Политика

Lenta.ruLenta.ruВ НАТО открестились от Украины из-за России

Советник президента США ответил, что, по его мнению, этот вопрос сейчас не стоит на повестке дня. «Не думаю, что для НАТО в целом было бы привлекательно принять Украину и вступить в прямой конфликт с Россией», — уточнил он.
Читать в источнике
Комментировать97
с чего всё началось

Советник Трампа заявил, что НАТО не желает прямого конфликта с Россией

НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен. На форуме по безопасности в канадском Галифаксе у О'Брайена спросили, следует ли НАТО принять более активные действия по защите Украины от "российской агрессии".
РИА Новостивчера в 14:23

Подробнее о событии

Советник Трампа заявил, что НАТО не желает прямого конфликта с Россией

РИА Новостивчера в 14:23

Украину не хотят принимать в НАТО из-за возможного конфликта с Россией

Московский Комсомолецвчера в 21:29

Советник Трампа заявил о нежелании НАТО конфликтовать с Россией

РБКвчера в 16:41

Украину не примут НАТО, чтоб избежать конфликта с Россией — Белый дом

Телеканал 360°вчера в 15:25

НАТО не видит выгоды в прямом конфликте с Россией из-за Украины

Газета.Ruвчера в 14:42

Дверь в альянс закрыта: США не желают принимать Украину в НАТО

РЕН ТВвчера в 20:30

Советник Трампа заявил о нежелании НАТО прямого конфликта с Россией

Известиявчера в 15:46
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 01:42, Ашберн
Хоккей

Василевский установил рекорд «Тампы» по победам в НХЛ

Газета.Ru вчера в 22:32
Политика

Британский журнал The Economist показал карту Украины без Крыма

Известия вчера в 22:13
Происшествия

В Астрахани сгорели два речных теплохода

РИА Новости вчера в 21:40
Единоборства

Деонтей Уайлдер добыл 41-ю победу нокаутом

Американский тяжеловес Деонтей Уайлдер победил кубинца Луиса Ортиса в поединке за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Lenta.ru 01:26
Происшествия

Число погибших в ДТП с микроавтобусом под Оренбургом возросло до шести

«Предварительно установлено, что в результате столкновения минивэна Hyundai с фурой, шестеро человек погибли, в том числе 6-летний ребенок, двое госпитализированы в лечебное учреждение в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.
Известия 01:02
Космос

Прототип ракеты SpaceX взорвался во время испытаний

Прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX не прошел испытания и взорвался во время тестов, сообщает портал Space.com.
Sputnik Литва 21 ноября в 08:50
Хоккей

«Авангард» заключил пробный контракт с нападающим Алексеем Терещенко

News.ru вчера в 07:32
Политика

США решили включить санкции против «Северного потока» в военный бюджет

К законопроекту об оборонном бюджете США на 2020 год будет добавлено положение о санкциях против компаний, участвующих в проекте газопровода «Северный поток — 2». Об этом изданию Defence News сообщил председатель комитета сената США по международным делам республиканец Джим Риш.
РБК вчера в 23:40
Здоровье

Саратовская Госавтоинспекция опровергла слухи о сдаче экзамена при замене прав

Госавтоинспекция сделали специальное заявление по поводу сдачи экзаменов при замене прав. Эту информацию в ГИБДД назвали недостоверной.
Новости Саратова вчера в 06:31
Космос

Кровь космонавтов, побывавших в космосе, течет в обратную сторону

У космонавтов кровь начинает течь в обратном направлении. Это открытие ученых напугало и их самих, и тех, кто мечтает о межзвездных полетах.
РЕН ТВ 21 ноября в 03:06
Политика

Зеленский прибыл на встречу с моряками в форме с черепом на шевроне

Президент Украины Владимир Зеленский был замечен в форме с шевроном, на котором изображен череп.
Известия 00:09
Теннис

Хачанов не справился с Шаповаловым в полуфинале Кубка Дэвиса

Вести.Ru вчера в 08:44
Политика

Шохин заявил, что встреча Путина с бизнесом может пройти до конца года

Встреча президента РФ Владимира Путина с представителями крупного российского бизнеса может состояться до конца года, сообщил РИА Новости глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
РИА Новости 00:28
Шоу-бизнес

Названы обладатели премии «Золотой граммофон»

Певцы Валерий Меладзе, Вера Брежнева, Ани Лорак, Николай Басков и другие стали обладателями премии "Золотой граммофон", вручение которой прошло в Государственном Кремлёвском дворце в субботу в 24-й раз.
Life.ru вчера в 16:32
Армия и оружие

Тульский ЗРПК «Панцирь-С1» впервые сбил американский беспилотник

Тульский ЗРПК «Панцирь-С1» впервые сбил американский беспилотник MQ-9.
Тульская служба новостей вчера в 04:52
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
Происшествия

Мэра Тулуна выписали из больницы после аварии

Мэр Тулуна Юрий Карих отправился из больницы Черемхова домой после ДТП произошедшего в минувшую субботу, 23 ноября, пишет ТАСС.
IrkutskMedia вчера в 23:56
Политика

МИД Швеции пожаловался на страх россиян посещать страну

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде сообщила, что иностранные граждане не хотят приезжать в Швецию, так как у этой страны негативный образ за рубежом.
Pravda.Ru 22 ноября в 12:29
Культура

Эмиру Кустурице — 65

RT на русском 00:40
Экономика

Минтруд получил проект Минфина о гарантированном пенсионном плане

Минтруд получил проект Минфина о гарантированном пенсионном плане, есть вопросы по обеспечению гарантий, сообщил глава министерства труда и соцзащиты Максим Топилин.
РИА Новости вчера в 08:56
Культура

Винокур прокомментировал планы Ротару выступить в России

РИА Новости вчера в 23:22
Общество

Росавтодор одобрил проект моста через реку Лена

Газета.Ru вчера в 11:09
Экономика

Аптеки начали продавать жителям России лекарства в кредит

В России в качестве эксперимента начали продавать лекарственные препараты в кредит.
REGNUM 22 ноября в 03:59
Шоу-бизнес

Постаревшая Наталья Андрейченко вышла в свет

Периодически Андрейченко таки появляется на публике в России, и каждый такой её выход в свет становится огромным событием для всех поклонников и журналистов.
Bimru.ru вчера в 04:29
Происшествия

Во Владивостоке мать выкинула младенца в окно

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство". По подозрению в совершении преступления задержана 37-летняя мать младенца.
Российская газета 21 ноября в 23:57
Технологии

1,2 миллиарда сведений о пользователях обнаружено на хакерском сервере

1,2 миллиарда записей пользователей было обнаружено в интернете на одном сервере, сообщает издание Wired.
Российская газета 01:18
Экономика

Пакет акций «Газпрома» на 188 млрд рублей получил один покупатель

«Газпром» продал 3,59% своих квазиказначейских акций одному покупателю, свидетельствуют данные Московской биржи.
Ведомости 22 ноября в 06:49
Общество

Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию во МХАТе

Народная артистка СССР и президент МХАТа Татьяна Доронина обратилась к российскому президенту Владимиру Путину в связи с ситуацией, сложившейся в театре.
Lenta.ru 22 ноября в 12:45
Футбол

Фанаты «Факела» выбежали на поле и подрались с игроками в матче ФНЛ

По ходу матча четыре болельщика выбежали на поле и подрались с игроками «Факела».
Metaratings вчера в 11:10
Авто

Представили электрический кроссовер Lexus UX 300e

Реальный запас хода с Lexus UX 300e будет от 250 до 300 км, но производитель заявляет, что по циклу NEDC машина на одном заряде сможет проехать до 400 км. Первый электрокар Lexus в Китае и Европе появится в 2020 году, а в Японии продажи кроссовера начнутся в 2021 году.
Tvoe-avto.com вчера в 00:37
Как работают Яндекс.Новости?
Главное