Политика
РИА НовостиСоветник Трампа заявил, что НАТО не желает прямого конфликта с Россией
Рада ранее приняла изменения в конституцию, закрепив курс в ЕС и НАТО. При этом еврокомиссар по расширению ЕС Йоханнес Хан заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично. Верховная рада Украины в 2014 году отменила внеблоковый статус государства.
Читать в источнике
Оценить27
с чего всё началось
НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен. На форуме по безопасности в канадском Галифаксе у О'Брайена спросили, следует ли НАТО принять более активные действия по защите Украины от "российской агрессии".РИА Новости14:23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 19:38, Ашберн
Авто
Озвучена дата старта продаж Lada Vesta с вариатором
Общество
Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».
Политика
Представитель Зеленского исключил силовой сценарий «возвращения» Крыма
Руководитель "представительства" президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что Киев не рассматривает силовой сценарий "возвращения" Крыма.
Футбол
«Крылья Советов» прилетели в Москву на матч с ЦСКА
«Крылья Советов» прилетели в Москву на матч 17-го тура РПЛ против ЦСКА, сообщает официальный сайт клуба.
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
Всего в операции участвовали Сергей Федотов (его настоящее имя, как утверждают расследователи, — Денис Сергеев), Сергей Павлов (Сергей Лютенко), Георгий Горшков (Петр Борисов), Иван Лебедев (Иван Терентьев), Николай Кононихин (Николай Ежов), Алексей Никитин (Алексей Калинин), Владимир Попов (Владимир Моисеев) и Данил Степанов (Данил Капралов).
Армия и оружие
В России решили определить тактику применения роботов в городских боях
К началу 2020 года в России планируется определить тактику применения роботов в городских боях, сообщил источник в ОПК.
Космос
«Роскосмос» предупредил о приближении к Земле неизвестного астероида
Ранее в ночь с 27 на 28 июля был зафиксирован астероид, сближавшийся с Землей на минимальном расстоянии более 187 тыс. километров.
Гаджеты
Названы способы использования старых смартфонов
Общество
Генпрокуратура назвала новые правила медкомиссии ошибкой
В прокуратуре пообещали изучить вопрос с новым порядком, разработанным Минздравом, и стоимостью справок, сообщает ТАСС.
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у Курильских островов
Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано восточнее острова Кунашир в южной части Большой Курильской гряды, сообщили ТАСС в субботу в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
Кино
Юэн МакГрегор: «Я стал более открыт к хоррорам»
В фильме ужасов по роману Стивена Кинга «Доктор Сон» Юэн МакГрегор сыграл Дэнни, мальчика из «Сияния» сорок лет спустя.
Космос
Впервые обнаружена галактика с тремя сверхмассивными черными дырами
До сих пор астрономы предполагали, что она образовалась в результате столкновения двух меньших галактик и поэтому содержит в своем ядре две черные дыры.
Происшествия
Появилось видео с места гибели жены мэра Тулуна в ДТП
Следственный комитет опубликовал видео с места дорожного происшествия с участием мэра Тулуна Юрия Кариха.
Политика
Миссия МВФ завершила визит на Украину без соглашения
Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Роден по итогам работы на Украине 14-22 ноября заявил, что для заключения соглашения о новой программе сотрудничества Staff Level Agreement необходимо продолжение обсуждений в последующие недели.
Спорт
Сборная России по пляжному футболу стартовала на ЧМ с победы
В стартовом матче чемпионата мира по пляжному футболу сборная России переиграла Сенегал - 8:7.
Политика
Юмашев рассказал, как Примаков пытался уволить Путина из ФСБ
"Примаков пытался дважды уволить с поста ФСБ Владимира Путина, а Борис Николаевич не дал".
Общество
«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»
Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
Армия и оружие
Штаб ВСУ в Донбассе сообщил о семерых раненых за сутки
Напомним, что днем ранее на участке разведения сил и средств «Петровское – Богдановка» были приостановлены мероприятия по разминированию из-за обстрела со стороны ВСУ.
Хоккей
Милота дня. Овечкин передает привет сыну перед матчем с «Ванкувером»
Экономика
Новак заявил о намерении Ирана получить от России кредит на $2 млрд
Министр энергетики России Александр Новак рассказал о намерении Ирана получить от страны кредит на $2 млрд на реализацию ряда проектов.
Технологии
Полторы сотни новых геоглифов плато Наска открыли японские ученые
Японские ученые из Университета Ямагата обнаружили на перуанском плато Наска 143 совершенно новых геоглифа.
Общество
Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck
Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
Кино
Минкульт начнет собирать данные о просмотрах сериалов в Сети
Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, которые предполагают сбор данных о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.
Общество
В Китае объяснили причины быстрого старения россиянок
Россиянки «стареют быстрее» китаянок, поскольку после свадьбы отдают много сил семье и перестают следить за своей внешностью.
Происшествия
Во Флориде поезд врезался в автомобиль
Пассажирский поезд компании Amtrak в субботу врезался в автомобиль в юго-восточной части штата Флорида, погибли три человека, находившиеся в машине.
Футбол
«Барселона» одержала волевую победу над «Леганесем»
В 14-м туре чемпионата Испании по футболу «Барселона» на выезде обыграла «Леганес» со счетом 2:1.
Космос