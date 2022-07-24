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Советник Зеленского Устиненко: Украине потребуется около восьми месяцев на вывоз зерна

Советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устиненко считает, что для вывоза украинского зерна в рамках "продуктовой сделки" потребуется около 8-9 месяцев.
РИА Новости
Сделка, которую заключили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
РИА Новости
По словам Устиненко, на данный момент на Украине находится 20 миллионов тонн зерна на экспорт и еще 40 миллионов тонн с нового урожая общей стоимостью более 10 миллиардов долларов.
РИА Новости
«Если бы сейчас порты были разблокированы... то 60 млн тонн зерна мы с вами перевезли в течении 8-9 месяцев», – сказал Устиненко в эфире всеукраинского телемарафона.
Взгляд.ру

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Советник Зеленского Устиненко: Украине потребуется около восьми месяцев на вывоз зерна
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