Коронавирус
ТАСССоветник ВОЗ назвал две основные меры по борьбе с коронавирусом
Главными мерами по борьбе с распространением коронавирусной инфекции являются мытье рук и соблюдение социальной дистанции. Об этом во вторник рассказал советник шведского правительства и генерального секретаря Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Юхан Гизеке в интервью РБК.
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с чего всё началось
В своей стратегии по борьбе с коронавирусом шведские власти опирались только на те меры, чья польза имеет научное обоснование. Об этом в интервью РБК заявил советник шведского правительства и генерального секретаря Всемирной организации здравоохранения Юхан Гизеке.РБК02:00
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Российский вирусолог поспорил со шведским учёным о двух главных мерах по борьбе с коронавирусом
Комсомольская правда09:59
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 11:16, Ашберн
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