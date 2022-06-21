РИА НовостиСоветник главы Крыма Крючков: не всех смогли спасти после удара ВСУ по «Черноморнефтегазу»Украинская армия 20 июня нанесла удары по трем буровым платформам "Черноморнефтегаза", установленным на Одесском месторождении в Черном море.РИА НовостиСледователи возбудили уголовное дело по факту обстрела украинскими военными буровых платформ в акватории Чёрного моря в Крыму.RT на русскомИсточник в экстренных службах добавил, что семь человек остаются пропавшими без вести после удара.ТАССВ результате атаки три человека получили ожоги и осколочные ранения, семеро пропали без вести.РИА НовостиЧитать далееСвернутьReadovka NewsReadovka NewsИзвестияГазета.RuREGNUMКрым 24РЕН ТВФАНТелеканал 360°Вечерняя МоскваАбзацПодробнее о событииВ Крыму сообщили, что после удара ВСУ по буровым платформам в Чёрном море спасти удалось не всехКрым 2403:09Советник главы Крыма Крючков: после удара ВСУ по платформам «Черноморнефтегаза» спасти удалось не всехNews.ru02:20Советник главы Крыма Крючков: не всех смогли спасти после удара ВСУ по «Черноморнефтегазу»РИА Новости02:34Власти Крыма заявили, что после удара Украины по буровым спасти удалось не всехТАСС02:31Советник Аксенова Крючков заявил о возможных жертвах из-за удара ВСУ по буровым платформамLenta.ru02:31Советник главы Крыма Крючков сообщил о возможных жертвах удара ВСУ по «Черноморнефтегазу»РЕН ТВ02:56Власти Крыма сообщили о возможных жертвах из-за удара ВСУ по «Черноморнефтегазу»Известия02:16Показать ещёОценить432Поделиться