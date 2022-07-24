РИА НовостиСоветник Зеленского Устиненко: Украине потребуется около восьми месяцев на вывоз зернаСоветник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устиненко считает, что для вывоза украинского зерна в рамках "продуктовой сделки" потребуется около 8-9 месяцев.РИА НовостиСделка, которую заключили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.РИА НовостиПо словам Устиненко, на данный момент на Украине находится 20 миллионов тонн зерна на экспорт и еще 40 миллионов тонн с нового урожая общей стоимостью более 10 миллиардов долларов.РИА Новости«Если бы сейчас порты были разблокированы... то 60 млн тонн зерна мы с вами перевезли в течении 8-9 месяцев», – сказал Устиненко в эфире всеукраинского телемарафона.Взгляд.руЧитать далееСвернутьПодробнее о событииСоветник Зеленского Устиненко: Украине потребуется около восьми месяцев на вывоз зернаNews.ru09:13Советник Зеленского Устиненко: Украине потребуется около восьми месяцев на вывоз зернаРИА Новости08:58Самое цитируемоеСоветник президента Украины Устиненко: стране надо около восьми месяцев для вывоза зернаLenta.ru09:16Советник Зеленского: на вывоз украинского зерна нынешними темпами потребуется более 8 месяцевKu.life09:15Советник Зеленского: на вывоз украинского зерна потребуется 8–9 месяцевНТВ09:27На Украине назвали сроки, необходимые для вывоза зернаМосковский Комсомолец09:11Советник Зеленского Устиненко заявил, что для вывоза украинского зерна потребуется 8-9 месяцевПРАЙМ08:58Показать ещёОценить24Поделиться