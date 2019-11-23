НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен. На форуме по безопасности в канадском Галифаксе у О'Брайена спросили, следует ли НАТО принять более активные действия по защите Украины от "российской агрессии".

с чего всё началось

Рада ранее приняла изменения в конституцию, закрепив курс в ЕС и НАТО. При этом еврокомиссар по расширению ЕС Йоханнес Хан заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично. Верховная рада Украины в 2014 году отменила внеблоковый статус государства.

Советник Трампа заявил, что НАТО не желает прямого конфликта с Россией

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