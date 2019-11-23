Политика
РИА НовостиСоветник Трампа заявил, что НАТО не желает прямого конфликта с Россией
Рада ранее приняла изменения в конституцию, закрепив курс в ЕС и НАТО. При этом еврокомиссар по расширению ЕС Йоханнес Хан заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично. Верховная рада Украины в 2014 году отменила внеблоковый статус государства.
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с чего всё началось
НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен. На форуме по безопасности в канадском Галифаксе у О'Брайена спросили, следует ли НАТО принять более активные действия по защите Украины от "российской агрессии".РИА Новости14:23
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Политика
Салливан назвал условие улучшения отношений России и США
"Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов", - говорится в сообщении госдепартамента.
Общество
Немецкий врач назвала десять способных заменить лекарства продуктов
Немецкий врач Франциска Рубин выбрала десять продуктов, которые могут заменить лекарства и позволят укрепить иммунитет, передает журнал Focus.
Футбол
Ван Бастен произнес нацистское приветствие в прямом эфире
В ходе трансляции слов специалиста в эфир попали и слова Ван Бастена, который, скорее всего, решил пошутить и произнес нацистское приветствие («Sieg Heil»).
Политика
Джонсон рассказал, что будет делать в случае победы на выборах
Глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что если его партия победит на выборах, то очередные дебаты и голосование по соглашению с Евросоюзом будут проведены до Рождества.
Происшествия
Мэр Тулуна попал в ДТП, его жена погибла
Мэр города Тулуна Юрий Карих попал вечером в серьезную аварию в Черемховском районе Иркутской области.
Экономика
У крупнейшего российского страховщика появился новый совладелец
У крупнейшего российского страховщика, компании «Согаз», появился новый совладелец.
Происшествия
Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери
Мать убитой доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Галина Ещенко назвала собственную версию убийства дочери.
Футбол
Карпин: «Над пенальти в наши ворота смеялись даже игроки „Динамо“»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал назначенный в ворота его команды второй пенальти в матче против «Динамо».
Авто
Озвучена дата старта продаж Lada Vesta с вариатором
Напомним, седан Lada Vesta с вариатором Jatco JF015E и 113-сильным двигателем Renault H4Mk в комплектации Classic оценили в 736 900 рублей, а универсал обойдётся в 773 900 рублей.
Общество
«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»
Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
Происшествия
Три человека погибли при столкновении поезда и машины во Флориде
Пассажирский поезд столкнулся с легковым автомобилем в штате Флорида. В результате инцидента погибли три человека.
Происшествия
Обезглавленное тело мужчины в женской одежде нашли в российском городе
Обезглавленное тело мужчины в женской одежде обнаружили на железнодорожных путях в Чите.
Общество
Вассерман прокомментировал возвращение Софии Ротару в Россию
Спорт
В РУСАДА прокомментировали рекомендацию ВАДА о лишении статуса
Пахноцкая согласилась с тем, что, скорее всего, исполком ВАДА лишит РУСАДА статуса. Исполком WADA рассмотрит ситуацию с РУСАДА 9 декабря.
Фигурное катание
Четыре россиянки вышли в финал Гран-при по фигурному катанию
Четыре российские фигуристки отобрались в финал Гран-при, который состоится в Турине с 5 по 8 декабря.
Политика
Британский The Economist показал ролик с картой Украины без Крыма
Британский еженедельный журнал The Economist показал ролик, в котором была изображена карта Украины без Крыма.
Кино
В сети появился трейлер 12-го сезона «Доктора кто»
Единоборства
Луис Ортис оказался значительно тяжелее Уайлдера перед боем
Состоялось взвешивание боксером перед боем. Уайлдер весит 99,6 килограммов, а его соперник, кубинец Луис Ортис – 107 килограммов.
Политика
Путин: «Единая Россия» никогда не боялась ответственности
Президент России Владимир Путин заявил, что партия "Единая Россия" никогда не боялась работы и ответственности.
Шоу-бизнес
Винокур призвал не смешивать творчество Ротару с политикой
Народный артист РСФСР Владимир Винокур призвал не смешивать творчество певицы Софии Ротару с политикой.
Культура
Пиар-директор Началовой рассказал о выпуске неизданных песен певицы
Пиар-директор покойной исполнительницы Юлии Началовой Анна Исаева рассказала о выпуске неизданных песен певицы.
Общество
МЧС предложило ограничить привлечение спасателей к ответственности
МЧС разработало документ, который закрепляет в законодательстве понятие «оправданный риск» и ограничивает привлечение к ответственности руководителей спасательных подразделений в случае гибели граждан.
Футбол
Полузащитника «Уфы» назвали русским Бускетсом
Агент Александр Маньяков сравнил своего клиента, полузащитника «Уфы» Даниила Фомина с футболистом «Барселоны» Серхио Бускетсом.
Общество
Tesla получила уже 146 тысяч заказов на электропикап Cybertruck
Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила уже 146 тысяч заказов на новый электромобиль - пикап Cybertruck.
Общество
В Малайзии умер последний в стране суматранский носорог
Последняя особь суматранского носорога в Малайзии умерла в субботу. Об этом сообщило агентство Reuters.
Политика
Зеленского высмеяли за форму с черепом на шевроне
Президент Украины Владимир Зеленский одел форму с черепом на шевроне, на котором изображен череп.
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.