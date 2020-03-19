Политика
Газета.RuСоветник Трампа возглавит делегацию США на Параде Победы в Москве
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен возглавит американскую делегацию на Параде Победы в Москве, пишет РИА "Новости" со ссылкой на американского посла Джона Салливана. Салливан отметил, что США чтят память о победе антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне.
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Общество
Случаи заражения коронавирусом выявили за сутки в 23 регионах России
В России за сутки выявили более 50 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, диагнозы поставлены в 23 российских регионах.
Культура
«Кинопоиск HD» выпустит сериал про Ельцина
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Екатерина Дорожко прилетела в Россию и увидела пустые полки
Происшествия
Первая пациентка с коронавирусом умерла в России
1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Общество
Прибывающие из-за границы в Россию будут обязаны пройти карантин
Все возвращающиеся в Россию из-за границы обязаны сообщить на горячую линию о своём прибытии, месте и сроках пребывания за рубежом, а также пройти 14-дневный карантин.
Происшествия
В Турции 15 человек погибли из-за «профилактики» COVID-19 алкоголем
Пятнадцать человек скончались и 60 находятся в реанимации после отравления поддельным алкоголем в Стамбуле, люди намеревались обезопасить себя от коронавируса, сообщает газета Hurriyet в четверг.
Экономика
Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса
Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Энергетика
Федун назвал цену на нефть катастрофической
Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.
Политика
Мишустин сообщил об отсутствии поводов для паники из-за коронавируса
Мишустин напомнил, что президент России Владимир Путин создал рабочую группу Госсовета, которая занимается противодействием распространению коронавируса, а при правительстве в этом направлении работает координационный совет.
Здоровье
Ученые оценили эффективность карантина в борьбе с коронавирусом
Эпидемиологи из Имперского колледжа в Лондоне оценили эффективность различных стратегий сдерживания нового коронавируса, исследование опубликовано на сайте организации.
Происшествия
Неизвестные сообщили о «минировании» трех пассажирских самолетов в РФ
Неизвестные сообщили о "минировании" трех пассажирских самолетов в воздушном пространстве РФ, передает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.
Футбол
Оздоев призвал оставить туалетную бумагу в покое
Хавбек «Зенита» Магомед Оздоев не стал участвовать в челлендже «Оставайся дома», который признан мотивировать людей не покидать дом во время эпидемии коронавируса и суть которого заключается в том, чтобы чеканить туалетную бумагу.
Общество
Шереметьево закроет два терминала
Аэропорт Шереметьево с 20 марта закрывает два терминала, все рейсы из них будут переведены в другие терминалы аэропорта, сообщил замгендиректора аэропорта Дмитрий Кайгородов.
Политика
Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус
Минск, 19 марта 2020, 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.
Энергетика
Китай намерен отказаться от российской нефти
Государственная нефтехимическая компания Китая Sinochem намерена отказаться от закупок у "Роснефти" в связи с санкциями США.
Политика
Эрдоган объявил о наступлении новой эпохи из-за коронавируса
Запад не готов к пандемии коронавируса, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Технологии
«Первый канал» и МТС создадут совместный бизнес
Компании готовы вместе инвестировать в контент МТС и «Первый канал» создадут совместное предприятие, в рамках которого сотовый оператор получит возможность показывать новые проекты телеканала, а «Первый» — большие данные оператора для анализа своей аудитории в интернете.
Общество
В Туле зафиксированы первые три случая заражения коронавирусом
Алексей Дюмин сообщил, что за последние сутки оперативная ситуация в регионе изменилась: зафиксированы первые три случая заражения коронавирусом у жителей области.
Общество
В России может появиться новый режим занятости
В России может появиться режим неполной дистанционной занятости.
Энергетика
Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть
Из-за падения цен на нефть Саудовская Аравия начала сокращать расходы бюджета текущего года.
Общество
Аршавин подал в суд на Барановскую из-за алиментов
Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя суда, экс-футболист недоволен суммой алиментов, которые он должен выплачивать Барановской на содержание их общих несовершеннолетних детей.
Авто
АвтоВАЗ отзывает более 1,2 тысячи автомобилей Lada Xray
Здоровье
В Чувашии из-за коронавируса введен режим повышенной готовности
Жителей республики просят воздержаться от дальних поездок и посещений общественных мест Из-за распространения коронавирусной инфекции временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев вводит в республике режим повышенной готовности.
Технологии
Сбербанк тестирует технологию приёма безналичной оплаты смартфоном
Приложение Tap on Phone, позволяющее использовать смартфон как терминал для приёма безналичной оплаты, тестируется Сбербанком.
Экономика
Российский рубль назвали второй по волатильности валютой мира
Нью-Йорк, США, 19 марта 2020, 07:20 — REGNUM Вменённая волатильность российского рубля с перспективой на три месяца вывела его на второе место в списке самых волатильных валют мира по отношению к доллару США, составляемом экспертами агентства Bloomberg.
Общество
Мантуров пообещал спад дефицита антисептиков в аптеках
Дефицит антисептиков в российских аптеках постепенно будет спадать, население увидит улучшение уже к следующему понедельнику.
Экономика
Греф рассказал о долларе по 100 рублей и нефти за 20 долларов
Глава Сбербанка Герман Греф рассказал о максимально негативном сценарии для российской экономики, который смоделировали сотрудники кредитной организации, пишут «Ведомости».
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства обратил внимание на рост стоимости бензина в России и поручил держать цены на нефтепродукты под контролем.