Политика
Lenta.ruВ НАТО открестились от Украины из-за России
Советник президента США ответил, что, по его мнению, этот вопрос сейчас не стоит на повестке дня. «Не думаю, что для НАТО в целом было бы привлекательно принять Украину и вступить в прямой конфликт с Россией», — уточнил он.
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с чего всё началось
НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен. На форуме по безопасности в канадском Галифаксе у О'Брайена спросили, следует ли НАТО принять более активные действия по защите Украины от "российской агрессии".РИА Новостивчера в 14:23
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Украину не хотят принимать в НАТО из-за возможного конфликта с Россией
Московский Комсомолецвчера в 21:29
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