Политика
РИА НовостиСоветник Трампа заявил, что НАТО не желает прямого конфликта с Россией
Рада ранее приняла изменения в конституцию, закрепив курс в ЕС и НАТО. При этом еврокомиссар по расширению ЕС Йоханнес Хан заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично. Верховная рада Украины в 2014 году отменила внеблоковый статус государства.
Читать в источнике
Оценить17
с чего всё началось
НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен. На форуме по безопасности в канадском Галифаксе у О'Брайена спросили, следует ли НАТО принять более активные действия по защите Украины от "российской агрессии".РИА Новости14:23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 16:33, Ашберн
Политика
Боливийский сенат аннулировал победу Моралеса на президентских выборах
Сенат Боливии принял законопроект, который аннулирует победу Эво Моралеса на президентских выборах 20 октября, сообщает РИА Новости.
Российская газета 15:09
Игры
Valve показала трейлер Half-Life: Alyx
Выход Half-Life: Alyx состоится в марте 2020 года. До выхода игру можно приобрести со скидкой в 10% – 976 pублей.
The GEEK 21 ноября в 13:59
Политика
Лавров прокомментировал слова генсека кабмина Японии о мирном договоре
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о мирном договоре Токио и Москвы, который может быть заключён «после решения территориального вопроса».
RT на русском 03:18
Политика
Юмашев объяснил выбор Путина преемником Ельцина
Советник президента России, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина Валентин Юмашев объяснил, почему первый российский президент выбрал Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Rambler News Service вчера в 12:58
Шоу-бизнес
Лазарев заснял, как Басков с Крутым валялись на полу в аэропорту
В аэропорту Крутой и Басков устроили шуточную потасовку, в ходе которой повалились прямо на пол.
WomanHit.ru 07:25
Происшествия
На востоке Москвы автомобиль врезался в подземный переход
Водитель иномарки не справился с управлением и врезался в подземный переход на востоке Москвы.
ТАСС 15:39
Наука
Американцы заявили об открытии нового штамма ВИЧ
Эксперты из США сообщили, что новый штамм ВИЧ считается официально открытым. В последние 19 лет подобных открытий в США не было.
Rusargument 02:01
Гаджеты
Названы способы использования старых смартфонов
Моя Москва.онлайн 21 ноября в 23:36
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели жены мэра Тулуна в ДТП
Следственный комитет опубликовал видео с места ДТП, в котором погибла жена мэра Тулуна Юрия Кариха.
РИА Новости 12:43
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк удалил все фото в Instagram
Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев удалил все фото в Instagram. Теперь его профиль абсолютно пустой.
Вечерняя Москва вчера в 14:37
Кино
Ситком «Интерны» стал мультсериалом
Известный российский ситком "Интерны", выходивший на канале ТНТ, вернется на экраны в обновленном формате.
Piter.tv вчера в 12:35
Здоровье
Развеяны мифы о влиянии кофе и вина на сердце
Lenta.ru вчера в 16:48
Общество
Синоптики раскрыли дату появления снежного покрова в Москве
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что приблизительная дата установления снежного покрова в Москве и области - 28 ноября, передает "360".
Газета.Ru 15:34
Гаджеты
Xiaomi представила в России Mi Note 10 и Redmi Note 8T
21 ноября в столице прошла официальная презентация двух новых гаджетов от «китайской Apple»: мобильных телефонов Mi Note 10 и Redmi Note 8T.
ИнфоСМИ 05:12
Общество
Директор Ротару назвал заказной травлю певицы в России
Концертный директор украинской певицы Софии Ротару Сергей Лавров заявил, что критика в ее адрес и призывы лишить певицу звания Народной артистки СССР являются заказной информацией.
Газета.Ru 11:32
Политика
Джонсон сравнил роль России в Brexit с Бермудским треугольником
Политик указал, что «вся эта идея о том, что кто-то повлиял на решение миллионов людей, сравнима с теорией о Бермудском треугольнике».
Страна Советов on-line 08:47
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Челси» в АПЛ
В матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» одержал победу над «Челси».
RT на русском 14:23
Политика
Команда Зеленского рассказала о «стратегии возвращения Крыма»
Руководитель "представительства" украинского президента в Крыму Антон Кориневич заявил, что команда Владимира Зеленского активно занимается разработкой "стратегии возвращения" полуострова.
Капитал страны вчера в 13:05
Происшествия
Пожар в жилом доме в Королеве локализовали
Пожар в многоквартирном жилом доме в подмосковном Королеве локализован.
ТАСС 15:58
Хоккей
«Вашингтон» проиграл «Ванкуверу»
Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин нанес 7 бросков по воротам соперник, но забить не смог, как и отдать голевую передачу.
Спорт-Экспресс 15:42
Армия и оружие
За нападение на российский патруль в Сирии извинилась курдская полиция
Красная весна 20 ноября в 10:19
Политика
В «Единой России» создадут правозащитный центр
Лев Пономарев сказал, что создаваемая структура напоминает ему профсоюзы, которые были в СССР.
Эхо Москвы 14:02
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
РБК 15:40
Политика
В Кремле назвали кадры казни в Сирии шокирующими
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал кадры казни в Сирии шокирующими.
Shraibikus News вчера в 10:50
Футбол
Жозе Моуринью: «„Тоттенхэму“ повезло, что я так много лет в АПЛ»
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Вест Хэмом» (3:2) в матче 13-го тура чемпионата Англии.
Матч ТВ 14:06
Экономика
Минтруд получил проект Минфина о гарантированном пенсионном плане
Минтруд получил проект Минфина о гарантированном пенсионном плане, есть вопросы по обеспечению гарантий, сообщил глава министерства труда и соцзащиты Максим Топилин.
РИА Новости 08:56