Советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен возглавит американскую делегацию на Параде Победы в Москве, пишет РИА "Новости" со ссылкой на американского посла Джона Салливана. Салливан отметил, что США чтят память о победе антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне.

Советник Трампа возглавит делегацию США на Параде Победы в Москве

Здоровье ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.

Происшествия Первая пациентка с коронавирусом умерла в России 1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.

Общество Прибывающие из-за границы в Россию будут обязаны пройти карантин Все возвращающиеся в Россию из-за границы обязаны сообщить на горячую линию о своём прибытии, месте и сроках пребывания за рубежом, а также пройти 14-дневный карантин.

Происшествия В Турции 15 человек погибли из-за «профилактики» COVID-19 алкоголем Пятнадцать человек скончались и 60 находятся в реанимации после отравления поддельным алкоголем в Стамбуле, люди намеревались обезопасить себя от коронавируса, сообщает газета Hurriyet в четверг.

Энергетика Федун назвал цену на нефть катастрофической Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.

Политика Мишустин сообщил об отсутствии поводов для паники из-за коронавируса Мишустин напомнил, что президент России Владимир Путин создал рабочую группу Госсовета, которая занимается противодействием распространению коронавируса, а при правительстве в этом направлении работает координационный совет.

Здоровье Ученые оценили эффективность карантина в борьбе с коронавирусом Эпидемиологи из Имперского колледжа в Лондоне оценили эффективность различных стратегий сдерживания нового коронавируса, исследование опубликовано на сайте организации.

Футбол Оздоев призвал оставить туалетную бумагу в покое Хавбек «Зенита» Магомед Оздоев не стал участвовать в челлендже «Оставайся дома», который признан мотивировать людей не покидать дом во время эпидемии коронавируса и суть которого заключается в том, чтобы чеканить туалетную бумагу.

Общество Шереметьево закроет два терминала Аэропорт Шереметьево с 20 марта закрывает два терминала, все рейсы из них будут переведены в другие терминалы аэропорта, сообщил замгендиректора аэропорта Дмитрий Кайгородов.

Политика Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус Минск, 19 марта 2020, 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.

Энергетика Китай намерен отказаться от российской нефти Государственная нефтехимическая компания Китая Sinochem намерена отказаться от закупок у "Роснефти" в связи с санкциями США.

Технологии «Первый канал» и МТС создадут совместный бизнес Компании готовы вместе инвестировать в контент МТС и «Первый канал» создадут совместное предприятие, в рамках которого сотовый оператор получит возможность показывать новые проекты телеканала, а «Первый» — большие данные оператора для анализа своей аудитории в интернете.

Общество В Туле зафиксированы первые три случая заражения коронавирусом Алексей Дюмин сообщил, что за последние сутки оперативная ситуация в регионе изменилась: зафиксированы первые три случая заражения коронавирусом у жителей области.

Общество Аршавин подал в суд на Барановскую из-за алиментов Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя суда, экс-футболист недоволен суммой алиментов, которые он должен выплачивать Барановской на содержание их общих несовершеннолетних детей.

Здоровье В Чувашии из-за коронавируса введен режим повышенной готовности Жителей республики просят воздержаться от дальних поездок и посещений общественных мест Из-за распространения коронавирусной инфекции временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев вводит в республике режим повышенной готовности.

Экономика Российский рубль назвали второй по волатильности валютой мира Нью-Йорк, США, 19 марта 2020, 07:20 — REGNUM Вменённая волатильность российского рубля с перспективой на три месяца вывела его на второе место в списке самых волатильных валют мира по отношению к доллару США, составляемом экспертами агентства Bloomberg.