Политика
РИА НовостиСоветник Трампа прокомментировал данные о «российском вмешательстве»
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что ему не известно о каких-либо попытках РФ поддержать на выборах американского лидера Дональда Трампа.
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Авто
Представлен обновлённый Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy нового поколения получил самой серьезное обновление за последние 16 лет. Его презентация проходила в Германии.
Происшествия
В доме бывшего украинского министра убили руководителя телеканала
В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий, ранее возглавлявший телеканал «Интер».
Футбол
«Манчестер Юнайтед» не смог победить «Брюгге» в Лиге Европы
Ответный матч состоится в Англии 28 февраля. Ранее ГЛАС сообщал о том, что «Интер» победил «Лудогорец» в матче Лиги Европы.
Общество
Познер назвал позором историю с возвращением украинцев из Уханя
Зеленский: Организаторы паники вокруг возвращения украинцев из Уханя понесут наказание Таким образом он вновь прокомментировал беспорядки, которые произошли в Полтавской области у поселка Новые Санжары, где местные жители пытались не пропустить автобусы с эвакуированными из Китая украинцами и жителями других государств, направлявшиеся в зону карантина.
Гаджеты
HTC показала новые модели VR-шлемов серии Vive Cosmos
Все новые модели оснащены одинаковым корпусом и дисплеем с разрешением 2880х1700 пикселей, но за счет сменных лицевых панелей пользователь может модернизировать свой шлем.
Происшествия
В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка
Вместе с 15-летней Лилианой И. пропали две гражданки Мексики 16 и 17 лет.
Футбол
Денис Черышев установил рекорд для «Валенсии» в матче Лиги чемпионов
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 556
Южная Корея зафиксировала 123 новых случая заражения коронавирусом COVID-2019, общее число заражённых в стране возросло до 556.
Общество
В Иваново идет дождь, мокрый снег и порывистый ветер
Уже вечером в субботу, 21 февраля прогнозируют порывистый ветер до 15 м/с, ночью будут осадки в виде мокрого снега или дождя.
Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита Милявская удивила видео в купальнике
Популярная российская певица Лолита Милявская удивила фанатов своим видом в купальнике.
Политика
Кремль: Россия и Белоруссия продолжат обсуждение нефтяной темы
Россия и Белоруссия продолжат работу по решению вопросов с поставками нефти, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
Жену Джигана Оксану Самойлову выписали из роддома
Спорт
Большунов победил в масс-старте на «Ски Туре» в Норвегии
Футбол
«Манчестер Сити» с трудом обыграл «Лестер»
Футбол
Суд назначил дату рассмотрения иска «Локомотива» к Геркусу
Арбитражный суд города Москва назначил дату рассмотрения иска от футбольного клуба «Локомотив» к бывшему генеральному директору Илье Геркусу.
Гаджеты
Стали известны цены на новые процессоры Intel Comet Lake-S
В Сети опубликовали скриншот цен на серию процессоров Intel Comet Lake-S.
Общество
Великобритания намерена вернуть паспорта старого образца
Новые паспорта будут выполнены в старом сине-золотом дизайне, как и до 1988 года.
Общество
Спросившей Путина о зарплате жительнице Санкт-Петербурга нашли работу
19 февраля Владимир Путин после возложения цветов к памятнику Анатолию Собчаку в Санкт-Петербурге поговорил с местными жителями, среди которых и была госпожа Беликова.
Технологии
Меньше недели требуется хакерам, чтобы взломать любой российский банк
Исследование компании Positive Technologies показало, что хакерам нужно около пяти дней, чтобы попасть во внутреннюю сеть любого банка.
Футбол
Чемпион мира Адиль Рами стал игроком «Сочи»
Рами является чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции.
Футбол
«Барселона» объявила о трансфере Брэйтуэйта
Политика
Посол России оценил резолюцию Эстонии о начале Второй мировой войны
Ранее проект документа, в котором Россию обвинили в переписывании истории Второй мировой войны, встретил осуждение в российском посольстве.
Происшествия
Родителей, ставивших ребенка коленями на гречку, отправят в колонию
В Омске суд вынес приговор мужчине, который наказывал пасынка, ставя его коленями на гречку.
Культура
HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»
Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
Кино
Анонсированы новые «Звездные войны»
Напомним, что в мае 2019 года компания Walt Disney анонсировала прокатный график трех пока безымянных фильмов серии "Звездные войны", которые будут представлены 16 декабря 2022 года, 20 декабря 2024 года и 18 декабря 2026 года.
Интернет
Facebook заплатит пользователям за записи их голоса
В пятницу, 21 февраля, стало известно о том, что Facebook намерен заплатить пользователям за записи их голоса.
Общество
Власти Катара отменили визы для российских граждан
Согласно сведениям МИД РФ, туристы из России и Катара 23 февраля смогут воспользоваться безвизовым режимом, который не предполагает ведение трудовой деятельности, учебы или длительного проживания.
Кино
Назван актерский состав второго сезона «Ведьмака»
Кинокомпания Netflix объявила полный актерский состав второго сезона «Ведьмака». В сериале снимутся семь новых актеров.