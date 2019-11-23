Политика

РИА НовостиРИА НовостиСоветник Трампа заявил, что НАТО не желает прямого конфликта с Россией

Рада ранее приняла изменения в конституцию, закрепив курс в ЕС и НАТО. При этом еврокомиссар по расширению ЕС Йоханнес Хан заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично. Верховная рада Украины в 2014 году отменила внеблоковый статус государства.
Читать в источнике
Комментировать75
с чего всё началось

Советник Трампа заявил, что НАТО не желает прямого конфликта с Россией

НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен. На форуме по безопасности в канадском Галифаксе у О'Брайена спросили, следует ли НАТО принять более активные действия по защите Украины от "российской агрессии".
РИА Новости14:23

Подробнее о событии

Советник Трампа заявил, что НАТО не желает прямого конфликта с Россией

РИА Новости14:23

Советник Трампа заявил о нежелании НАТО конфликтовать с Россией

РБК16:41

НАТО не видит выгоды в прямом конфликте с Россией из-за Украины

Газета.Ru14:42

Советник Трампа заявил о нежелании НАТО прямого конфликта с Россией

Известия15:46

В НАТО открестились от Украины из-за России

Lenta.ru15:56

Советник Трампа: НАТО не нужен конфликт с Россией из-за Украины

Коммерсантъ16:59

Украину не примут НАТО, чтоб избежать конфликта с Россией — Белый дом

Телеканал 360°15:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 19:38, Ашберн
Авто

Озвучена дата старта продаж Lada Vesta с вариатором

Tvoe-avto.com 13:04
Общество

Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».
Известия 16:43
Политика

Представитель Зеленского исключил силовой сценарий «возвращения» Крыма

Руководитель "представительства" президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что Киев не рассматривает силовой сценарий "возвращения" Крыма.
РИА Новости вчера в 14:34
Футбол

«Крылья Советов» прилетели в Москву на матч с ЦСКА

«Крылья Советов» прилетели в Москву на матч 17-го тура РПЛ против ЦСКА, сообщает официальный сайт клуба.
Спорт-Экспресс 15:00
Общество

Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

Всего в операции участвовали Сергей Федотов (его настоящее имя, как утверждают расследователи, — Денис Сергеев), Сергей Павлов (Сергей Лютенко), Георгий Горшков (Петр Борисов), Иван Лебедев (Иван Терентьев), Николай Кононихин (Николай Ежов), Алексей Никитин (Алексей Калинин), Владимир Попов (Владимир Моисеев) и Данил Степанов (Данил Капралов).
РБК 15:40
Армия и оружие

В России решили определить тактику применения роботов в городских боях

К началу 2020 года в России планируется определить тактику применения роботов в городских боях, сообщил источник в ОПК.
Взгляд.ру 19:32
Космос

«Роскосмос» предупредил о приближении к Земле неизвестного астероида

Ранее в ночь с 27 на 28 июля был зафиксирован астероид, сближавшийся с Землей на минимальном расстоянии более 187 тыс. километров.
Аргументы и Факты вчера в 14:56
Гаджеты

Названы способы использования старых смартфонов

Народные новости 21 ноября в 21:23
Общество

Генпрокуратура назвала новые правила медкомиссии ошибкой

В прокуратуре пообещали изучить вопрос с новым порядком, разработанным Минздравом, и стоимостью справок, сообщает ТАСС.
Авторамблер вчера в 08:36
Происшествия

На востоке Москвы автомобиль врезался в подземный переход

ТАСС 15:39
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у Курильских островов

Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано восточнее острова Кунашир в южной части Большой Курильской гряды, сообщили ТАСС в субботу в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
ТАСС 09:12
Кино

Юэн МакГрегор: «Я стал более открыт к хоррорам»

В фильме ужасов по роману Стивена Кинга «Доктор Сон» Юэн МакГрегор сыграл Дэнни, мальчика из «Сияния» сорок лет спустя.
Фильм Про 21 ноября в 05:51
Происшествия

Полицейские открыли стрельбу на МКАД во время погони за угонщиком

РИА Новости 05:39
Космос

Впервые обнаружена галактика с тремя сверхмассивными черными дырами

До сих пор астрономы предполагали, что она образовалась в результате столкновения двух меньших галактик и поэтому содержит в своем ядре две черные дыры.
Машины и Механизмы 21 ноября в 11:52
Происшествия

Появилось видео с места гибели жены мэра Тулуна в ДТП

Следственный комитет опубликовал видео с места дорожного происшествия с участием мэра Тулуна Юрия Кариха.
РБК 13:25
Политика

Миссия МВФ завершила визит на Украину без соглашения

Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Роден по итогам работы на Украине 14-22 ноября заявил, что для заключения соглашения о новой программе сотрудничества Staff Level Agreement необходимо продолжение обсуждений в последующие недели.
Газета.Ru 10:00
Спорт

Сборная России по пляжному футболу стартовала на ЧМ с победы

В стартовом матче чемпионата мира по пляжному футболу сборная России переиграла Сенегал - 8:7.
Российская газета 00:35
Политика

Юмашев рассказал, как Примаков пытался уволить Путина из ФСБ

"Примаков пытался дважды уволить с поста ФСБ Владимира Путина, а Борис Николаевич не дал".
REGNUM вчера в 11:46
Общество

«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»

Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
Известия 05:06
Армия и оружие

Штаб ВСУ в Донбассе сообщил о семерых раненых за сутки

Напомним, что днем ранее на участке разведения сил и средств «Петровское – Богдановка» были приостановлены мероприятия по разминированию из-за обстрела со стороны ВСУ.
ИА Новороссия 21 ноября в 01:38
Хоккей

Милота дня. Овечкин передает привет сыну перед матчем с «Ванкувером»

Спорт-Экспресс 12:47
Происшествия

Мужчина избил, изрезал и оставил умирать в лесу свою знакомую

Вести.Ru 11:14
Экономика

Новак заявил о намерении Ирана получить от России кредит на $2 млрд

Министр энергетики России Александр Новак рассказал о намерении Ирана получить от страны кредит на $2 млрд на реализацию ряда проектов.
RT на русском 09:55
Технологии

Полторы сотни новых геоглифов плато Наска открыли японские ученые

Японские ученые из Университета Ямагата обнаружили на перуанском плато Наска 143 совершенно новых геоглифа.
TV BRICS 21 ноября в 04:01
Общество

Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck

Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
ТАСС 17:38
Кино

Минкульт начнет собирать данные о просмотрах сериалов в Сети

Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, которые предполагают сбор данных о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.
VSE42.RU 21 ноября в 23:38
Общество

В Китае объяснили причины быстрого старения россиянок

Россиянки «стареют быстрее» китаянок, поскольку после свадьбы отдают много сил семье и перестают следить за своей внешностью.
Lenta.ru вчера в 22:08
Происшествия

Во Флориде поезд врезался в автомобиль

Пассажирский поезд компании Amtrak в субботу врезался в автомобиль в юго-восточной части штата Флорида, погибли три человека, находившиеся в машине.
ТАСС 19:19
Футбол

«Барселона» одержала волевую победу над «Леганесем»

В 14-м туре чемпионата Испании по футболу «Барселона» на выезде обыграла «Леганес» со счетом 2:1.
Metaratings 10:11
Космос

Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС

РБК 19 ноября в 19:02
Как работают Яндекс.Новости?
Главное