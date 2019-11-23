Политика

Lenta.ruLenta.ruВ НАТО открестились от Украины из-за России

Советник президента США ответил, что, по его мнению, этот вопрос сейчас не стоит на повестке дня. «Не думаю, что для НАТО в целом было бы привлекательно принять Украину и вступить в прямой конфликт с Россией», — уточнил он.
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с чего всё началось

Советник Трампа заявил, что НАТО не желает прямого конфликта с Россией

НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен. На форуме по безопасности в канадском Галифаксе у О'Брайена спросили, следует ли НАТО принять более активные действия по защите Украины от "российской агрессии".
РИА Новости14:23

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Советник Трампа заявил, что НАТО не желает прямого конфликта с Россией

РИА Новости14:23

Украину не хотят принимать в НАТО из-за возможного конфликта с Россией

Московский Комсомолец21:29

Советник Трампа заявил о нежелании НАТО конфликтовать с Россией

РБК16:41

Украину не примут НАТО, чтоб избежать конфликта с Россией — Белый дом

Телеканал 360°15:25

НАТО не видит выгоды в прямом конфликте с Россией из-за Украины

Газета.Ru14:42

Дверь в альянс закрыта: США не желает принимать Украину в НАТО

РЕН ТВ20:30

Советник Трампа заявил о нежелании НАТО прямого конфликта с Россией

Известия15:46
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Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери

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Пушков ответил на обвинение в травле Ротару

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Министр ВМС США был готов уйти в отставку из-за несогласия с Трампом

Министр военно-морских сил (ВМС) США Ричард Спенсер выражал готовность уйти в отставку из-за несогласия с американским лидером Дональдом Трампом о наказании обвиненного в преступлении военного.
Известия 18:21
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У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,3

Землетрясение магнитудой 6,3 было зафиксировано в воскресенье у берегов Аляски. Об этом сообщила Геологическая служба США.
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Политика

Адвокат Трампа заявил о наличии у него компромата на семью Байденов

Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что располагает компроматом на семью бывшего вице-президента США Джо Байдена.
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Косторная победила на этапе Гран-при в Японии

Россиянка Алена Косторная завоевала золото в соревнованиях среди фигуристок-одиночниц на последнем этапе Гран-при в Саппоро (Япония).
ТК Звезда 04:50
Общество

Составлены правила общения с космонавтами

В настоящее время общение российского Центра управления полетами с космонавтами на МКС осуществляется напрямую при полете станции над территорией России.
РИА Новости 19:05
Политика

Будущий посол США назвал условия улучшения отношений с Россией

"Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов", - говорится в сообщении госдепартамента.
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Tesla получила уже 146 тысяч заказов на электропикап Cybertruck

Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила уже 146 тысяч заказов на новый электромобиль - пикап Cybertruck.
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Задержанный за стрельбу в центре Петербурга водитель принес извинения

Водитель, подозреваемый в стрельбе из окна автомобиля в центре Санкт-Петербурга, принес извинения за свой поступок.
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В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
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«Фламенго» одержал победу в финале Кубка Либертадорес

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал назначенный в ворота его команды второй пенальти в матче против «Динамо».
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Ван Бастен произнес нацистское приветствие в прямом эфире

В ходе трансляции слов специалиста в эфир попали и слова Ван Бастена, который, скорее всего, решил пошутить и произнес нацистское приветствие («Sieg Heil»).
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