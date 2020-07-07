Происшествия
Национальная служба новостейСоветник главы «Роскосмоса» Сафронов не признал вину в госизмене
Подозреваемый в госизмене советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов не признал свою вину. Об этом он заявил в Лефортовском суде Москвы, где во вторник ему будет избрана мера пресечения, отмечает «Интерфакс». О задержании Ивана Сафронова стало известно ранее во вторник.
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Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, задержанный во вторник в Москве, не признал в суде вину в государственной измене.ТАСС09:55
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Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
В какой-то момент несколько пилотов встали на колено, тем самым выражая поддержку движению Black Lives Matter.
Evo-rus.com 05:58
Футбол
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Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
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Баржа для строительства «Северного потока-2» вышла из порта
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В Конгрессе США предложили выделить $275 млн на военную помощь Украине
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Происшествия
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ДТП с участием двух иномарок произошло на перекрестке улиц Комсомольской и Тихоокеанской в Южно-Сахалинске сегодня утром, 8 июля.
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Возможность передачи COVID-19 по воздуху нельзя исключать, но нужно дополнительно изучить все свидетельства, заявила технический эксперт Всемирной организации здравоохранения Бенедетта Аллегранци.
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