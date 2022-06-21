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Советник главы Крыма Крючков: не всех смогли спасти после удара ВСУ по «Черноморнефтегазу»

Украинская армия 20 июня нанесла удары по трем буровым платформам "Черноморнефтегаза", установленным на Одесском месторождении в Черном море.
РИА Новости
Следователи возбудили уголовное дело по факту обстрела украинскими военными буровых платформ в акватории Чёрного моря в Крыму.
RT на русском
Источник в экстренных службах добавил, что семь человек остаются пропавшими без вести после удара.
ТАСС
В результате атаки три человека получили ожоги и осколочные ранения, семеро пропали без вести.
РИА Новости

Подробнее о событии

В Крыму сообщили, что после удара ВСУ по буровым платформам в Чёрном море спасти удалось не всех
Крым 2403:09
Советник главы Крыма Крючков: после удара ВСУ по платформам «Черноморнефтегаза» спасти удалось не всех
News.ru02:20
Советник главы Крыма Крючков: не всех смогли спасти после удара ВСУ по «Черноморнефтегазу»
РИА Новости02:34
Власти Крыма заявили, что после удара Украины по буровым спасти удалось не всех
ТАСС02:31
Советник Аксенова Крючков заявил о возможных жертвах из-за удара ВСУ по буровым платформам
Lenta.ru02:31
Советник главы Крыма Крючков сообщил о возможных жертвах удара ВСУ по «Черноморнефтегазу»
РЕН ТВ02:56
Власти Крыма сообщили о возможных жертвах из-за удара ВСУ по «Черноморнефтегазу»
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