержанных граждан и заявил, что последствия данного решения могут быть трагичными.
РИА Новости03:19
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Украинского священника высадили из автобуса из-за «российской попсы»

«Никогда не мог бы подумать, что за то, что сделал замечание водителю за то, что в автобусе играет российская попса, меня выгнали из автобуса, и я вышел в Калуше в селе Вестовая, оттуда добрался благодаря добрым людям домой», — написал священник.
РБК00:20
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Минтруд предложил повысить до 11 468 рублей прожиточный минимум

Если проект примут, что размер прожиточного минимума составит для пенсионеров 9422 руб. (рост на 5,3 процента), для детей – 11423 руб. (рост на 6,5 процента) и для трудоспособных граждан – 12392 руб. (рост на 5,6 процента).
Evo-rus.com01:51
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Володин поручил продолжить проверку двойного гражданства депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил комитет нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР по поводу наличия у депутатов иностранного гражданства.
РБКвчера в 04:17
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«Нацеливание» С-400 на F-16 в Турции вывело из себя конгресс США

Американские конгрессмены пришли в ярость из-за проведенных Турцией в июле испытаний российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» на американском истребителе четвертого поколения F-16 Fighting Falcon, сообщило Defense News.
Известия17:27
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Доходы Володина за год выросли на 28,5 млн рублей

В пользовании госпожи Матвиенко — служебная дача площадью 730 кв. м и земли населенных пунктов общей площадью 5493 кв. м. Депутат Госдумы от "Единой России" Григорий Аникеев заработал за 2019 год 2,35 млрд руб. Это наибольший годовой доход, задекларированный депутатом Госдумы по итогам минувшего года.
Коммерсантъвчера в 13:07
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