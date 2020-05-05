В своей стратегии по борьбе с коронавирусом шведские власти опирались только на те меры, чья польза имеет научное обоснование. Об этом в интервью РБК заявил советник шведского правительства и генерального секретаря Всемирной организации здравоохранения Юхан Гизеке.

с чего всё началось

Эпидемиолог, советник шведского правительства и генерального секретаря Всемирной организации здравоохранения Юхан Гизеке в интервью РБК рассказал, что власти страны в борьбе с коронавирусной инфекцией опирались на меры, польза которых научно обоснована. Таких мер, по словам эксперта, две.

В Швеции раскрыли две главные меры борьбы с коронавирусом

Политика Посол Украины предложил Шредеру пари о Крыме Посол Украины в Германии Андрей Мельник прокомментировал заявление бывшего канцлера Герхарда Шредера о том, что «ни один российский президент никогда не отдаст Крым Украине». 1,8K

Общество ФАС разрешила регионам пересматривать тарифы для электричек Федеральная антимонопольная служба (ФАС) на фоне резкого снижения пассажиропотока в пригородном сообщении разрешила регионам пересматривать экономически обоснованные тарифы перевозок. 39

Здоровье В Омске уволился главврач больницы, где выявили вспышку коронавируса Главврач больницы в Омске, закрытой на карантин из-за коронавируса и сотрудники которой столпились у крыльца 4 мая, чтобы сдать тест на COVID-19, уволился, так как не смог уберечь свой коллектив, сообщил во вторник областной минздрав. 157

Общество Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты. 533

Общество ЕГЭ могут перенести на более поздние сроки ЕГЭ могут перенести на более поздние сроки. Об этом рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов в беседе с телеканалом "Россия-24". 18

Политика Германия объявила в международный розыск российского хакера В Германии федеральный прокурор выдал ордер на арест 29-летнего российского хакера Дмитрия Бадина, который якобы совершил ряд кибератак, в том числе и на немецкий парламент в 2015 году, пишет Süddeutsche Zeitung. 43

Армия и оружие Китай может показать свой бомбардировщик-невидимку уже в 2020 году Военные источники издания сообщили, что сверхзвуковой бомбардировщик-невидимка Xian H-20, может впервые появиться на авиасалоне Чжухай в ноябре 2020 года, авиационно-космической выставке China International Aviation Aerospace Exhibition 2020 (China Airshow 2020), если пандемия будет достаточно под контролем. 4

Шоу-бизнес Светлана Бондарчук показала редкое фото «особенной» дочери Супруга режиссера Федора Бондарчука опубликовала снимок их общей дочери Варвары в день ее рождения.

Общество Свердловский губернатор объяснил, когда снимут ограничения с медучреждений Один из пользователей обратился в чиновнику с просьбой снять запреты, связанные с работой медучреждений и ряда других организаций. 76

Происшествия В Петербурге задержали жаривших шашлыки в центре города мужчин Полицейские провели проверку после появления в социальных сетях ролика, в котором было показано, как двое мужчин установили мангал на Сенной площади и жарили шашлыки. 356

Авто Названа стоимость УАЗ «Хантер» на электротяге Крутящий момент достигает 600 Нм. Электрический УАЗ «Хантер» тяжелее обычного на 120 кг, если в нем установлена АКБ на 55 кВт/ч. 75

Общество Умер член президиума РАН Евгений Микрин Член президиума Российской академии наук (РАН), академик Евгений Микрин скончался в ночь на вторник, сообщил ТАСС президент РАН Александр Сергеев. 1,1K