Глобальный дефицит бюджета Украины к концу года ожидается на уровне 50 миллиардов долларов, что составляет 30-35% ВВП страны, сообщил советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устиненко.
21 июля спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси пригрозила Блинкену, что конгресс внесет Россию в список стран-спонсоров терроризма самостоятельно, если он не предпримет никаких действий.
АвтоВАЗ объявил о начале продаж внедорожника Lada Niva Legend, стоимость машины в комплектации Classic 2022 составит от 647 600 рублей по госпрограмме льготного кредитования или от 796 500 рублей без её использования.