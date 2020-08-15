Советник Трампа признал поражение США в Совбезе ООН
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Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен признал поражение американской стороны в Совбезе ООН по вопросу продления оружейного эмбарго для Ирана. Об этом он заявил в беседе с телеканалом Fox News, передает РИА Новости.В источнике
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