Общество

РИА НовостиРИА НовостиСоветник Зеленского выругался матом из-за цен на газ

"Нафтогаз" закупил летом слишком дорогое топливо, и теперь это сказывается на карманах "простых смертных", заявил советник президента Украины Игорь Новиков.
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Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ

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"Какого ***". Советник Зеленского возмутился платёжками за газ

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Советник Зеленского матом прокомментировал новые цены на газ

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Советник Зеленского нецензурно высказался о новых ценах на газ

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Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ

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Советник Зеленского выругался матом из-за стоимости газа на Украине

Газета.Ru07:32

Советника Зеленского крайне возмутили январские платёжки за газ

REGNUM03:41
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Политика

Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Гитлера и Сталина

РИА Новости 08:12
Общество

В МВД рассказали о новых электронных паспортах

Новые электронные паспорта будут представлять собой карточку с чипом, на котором записана все необходимая информация, заявила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова в интервью газете "Известия".
Газета.Ru 00:07
Общество

Афганистан раскрыл причину крушения самолета ВВС США

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Политика

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Депутат Верховной рады Мустафа Джемилев предложил поставить в первые ряды «марша достоинства» на Крым пожилых людей.
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Экономика

Минтруд выступил за понижение прожиточного минимума

"Установить по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 года на душу населения 10609 рублей, для трудоспособного населения – 11510 рублей, пенсионеров – 8788 рублей, детей – 10383 рубля", - говорится в документе.
Газета.Ru вчера в 11:05
Наука

Регулярные пожары увеличили способность эхинацеи к размножению

Осенние и весенние пожары в прериях оказывают положительное влияние на размножение эхинацеи узколистной.
ToDay News Ufa вчера в 05:26
Общество

В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов страны

В конце прошлой недели белорусские силовики задержали руководителей всех четырех сахарных заводов Белоруссии, сообщает tut.by со ссылкой на источник.
Московский Комсомолец вчера в 08:54
Политика

Эрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не выполняет свои обязательства по соглашениям по сирийскому Идлибу.
РИА Новости 05:33
Политика

Мишустин назначил своим помощником Сергея Приходько

Помощником премьер-министра РФ Михаила Мишустина назначен Сергей Приходько.
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Происшествия

В Ростовской области два человека погибли в ДТП с автобусом

Два человека погибли и 10 пострадали в ДТП на трассе «Дон» под Ростовом-на-Дону, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
РБК 05:37
Футбол

«Зенит» не взял Кокорина на сбор в Испанию

«Зенит» не взял нападающего Александра Кокорина в Испанию на сбор с основной командой. Об 29 января сообщается на сайте клуба.
REGNUM 04:45
Политика

Песков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».
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Происшествия

В Иркутске водителю, подрезавшему легковушку, дали 15 лет за убийство

Байкал-Daily 01:46
Политика

Голикова рассказала Путину о риске проникновения коронавируса в РФ

По словам вице-премьера, риск проникновения коронавируса из Китая на территорию РФ есть.
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Политика

Эрдоган потребовал от США поставить F-35 или вернуть деньги

Известия 05:49
Религия

Протоиерея Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Бывшего настоятеля храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот протоиерея Всеволода Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает ТАСС.
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Экономика

Минфин РФ подтвердил оценку расходов на меры из послания Путина

Минфин РФ оценил реализацию мер из послания президента Владимира Путина к Федеральному Собранию до 2024 года в 4 трлн 128,2 млрд рублей.
Интерфакс 06:41
Происшествия

Житель Новосибирска зарезал беременную женщину в подъезде

Газета.Ru 05:19
Происшествия

В районе поиска пропавшего под Смоленском подростка нашли тело

Российская газета 08:27
Общество

Выплаты военным и силовикам проиндексировали на 3 процента

Речь идет о размерах страховых сумм, единовременных пособий и ежемесячных компенсаций для военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, граждан, уволенных с военной службы, и граждан, проходивших военные сборы.
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Подлостью и гадостью назвала эфир Малахова про свой алкоголизм Отиева

Позже в эфир вышла программа Андрея Малахова под названием «Певица Ирина Отиева не выходит из дома и готовится к смерти», в которой он без зазрения совести назвал Отиеву алкоголичкой и продемонстрировал кадры, сделанные в ее квартире тайно.
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Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус

Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
Российская газета вчера в 10:02
Экономика

ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей

Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Газета.Ru вчера в 03:45
Политика

Медведев одним словом описал свои ощущения от новой работы

Экс-премьер России Дмитрий Медведев кратко — буквально одним словом — описал свои ощущения от новой работы в Совете безопасности РФ.
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Шоу-бизнес

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Бывшая супруга народного артиста РФ Владимира Кузьмина Екатерина Трофимова рассказала о венчании с музыкантом.
Политическая Экспертиза 04:41
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Валерия Васнецова: «Я не чувствовала той силы, которая позволила бы мне отобраться на ЧЕ»

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Валерия Васнецова рассказала о причинах неудачного отбора в национальную команду осенью.
Матч ТВ 08:06
Армия и оружие

Хуситы заявили об атаке дронами и ракетами объектов Saudi Aramco

Действующие на территории Йемена повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили, что нанесли удар с использованием дронов и ракет по объектам саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в городе Джизан.
РБК 08:47
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Трамп заявил, что благодаря «сделке века» Израиль делает шаг к миру

Американский лидер Дональд Трамп заявил в ходе пресс-конференции с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, что Израиль делает «большой шаг к миру», воплощая предложенную США «сделку века».
RT на русском вчера в 13:16
Происшествия

Суд оставил в силе приговор блогеру Синице

Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу на приговор блогеру Владиславу Синице, получившему пять лет колонии за пост в Twitter про детей силовиков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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"Куньлунь" намерен провести в Новосибирске домашний матч КХЛ против рижского "Динамо" 24 февраля, сообщили РИА Новости в пресс-службе китайского хоккейного клуба.
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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