Политика

Газета.RuГазета.RuСоветник Трампа возглавит делегацию США на Параде Победы в Москве

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен возглавит американскую делегацию на Параде Победы в Москве, пишет РИА "Новости" со ссылкой на американского посла Джона Салливана. Салливан отметил, что США чтят память о победе антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне.
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Советник Трампа возглавит делегацию США на 75-летии Победы в Москве

Газета.Ru09:01

Советник Трампа по нацбезопасности возглавит делегацию США на Дне Победы в Москве

Известия05:09

Американский посол рассказал, кто возглавит делегацию США на Параде Победы

Военное обозрение06:30

Советник Трампа возглавит делегацию США на 75-летии Победы в Москве

РИА Новости05:24

На Парад Победы в Москву вместо Трампа отправится его советник

Комсомольская правда07:01

Советник Трампа по нацбезопасности возглавит делегацию, которая приедет в Москву 9 мая

ТАСС05:07

Американскую делегацию на праздновании 9 мая в Москве возглавит советник президента США по национальной безопасности

Эхо Москвы06:03
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Общество

Случаи заражения коронавирусом выявили за сутки в 23 регионах России

В России за сутки выявили более 50 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, диагнозы поставлены в 23 российских регионах.
RT на русском 09:17
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«Кинопоиск HD» выпустит сериал про Ельцина

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Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 17 марта в 07:08
Общество

Екатерина Дорожко прилетела в Россию и увидела пустые полки

Петрозаводск говорит 09:00
Происшествия

Первая пациентка с коронавирусом умерла в России

1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Lenta.ru 04:20
Общество

Прибывающие из-за границы в Россию будут обязаны пройти карантин

Все возвращающиеся в Россию из-за границы обязаны сообщить на горячую линию о своём прибытии, месте и сроках пребывания за рубежом, а также пройти 14-дневный карантин.
RT на русском 06:55
Происшествия

В Турции 15 человек погибли из-за «профилактики» COVID-19 алкоголем

Пятнадцать человек скончались и 60 находятся в реанимации после отравления поддельным алкоголем в Стамбуле, люди намеревались обезопасить себя от коронавируса, сообщает газета Hurriyet в четверг.
РИА Новости 07:54
Экономика

Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса

Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Газета.Ru вчера в 23:21
Энергетика

Федун назвал цену на нефть катастрофической

Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.
РБК 04:30
Политика

Мишустин сообщил об отсутствии поводов для паники из-за коронавируса

Мишустин напомнил, что президент России Владимир Путин создал рабочую группу Госсовета, которая занимается противодействием распространению коронавируса, а при правительстве в этом направлении работает координационный совет.
РБК 04:40
Здоровье

Ученые оценили эффективность карантина в борьбе с коронавирусом

Эпидемиологи из Имперского колледжа в Лондоне оценили эффективность различных стратегий сдерживания нового коронавируса, исследование опубликовано на сайте организации.
РБК 08:44
Происшествия

Неизвестные сообщили о «минировании» трех пассажирских самолетов в РФ

Неизвестные сообщили о "минировании" трех пассажирских самолетов в воздушном пространстве РФ, передает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.
Газета.Ru 08:30
Футбол

Оздоев призвал оставить туалетную бумагу в покое

Хавбек «Зенита» Магомед Оздоев не стал участвовать в челлендже «Оставайся дома», который признан мотивировать людей не покидать дом во время эпидемии коронавируса и суть которого заключается в том, чтобы чеканить туалетную бумагу.
ProstoProSport 04:17
Общество

Шереметьево закроет два терминала

Аэропорт Шереметьево с 20 марта закрывает два терминала, все рейсы из них будут переведены в другие терминалы аэропорта, сообщил замгендиректора аэропорта Дмитрий Кайгородов.
Rambler News Service 08:40
Музыка

Little Big назвали правильной отмену «Евровидения»

REGNUM 01:14
Политика

Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус

Минск, 19 марта 2020, 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.
REGNUM 09:02
Энергетика

Китай намерен отказаться от российской нефти

Государственная нефтехимическая компания Китая Sinochem намерена отказаться от закупок у "Роснефти" в связи с санкциями США.
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Политика

Эрдоган объявил о наступлении новой эпохи из-за коронавируса

Запад не готов к пандемии коронавируса, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Газета.Ru 06:47
Технологии

«Первый канал» и МТС создадут совместный бизнес

Компании готовы вместе инвестировать в контент МТС и «Первый канал» создадут совместное предприятие, в рамках которого сотовый оператор получит возможность показывать новые проекты телеканала, а «Первый» — большие данные оператора для анализа своей аудитории в интернете.
Коммерсантъ вчера в 17:00
Общество

В Туле зафиксированы первые три случая заражения коронавирусом

Алексей Дюмин сообщил, что за последние сутки оперативная ситуация в регионе изменилась: зафиксированы первые три случая заражения коронавирусом у жителей области.
MySLO.ru 09:04
Общество

В России может появиться новый режим занятости

В России может появиться режим неполной дистанционной занятости.
Газета.Ru 01:42
Энергетика

Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть

Из-за падения цен на нефть Саудовская Аравия начала сокращать расходы бюджета текущего года.
Lenta.ru 02:20
Общество

Аршавин подал в суд на Барановскую из-за алиментов

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя суда, экс-футболист недоволен суммой алиментов, которые он должен выплачивать Барановской на содержание их общих несовершеннолетних детей.
Известия вчера в 11:28
Авто

АвтоВАЗ отзывает более 1,2 тысячи автомобилей Lada Xray

Тарантас Ньюс 05:30
Здоровье

В Чувашии из-за коронавируса введен режим повышенной готовности

Жителей республики просят воздержаться от дальних поездок и посещений общественных мест Из-за распространения коронавирусной инфекции временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев вводит в республике режим повышенной готовности.
Мой город Чебоксары вчера в 07:01
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Сбербанк тестирует технологию приёма безналичной оплаты смартфоном

Приложение Tap on Phone, позволяющее использовать смартфон как терминал для приёма безналичной оплаты, тестируется Сбербанком.
News.ru 07:42
Экономика

Российский рубль назвали второй по волатильности валютой мира

Нью-Йорк, США, 19 марта 2020, 07:20 — REGNUM Вменённая волатильность российского рубля с перспективой на три месяца вывела его на второе место в списке самых волатильных валют мира по отношению к доллару США, составляемом экспертами агентства Bloomberg.
REGNUM 00:20
Общество

Мантуров пообещал спад дефицита антисептиков в аптеках

Дефицит антисептиков в российских аптеках постепенно будет спадать, население увидит улучшение уже к следующему понедельнику.
Известия 07:13
Экономика

Греф рассказал о долларе по 100 рублей и нефти за 20 долларов

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал о максимально негативном сценарии для российской экономики, который смоделировали сотрудники кредитной организации, пишут «Ведомости».
Lenta.ru 17 марта в 13:56
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства обратил внимание на рост стоимости бензина в России и поручил держать цены на нефтепродукты под контролем.
RT на русском 17 марта в 11:38
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Джон Салливан
Американский государственный и политический деятель. Посол Соединённых Штатов Америки в Российской Федерации. В прошлом - заместитель Государственного секретаря США с 24 мая 2017 года по декабрь 2019 года.
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