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Lenta.ru
Lenta.ru

Советник Трампа признал поражение США в Совбезе ООН

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен признал поражение американской стороны в Совбезе ООН по вопросу продления оружейного эмбарго для Ирана. Об этом он заявил в беседе с телеканалом Fox News, передает РИА Новости.В источнике
Келли Крафт
Согласно резолюции 2231, Соединённые Штаты имеют полное право инициировать восстановление положений предыдущих резолюций Совета Безопасности. В ближайшие дни США выполнят это обещание — ни перед чем не останавливаться для продления эмбарго на поставки оружия.
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Газета.Ru

Советник Трампа заявил о поражении США в Совбезе ООН

Газета.Ru01:16
ИА Красная Весна

США потерпели поражение в СБ ООН — советник президента США

ИА Красная Весна02:00
Коммерсантъ

Главные новости к утру 15 августа

Коммерсантъ00:13
Известия

Россия призвала СБ ООН внимательно изучить предложение Путина по Ирану

Известия21:15
Эхо Москвы

Вашингтон в ближайшие дни возобновит усилия по возвращению санкций ООН в отношении Ирана

Эхо Москвы21:08
REGNUM

Небензя попросил членов СБ ООН избегать роста конфронтации по теме Ирана

REGNUM00:57
ТАСС

В США заявили, что не удивлены итогами голосования в СБ ООН по Ирану

ТАСС23:18

Украинского священника высадили из автобуса из-за «российской попсы»

«Никогда не мог бы подумать, что за то, что сделал замечание водителю за то, что в автобусе играет российская попса, меня выгнали из автобуса, и я вышел в Калуше в селе Вестовая, оттуда добрался благодаря добрым людям домой», — написал священник.
РБК00:20
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Двух депутатов Европарламента не пустили в Белоруссию

Главе делегации Европейского парламента по связям с Белоруссией Роберту Бедроню и докладчику ЕП по Белоруссии депутату Пятрасу Ауштрявичюсу в пятницу, 14 августа, было отказано во въезде на территорию республики.
Газета.Ru00:18
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Володин поручил запросить информацию о двойном гражданстве у депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР, чтобы проверить наличие иностранного гражданства у депутатов, сообщается на сайте нижней палаты.
Коммерсантъвчера в 03:21
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Россиян могут полностью обеспечить вакциной от коронавируса за год

"Три предприятия, которые продолжают выпускать моноклональные антитела (а технология выпуска моноклональных антител очень совпадает с технологией выпуска этой вакцины), эти предприятия с нашей помощью адаптировали и перенесли на свою площадку нашу технологию", - сказал Гинцбург.
ТАСС01:01
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