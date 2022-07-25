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Советник Зеленского Устиненко ждет дефицита бюджета Украины в 50 миллиардов долларов

Глобальный дефицит бюджета Украины к концу года ожидается на уровне 50 миллиардов долларов, что составляет 30-35% ВВП страны, сообщил советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устиненко.
РИА Новости
По словам Устиненко, причиной экономической проблемы стала военная спецоперация России по принуждению к миру на Украине.
Pravda.Ru
19 июля представитель Евросоюза в Киеве Матти Маасикас заявил, что финансовая ситуация на Украине тяжелая, но страна вряд ли объявит дефолт по внешнему долгу.
Известия
21 июля в Нацбанке заявили, что прогнозируют по итогам года сокращение ВВП Украины на треть, а также инфляцию выше 30%.
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