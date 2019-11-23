НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен. На форуме по безопасности в канадском Галифаксе у О'Брайена спросили, следует ли НАТО принять более активные действия по защите Украины от "российской агрессии".

с чего всё началось

Советник президента США ответил, что, по его мнению, этот вопрос сейчас не стоит на повестке дня. «Не думаю, что для НАТО в целом было бы привлекательно принять Украину и вступить в прямой конфликт с Россией», — уточнил он.

В НАТО открестились от Украины из-за России

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