Коронавирус

ТАССТАСССоветник ВОЗ назвал две основные меры по борьбе с коронавирусом

Главными мерами по борьбе с распространением коронавирусной инфекции являются мытье рук и соблюдение социальной дистанции. Об этом во вторник рассказал советник шведского правительства и генерального секретаря Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Юхан Гизеке в интервью РБК.
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с чего всё началось

Советник правительства Швеции назвал две главные меры по борьбе с вирусом

В своей стратегии по борьбе с коронавирусом шведские власти опирались только на те меры, чья польза имеет научное обоснование. Об этом в интервью РБК заявил советник шведского правительства и генерального секретаря Всемирной организации здравоохранения Юхан Гизеке.
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В Швеции раскрыли две главные меры борьбы с коронавирусом

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Шведский эпидемиолог назвал две меры борьбы с коронавирусом

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В Швеции назвали две главные меры по борьбе с COVID-19

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Советник правительства Швеции назвал две главные меры по борьбе с вирусом

РБК02:00
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 12:50, Ашберн
Политика

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор.
РИА Новости 11:14
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Общество

ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён

Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM 09:45
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Общество

От коронавируса умер генконструктор РКК «Энергия» академик Микрин

Ушел из жизни генеральный конструктор и первый заместитель директора РКК "Энергия" академик Евгений Микрин, сообщает пресс-служба "Роскосмоса".
Вести.Ru 04:03
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Здоровье

В Минздраве опровергли защищенность курильщиков от коронавируса

Брюн предположил, что такие информационно-научные "вбросы" организовываются "заинтересованными лицами и производителями".
НТВ 06:15
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Политика

Россия передала Ким Чен Ыну медаль к юбилею Победы

Лидер КНДР Ким Чен Ын награжден юбилейной медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". Об этом сообщает российское посольство в КНДР на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 03:49
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Армия и оружие

ВВС США намерены разработать гиперзвуковую крылатую ракету

Военно-воздушные силы США ожидают от промышленности информацию о технологиях гиперзвуковых крылатых ракет в надежде на запуск новой программы создания опытных образцов в ближайшем будущем.
ТАСС вчера в 07:17
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Здоровье

Работник интерната на Ставрополье заразил пациентов коронавирусом

Пациенты и сотрудники психоневрологического интерната в Новоселицком районе Ставрополья заразились коронавирусом, сообщили в пресс-службе губернатора Ставрополья.
Аргументы и Факты - Ставрополь 08:49
Авто

Бюджетные автомобили Chevrolet появятся в России летом

Компания UzAuto Motors, объявившая в конце февраля о выводе на российский рынок бюджетных автомобилей Chevrolet, не смогла начать их продажи из-за задержки на таможне и проблем с дилерами.
Автоновости дня 02:44
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Политика

Зеленский обновил состав контактной группы по Донбассу

Украинский президент Владимир Зеленский обновил состав делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу.
RT на русском 09:34
Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
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Кино

Вышел первый тизер сериала «Космические войска» от создателей «Офиса»

На YouTube-канале Netflix опубликован первый тизер грядущего сериала "Космические войска" от Грега Дэниелса, подарившего миру культовый сериал "Офис".
Российская газета 10:55
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Шоу-бизнес

Рудковская рассказала об извинениях от написавших про ее сына статью

Продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, на своей странице в Instagram раскритиковала портал Star Hit, написавший про психическое расстройство их сына Александра.
Lenta.ru 03:45
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Авто

За апрель в Индии не продали ни одного автомобиля

Если в США или России дела с продажей новых машин из-за пандемии коронавируса идут плохо, то есть страна, где в прошлом месяце не продали ни одного автомобиля.
SpeedMe вчера в 01:58
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Происшествия

В Петербурге задержали парней, жаривших шашлык на Сенной площади

Санкт-Петербург, 5 мая 2020, 18:14 — REGNUM Сотрудники петербургской полиции нашли и привлекли к ответственности молодых людей, которые днем 2 мая дерзко и демонстративно пожарили шашлык на мангале на Сенной площади в центре Петербурга.
REGNUM 11:14
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Общество

Кадыров потребовал наказывать жителей Чечни за видеосъемку задержаний

Кавказский узел вчера в 19:28
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Общество

Названа стоимость масок и перчаток в московском метро

Московские власти установили цену на маски и перчатки, которые будут продаваться в вендинговых автоматах в метро.
Lenta.ru 12:22
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Политика

Инициатор сноса памятника Коневу пожаловался на Россию

BFM.ru 02:16
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Здоровье

В Калининградской области более 300 медиков отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период эпидемии коронавируса.
РБК вчера в 12:21
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Общество

В семи районах Ленинградской области введут масочный режим

Обязательный масочный режим введут в Бокситогорском, Выборгском, Всеволожском, Гатчинском, Ломоносовском, Приозерском и Тосненском районах Ленинградской области, сообщили РИА Новости в областной администрации.
РИА Новости 09:40
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Происшествия

В Таиланде полиция задержала семерых россиян за нарушение режима ЧС

Коммерсантъ 10:51
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Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
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Космос

Сибирские ученые разгадали тайну Тунгусского метеорита

Произошедшее получило название в истории как Тунгусский феномен – до сих пор ученые считают, что в Сибири упал крупный метеорит.
Толк вчера в 02:31
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Происшествия

Прилетевшая из Москвы в Югру девушка не знала о наличии у нее COVID-19

Девушка, прилетевшая 30 апреля из Москвы в Нижневартовск, не знала о том, что больна коронавирусной инфекцией.
Известия 05:52
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Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
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Политика

Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку

Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
РИА Новости 09:11
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Общество

В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах

В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
1,9K
Общество

В США прогнозируют удвоение числа жертв коронавируса

Ранее Дональд Трамп в своем очередном прогнозе сказал, что в стране могут умереть 100 тысяч человек с коронавирусом.
Эхо Москвы вчера в 14:30
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Общество

Автоэксперт перечислил новые штрафы для водителей

Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал, какие штрафы планируют ввести российские власти. Об этом пишет агентство "Прайм".
Газета.Ru 08:11
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Происшествия

Подавший сигнал об угрозе взрыва самолет успешно сел в Уфе

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, экипаж воздушного лайнера подал сигнал тревоги об угрозе взрыва на борту через час после вылета из столицы.
Российская газета 12:25
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Наука

Создано способное победить коронавирус антитело

Lenta.ru 07:14
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