Советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен возглавит американскую делегацию на Параде Победы в Москве, пишет РИА "Новости" со ссылкой на американского посла Джона Салливана. Салливан отметил, что США чтят память о победе антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне.

Советник Трампа возглавит делегацию США на Параде Победы в Москве

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Музыка «Евровидение-2020» официально отменили из-за коронавируса Организаторы конкурса «Евровидение-2020» на своем аккаунте в Twitter опубликовали пост с информацией об отмене состязания из-за угрозы все большего распространения вируса COVID-19.