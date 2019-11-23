Политика

РИА НовостиРИА НовостиСоветник Трампа заявил, что НАТО не желает прямого конфликта с Россией

Рада ранее приняла изменения в конституцию, закрепив курс в ЕС и НАТО. При этом еврокомиссар по расширению ЕС Йоханнес Хан заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично. Верховная рада Украины в 2014 году отменила внеблоковый статус государства.
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с чего всё началось

Советник Трампа заявил, что НАТО не желает прямого конфликта с Россией

НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен. На форуме по безопасности в канадском Галифаксе у О'Брайена спросили, следует ли НАТО принять более активные действия по защите Украины от "российской агрессии".
РИА Новости14:23

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Советник Трампа заявил, что НАТО не желает прямого конфликта с Россией

РИА Новости14:23

Советник Трампа заявил о нежелании НАТО конфликтовать с Россией

РБК16:41

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Газета.Ru14:42

Дверь в альянс закрыта: США не желает принимать Украину в НАТО

РЕН ТВ20:30

Советник Трампа заявил о нежелании НАТО прямого конфликта с Россией

Известия15:46

В НАТО открестились от Украины из-за России

Lenta.ru15:56

Советник Трампа: НАТО не нужен конфликт с Россией из-за Украины

Коммерсантъ16:59
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Политика

Салливан назвал условие улучшения отношений России и США

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