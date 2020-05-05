В своей стратегии по борьбе с коронавирусом шведские власти опирались только на те меры, чья польза имеет научное обоснование. Об этом в интервью РБК заявил советник шведского правительства и генерального секретаря Всемирной организации здравоохранения Юхан Гизеке.

с чего всё началось

Стокгольм, 5 мая 2020, 11:05 — REGNUM Существует два эффективных метода борьбы с коронавирусной инфекцией — это мытьё рук и соблюдение социальной дистанции. Именно на эти меры шведские власти опирались в своей стратегии по борьбе с COVID-19.

Советник ВОЗ назвал две основных меры по борьбе с COVID-19

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