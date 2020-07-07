Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, задержанный во вторник в Москве, не признал в суде вину в государственной измене.

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Подозреваемый в госизмене советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов не признал свою вину. Об этом он заявил в Лефортовском суде Москвы, где во вторник ему будет избрана мера пресечения, отмечает «Интерфакс». О задержании Ивана Сафронова стало известно ранее во вторник.

Советник главы «Роскосмоса» Сафронов не признал вину в госизмене

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