Происшествия

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Подозреваемый в госизмене советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов не признал свою вину. Об этом он заявил в Лефортовском суде Москвы, где во вторник ему будет избрана мера пресечения, отмечает «Интерфакс». О задержании Ивана Сафронова стало известно ранее во вторник.
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с чего всё началось

Иван Сафронов заявил в суде, что не признает вину в госизмене

Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, задержанный во вторник в Москве, не признал в суде вину в государственной измене.
ТАСС09:55

Подробнее о событии

Подозреваемый в госизмене советник главы «Роскосмоса» не признал вину

РИА Новости11:55

Иван Сафронов заявил в суде, что не признает вину в госизмене

ТАСС09:55

Советник главы «Роскосмоса» не признал вину в госизмене

RT на русском10:33

ТАСС: Сафронов отказался давать показания на допросе

Коммерсантъ11:19

Иван Сафронов не признал свою вину в госизмене

РБК10:09

Иван Сафронов отрицает факт госизмены и не дает показаний

Вести.Ru10:53

Сафронов отказался давать показания на допросе

Эхо Москвы10:57
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Игры

Игры для Xbox Series X покажут 23 июля

Корпорация Microsoft проведёт 23 июля презентацию игр для консоли Xbox Series X под названием Xbox Games Showcase.
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Культура

Скончался после перелома бедра итальянский композитор Эннио Морриконе

Evo-rus.com 02:14
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Происшествия

Собчак отпустили из полиции без составления протокола

Журналистку Ксению Собчак отпустили из отдела полиции без составления протокола, но обязали явиться 22 июля.
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Здоровье

Стало известно, как укрепить иммунитет при помощи шоколада

Специалист по рациональному питанию Варвара Зародина объяснила россиянам, как при помощи шоколада укрепить иммунитет.
Online47.ru 19:35
Общество

Еще три смерти от коронавируса зарегистрировано в Амурской области

5 июля в Амурской области выявлено 34 новых случая коронавируса, а всего 1860 случаев.
Телепорт 05 июля в 21:05
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Политика

Байден предложил ввести ограничения на импорт товаров из России

В случае победы на выборах Байден обещает ввести целевые ограничения на импорт из РФ и КНР, которые якобы представляют угрозу национальной безопасности США.
Известия 19:26
Общество

Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru 08:00
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Происшествия

На Сахалине в районе бухты Тихой пропал турист

Российская газета 05 июля в 22:55
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Экономика

Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса

Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета 09:00
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Общество

Белый дом назвал заявления племянницы Трампа смехотворными

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни прокомментировала скандальную книгу племянницы президента США Мэри Трамп.
Взгляд.ру 16:27
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Армия и оружие

Бывший аналитик ЦРУ усомнился в «сговоре» РФ с талибами

Информацию о предполагаемом сотрудничестве Москвы с боевиками запрещенной в РФ террористической организации "Талибан" ради убийства американских солдат в Афганистане стоит воспринимать с большой долей скепсиса, считает бывший глава отдела анализа России в ЦРУ Джордж Биб.
Газета.Ru 08:16
Общество

Советника главы «Роскосмоса» Сафронова подозревают в госизмене

По словам адвоката Сафронова Олега Елисеева, следствие утверждает, что с 2012 года советник главы «Роскосмоса» был завербован спецслужбами Чехии.
RuNews24.ru 17:26
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Политика

На Зеленского составили протоколы из-за нарушений в декларации

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины составило два протокола на президента страны Владимира Зеленского из-за административного правонарушения.
РБК 17:36
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Происшествия

Задержан главный архитектор города Свободный в Приамурье

СУСК по Амурской области в начале июня сообщил, что возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника администрации города, которого подозревают в превышении должностных полномочий при оформлении документов на тот самый земельный участок, где находится котельная.
РИА Новости 09:37
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Наука

Человек получил от неандертальцев ДНК, которое влияет на коронавирус

Участок ДНК, который значительно увеличивает риск заболевания COVID-19 и вызывает серъезные осложнения от него достались человеку разумному от неандертальцев шестьдесят тысяч лет назад.
МонаВиста 11:53
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Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

В какой-то момент несколько пилотов встали на колено, тем самым выражая поддержку движению Black Lives Matter.
Evo-rus.com 05:58
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Футбол

Глушаков: «Ахмат» проявил характер в матче РПЛ с «Тамбовом»

Футболисты грозненского "Ахмата" проявили характер в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Тамбовом", который после игры с московским "Спартаком" получил положительные эмоции, заявил РИА Новости полузащитник команды из Чечни Денис Глушаков.
РИА Новости 16:19
Экономика

Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам

Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае.
РБК 06:54
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Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой

Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru 13:18
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Общество

Онищенко рассказал о сроках возвращения коронавируса в Россию

Ранее, 30 июня, Онищенко говорил «Интерфаксу», что прихода второй волны коронавируса в России и в мире опасаться не нужно.
Известия 06:36
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Общество

Полиция Киева задержала двух россиян

Украинские правоохранительные органы в ходе спецоперации задержали в Киеве двух россиян по подозрению в планировании преступлений.
Газета.Ru 16:23
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Общество

Баржа для строительства «Северного потока-2» вышла из порта

Российская газета 13:48
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Футбол

Московский ФК «Спартак» объявил об отставке гендиректора

Совет директоров столичного футбольного клуба «Спартак» принял решение об освобождении с должности генерального директора Томаса Цорна, сообщается на сайте «красно-белых».
РИАМО 09:38
Общество

На Алтае введут дополнительные меры по борьбе с COVID-19

Более 170 новых инфицированных коронавирусом выявили в Алтайском крае, в связи с резким ростом заражённых в регионе планируют введение новых мер по противодействию COVID-19, сообщают в оперштабе.
РИА Новости 02:44
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
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Энергетика

Минэнерго США повысило прогноз по цене Brent в 2020 году до $40,5

Ведомство повысило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2020 году на 6,5%, до $40,5 за баррель.
ТАСС 13:17
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Политика

В Конгрессе США предложили выделить $275 млн на военную помощь Украине

Вашингтон, 8 июля 2020, 01:50 — REGNUM Военную помощь Украине в размере $275 млн предложил включить в проект американского военного бюджета на 2021 финансовый год комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США, 7 июля сообщается на сайте законодательного органа.
REGNUM 18:50
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Происшествия

Пьяный водитель совершил ДТП и сбежал в Южно-Сахалинске

ДТП с участием двух иномарок произошло на перекрестке улиц Комсомольской и Тихоокеанской в Южно-Сахалинске сегодня утром, 8 июля.
АСТВ 19:34
Здоровье

Стоматологи описали поражение полости рта коронавирусом

Согласно исследованиям, инфекция поражает ротовую полость и нарушает вкусовые ощущения.
Evo-rus.com 04:41
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Общество

ВОЗ допустила возможность передачи коронавируса по воздуху

Возможность передачи COVID-19 по воздуху нельзя исключать, но нужно дополнительно изучить все свидетельства, заявила технический эксперт Всемирной организации здравоохранения Бенедетта Аллегранци.
РИА Новости 12:02
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Советника главы Роскосмоса обвинили в госизменеБольше новостей по теме
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