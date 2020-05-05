Коронавирус

REGNUMREGNUMСоветник ВОЗ назвал две основных меры по борьбе с COVID-19

Стокгольм, 5 мая 2020, 11:05 — REGNUM Существует два эффективных метода борьбы с коронавирусной инфекцией — это мытьё рук и соблюдение социальной дистанции. Именно на эти меры шведские власти опирались в своей стратегии по борьбе с COVID-19.
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с чего всё началось

Советник правительства Швеции назвал две главные меры по борьбе с вирусом

В своей стратегии по борьбе с коронавирусом шведские власти опирались только на те меры, чья польза имеет научное обоснование. Об этом в интервью РБК заявил советник шведского правительства и генерального секретаря Всемирной организации здравоохранения Юхан Гизеке.
РБК02:00

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В Швеции назвали две основные меры по борьбе с COVID-19

Pravda.Ru05:02

Советник правительства Швеции назвал две главные меры по борьбе с вирусом

РБК02:00

Советник ВОЗ назвал две основных меры по борьбе с COVID-19

REGNUM04:05

В Швеции назвали две главные меры по борьбе с COVID-19

Московский Комсомолец03:25

В Швеции назвали две основные меры по борьбе с коронавирусом

БИЗНЕС Online03:04

Шведский эпидемиолог обозначил две основные меры по борьбе с коронавирусом

ГЛАС.RU02:40

Советник ВОЗ назвал два лучших средства защиты от COVID-19

News.ru04:48
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Первый российский луноход может прибавить в весе

Предельный вес первого в новейшей российской истории лунохода может вырасти до 150 кг.
Профиль вчера в 22:27
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В Минздраве заявили, что Россия еще не вышла на плато по коронавирусу

Россия еще не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, сообщила пресс-служба Минздрава со ссылкой на на главного пульмонолога министерства, член-корреспондента РАН Сергея Авдеева.
РИА Новости вчера в 10:42
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Общество

В Карелии выявили 12 новых случаев коронавируса

На утро 5 мая в Карелии выявлено 103 случая коронавируса.
ГТРК Карелия 02:23
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Политика

Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию

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Происшествия

За сутки на коронавирус протестировали более пяти тысяч петербуржцев

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REGNUM 03:27
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Общество

В Севастополе выявлены семь новых случаев коронавируса

В Республике Крым выявлены 17 новых заболевших коронавирусом за сутки, более половины заразились в больнице.
Севастополь.ру 04:09
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Политика

Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии

Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались.
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Шоу-бизнес

Актера из сериала «Кухня» госпитализировали

Актера Сергея Лавыгина, известного по роли повара Арсения Чуганина в сериалах «Кухня» и «СеняФедя», госпитализировали в Москве.
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Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса

Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии.
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Происшествия

Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии

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Глава UFC заявил о баснословном богатстве Хабиба Нурмагомедова

«Люди не понимают, Хабиб баснословно богат, ему не нужны деньги, поэтому невозможно заманить его на бой чеком», - заявил Уайт в прямом эфире ютуб-канала Menace and The Man Show.
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Общество

В Ростовской области от коронавируса умерла 48-летняя женщина

Rostof.ru вчера в 04:29
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Здоровье

14 новых случаев коронавируса выявлено в Амурской области

5 мая в Амурской области выявлено 14 новых случаев коронавируса: шесть - в Тынде, один - в Шимановске, три - в Благовещенске, по одному - в Крещеновке Ивановского района и Тавричанке Серышевского района, два - в Белогорске.
Телепорт 03:22
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Общество

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Ранее «КИ» писали, что в Краснодарском крае коронавирус подтвердился еще у 82 жителей, в том числе у пятилетнего ребенка.
Краснодарские известия 03 мая в 09:26
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Общество

«Бесогон» Михалкова со словами про чипирование не вышел в эфир

Телеканал "Россия 24" снял с эфира выпуск авторской программы режиссёра Никиты Михалкова "Бесогон ТВ", темой которого являлись конспирологические теории вокруг распространения коронавируса, в том числе так называемое чипирование.
Life.ru 02 мая в 14:32
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Происшествия

СК назвал возможную причину пожара в Подмосковье с шестью погибшими

Неисправность электропроводки могла стать причиной пожара в частном доме в Раменском районе Московской области, при котором погибли шесть человек.
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Общество

Умер член президиума РАН Евгений Микрин

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Футбол

Кокорин высказался о продолжении карьеры в «Сочи»

Российский нападающий Александр Кокорин заявил, что ему нечего делать в «Сочи», если текущий сезон в Российской Премьер-лиге так и не будет доигран из-за пандемии коронавируса.
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В Тульской области умер девятый пациент с коронавирусом

Пожилая женщина, госпитализированная в состоянии средней тяжести, стала девятым умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тульской области, сообщает правительство региона.
РИА Новости 04:24
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Здоровье

В больнице в Коммунарке 58% пациентов находятся в тяжелом состоянии

В тяжелом состоянии находятся 58% пациентов, лечащихся в стационаре больницы в Коммунарке, сообщил главврач больницы Денис Проценко.
РИА Новости 03:34
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Общество

Во Владимирской области выявили 48 новых случаев коронавируса

На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 на 5 мая лабораторно подтверждено 48 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
ГТРК Владимир 03:34
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Общество

Первый пациент с коронавирусом умер в Крыму

Пожилая женщина, у которой ранее диагностировали коронавирус, умерла в Крыму, сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов.
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Общество

Шеф-повар Кремля рассказал о меню на приемах ко Дню Победы

РИА Новости 02:43
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Минфин США планирует занять рекордные $3 трлн

Министерство финансов США заявило, что ему потребуется занять рекордные $2,99 трлн в течение текущего квартала апрель—июнь, чтобы покрыть расходы на различные меры, связанные с пандемией коронавируса.
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Общество

В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах

В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
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Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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S.T.A.L.K.E.R. 2: всё идёт по плану, несмотря на коронавирус

Городской портал Новый Нижний вчера в 06:00
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Здоровье

350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса

Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
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«Реал» и «Барселона» интересуются «клоном Лукаку»

Набиана называют «клоном Лукаку» из-за схожих физических данных. Также сообщается об интересе к игроку со стороны «Монако» и «ПСЖ».
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Рубль уверенно растет на открытии торгов

Рубль в начале торгов 5 мая уверенно растет к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.
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