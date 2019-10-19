Политика

Газета.RuГазета.RuСоветник Трампа уличил Порошенко в краже $1,5 млрд

Бизнесмен украинского происхождения и советник президента США Дональда Трампа Сэм Кислин сообщил, что во время президентства Петра Порошенко его окружение незаконно изъяло $1,5 млрд, передает РИА "Новости".
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СМИ: американский бизнесмен обвинил Порошенко и его окружение в краже $1,5 млрд

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