Политика

Газета.RuГазета.RuСоветник Трампа возглавит делегацию США на Параде Победы в Москве

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен возглавит американскую делегацию на Параде Победы в Москве, пишет РИА "Новости" со ссылкой на американского посла Джона Салливана. Салливан отметил, что США чтят память о победе антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне.
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Советник Трампа по нацбезопасности возглавит делегацию США на Дне Победы в Москве

Известия05:09

Советник Трампа возглавит делегацию США на Параде Победы в Москве

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Советник Трампа возглавит делегацию США на 75-летии Победы в Москве

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На Парад Победы в Москву вместо Трампа отправится его советник

Комсомольская правда07:01

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ТАСС05:07

Американскую делегацию на праздновании 9 мая в Москве возглавит советник президента США по национальной безопасности

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Джон Салливан
Американский государственный и политический деятель. Посол Соединённых Штатов Америки в Российской Федерации. В прошлом - заместитель Государственного секретаря США с 24 мая 2017 года по декабрь 2019 года.
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