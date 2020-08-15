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Lenta.ru
Lenta.ru

Советник Трампа признал поражение США в Совбезе ООН

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен признал поражение американской стороны в Совбезе ООН по вопросу продления оружейного эмбарго для Ирана. Об этом он заявил в беседе с телеканалом Fox News, передает РИА Новости.В источнике
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РБК

Советник Трампа заявил о поражении США в ООН из-за резолюции против Ирана

РБК04:44
Газета.Ru

СБ ООН отклонил резолюцию США по продлению оружейного эмбарго Ирана

Газета.Ru02:57
МИР 24

Совбез ООН отклонил резолюцию о продлении эмбарго в отношении Ирана

МИР 2418:42
RT на русском

Советник Трампа заявил о поражении США в СБ ООН

RT на русском00:40
РИА Новости

Советник Трампа признал поражение США в Совбезе ООН

РИА Новости00:07
Взгляд.ру

В МИД Ирана дали США совет после провала голосования в СБ ООН

Взгляд.ру02:53
ТАСС

Роухани назвал большим успехом провал голосования в ООН по оружейному эмбарго против Ирана

ТАСС03:07

Зеленский осудил возвращение задержанных в Белоруссии граждан в РФ

Появление в Белоруссии еще одного Донбасса возможно из-за отказа властей страны передать Украине задержанных граждан России, написал 15 августа президент Украины Владимир Зеленский в своем telegram-канале.
Зеленский осудил возвращение задержанных в Белоруссии граждан в РФ
ИА Красная Весна05:26
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Посыпется в октябре: Катасонов предрёк обвал банковской системы

По словам эксперта в интервью YouTube-каналу «Переправа-ТВ», они будут заключаться не в сползании страны в рецессию или даже в депрессию, а главным признаком наступившего кризиса станет грядущий обвал банковской системы России.
Deita.ruвчера в 19:23
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Загитова набрала 51 балл на ЕГЭ по русскому языку

Российская фигуристка Алина Загитова, которая поступает на факультет журналистики в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), сдала Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 51 балл.
ФАНвчера в 10:02
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В Башкирии произошли столкновения экоактивистов с полицейскими

В лагере на шихане Куштау, который был разбит в начале августа и в котором проживали противники разработки горы в интересах Башкирской содовой компании, сегодня начались столкновения экоакивистов с сотрудниками Росгвардии, частного охранного предприятия и молодыми людьми спортивного телосложения.
Коммерсантъ06:34
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Лукин, Калашников, Журова о том, поздравили бы они Лукашенко с победой на выборах

Владимир Лукин, зампред комитета Совета федерации по международным делам: — Как только все общественные силы, участвующие в выборах, и представители государства встретятся за круглым столом и договорятся о независимом пересчете голосов, я их всех поздравлю.
Коммерсантъ03:46