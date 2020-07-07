Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиПодозреваемый в госизмене советник главы «Роскосмоса» не признал вину

Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, подозреваемый в государственной измене, не считает себя виновным, передает корреспондент РИА Новости из Лефортовского суда. "Вины не признаю", — заявил Сафронов на входе в зал заседаний.
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Советник главы «Роскосмоса» Сафронов на допросе отрицал причастность к госизмене

Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, задержанный по делу госизмене, заявил на допросе, что отрицает совершение этого преступления, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс09:57

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Подозреваемый в госизмене советник главы «Роскосмоса» не признал вину

РИА Новости11:55

Иван Сафронов отрицает факт госизмены и не дает показаний

Вести.Ru10:53

Советник главы «Роскосмоса» не признал вину в госизмене

RT на русском10:33

Защита считает, что дело Сафронова о госизмене связано с его журналистской деятельностью

ТАСС11:36

ТАСС: Сафронов отказался давать показания на допросе

Коммерсантъ11:19

Иван Сафронов не признал свою вину в госизмене

РБК10:09

Сафронов отказался давать показания на допросе

Эхо Москвы10:57
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Футбол

Гендиректору «Уфы» Газизову предлагали работу в «Спартаке» в 2019 году

Ранее сообщалось, что московский "Спартак" назначит нового генерального директора до 15 июля.
Газета.Ru 11:46
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Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой

Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru 13:18
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Транспорт

Международный терминал D «Шереметьево» возобновит работу 27 июля

Аэропорт «Шереметьево» 27 июля откроет международный терминал D, закрытый в апреле из-за снижения количества пассажиров на фоне распространения коронавируса.
Ведомости 12:14
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Происшествия

Собчак отпустили из полиции без составления протокола

Журналистку Ксению Собчак отпустили из отдела полиции без составления протокола, но обязали явиться 22 июля.
Известия 14:54
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Происшествия

Пожар произошел на крыше здания НИИ биохимии на юго-западе Москвы

РБК 17:12
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Наука

Оптомеханическая система уменьшила квантовый шум при комнатной температуре

Чтобы подавить естественный квантовый шум и повысить точность измерений, физики приводят системы в специальные сжатые состояния — то есть уменьшают разброс одной величины ценой увеличения разброса другой (подробнее об этом можно узнать в материале «Точилка для квантового карандаша»).
N+1 11:01
Кино

«Форрест Гамп» Земекиса признан самым популярным фильмом 1990-х годов

Фильм Форрест Гамп режиссера Роберта Земекиса стал самой популярной лентой 1990-х среди жителей разных стран по результатам исследования американской телекоммуникационной компании Frontier Communications.
iReactor 04 июля в 22:14
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Футбол

«Арсенал» сыграл вничью с «Лестером» в АПЛ

В матче 34-го тура Английской премьер-лиги лондонский «Арсенал» и «Лестер» не сумели выявить победителя.
RT на русском 17:13
Политика

КНР и Россия заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии

Россия и Китай наложили вето в СБ ООН на проект резолюции Бельгии и Германии, продлевающей работу двух погранпереходов на границе Сирии и Турции для доставки трансграничной гуманитарной помощи.
РИА Новости 17:27
10
Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

Октябрьский районный суд обнародовал переписку аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым, в которой девушка оскорбляет его и его семью, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:25
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Политика

Украина заявила о задержании куратора ДНР из ГРУ

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Киеве гражданина, который якобы был куратором руководителей самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Коммерсантъ 16:06
1
Происшествия

Не менее трех человек погибли при столкновении поездов в Чехии

Известия 10:56
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Политика

МИД РФ: Россия утратила доверие к США

Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства уверен, что нужно начинать постепенно восстанавливать утраченное доверие между странами и «делать это путём тактики малых шагов».
REGNUM 01:53
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Армия и оружие

«Геноцид» российских «Панцирей» объяснили «мертвой воронкой»

«Геноцид» зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства в Сирии и Ливии можно объяснить существованием «мертвой воронки» («мертвой зоны»), пишет «Звезда».
Lenta.ru 17:08
Общество

Белый дом считает книгу племянницы Трампа смехотворной и абсурдной

Новая книга племянницы президента США Мэри Трамп содержит смехотворные утверждения и полна измышлений.
ТАСС 15:06
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Здоровье

Опрос: врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу

Врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу.
BFM.ru 05:32
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Общество

День семьи, любви и верности отметят в Черемхово 8 июля

Город Черемхово, как и другие города страны, 8 июля отметит День семьи, любви и верности.
Иркутск Сегодня 02:36
Общество

«Аэрофлот» оставил 71 животное в Шанхае из-за подозрений в контрабанде

Как сообщает РИА Новости, официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин заявил, что на вывозной рейс пришли 39 пассажиров с клетками, в которых было 71 животное.
Невские Новости 10:13
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Политика

США введут визовые санкции против китайских чиновников из-за Тибета

США введут визовые ограничения против должностных лиц правительства КНР и Коммунистической партии Китая, которых Вашингтон считает причастными к ограничению доступа иностранцев в Тибет.
РБК 18:17
4
Общество

Пользователи в России заявили о сбоях в работе «Ростелекома»

В крупных российских городах вечером во вторник, 8 июля, зафиксированы перебои в работе сервисов телекоммуникационной компании "Ростелеком".
Газета.Ru 17:16
4
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
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Космос

Туристы подписали контракты на полет к МКС на «Союзе»

С космическими туристами, которые в соответствии с планом должны полететь на Международную космическую станцию (МКС) на корабле "Союз" в 2021 году, были заключены контракты.
Газета.Ru 04 июля в 20:56
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Здоровье

Распространение коронавируса в мире, России. Последние новости на утро 7 июля

В России по сообщению министерства здравоохранения РФ к вечеру 6 июля общее число случаев заболевания составляло 687 862, случаев за последние сутки – 6611, выписаны по выздоровлению — 454 329, умерло 10 296 человек.
AmurMedia.ru вчера в 19:30
Общество

Адвокат: Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы

Советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова подозревают в работе на чешские спецслужбы, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
RT на русском 15:57
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Автоспорт

Фернандо Алонсо все же подписал контракт с Renault

Раннее СМИ сообщали новость о том, что пилот "Формулы-1" Фернандо Алонсо может быть зачислен в состав "Рено".
CT news 16:36
Гаджеты

Составлен рейтинг самых быстрых бюджетных Android-смартфонов 2020 года

В десятку флагманских смартфонов попали также OnePlus 8 Pro, Meizu 17 Pro, iQOO 3, Realme X50 Pro, Redmi K30 Pro, iQOO Neo3 и Oppo Ace2.
Evo-rus.com вчера в 02:16
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Космос

Два астероида и одну галактику запечатлел телескоп «Хаббл»

За прошедший год около 9000 добровольцев со всего мира изучили 140 000 снимков, сделанных «Хабблом», и обнаружили на них 1500 следов астероидов – то есть примерно по одному астероиду на каждую сотню снимков.
РИА ОмскПресс вчера в 06:09
Шоу-бизнес

Джонни Депп и Эмбер Херд встретились в суде

В разговоре с адвокатом Херд Депп уже признал, что употреблял "все известные наркотики", а также отметил, что актриса просила его об объятиях уже после того, как в адрес Деппа был выписан запретительный ордер.
Газета.Ru 06:49
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Происшествия

Один человек ранен в результате стрельбы на военной базе в Калифорнии

Известия 13:57
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Футбол

«Ростов» подписал контракт с нападающим молодежной сборной Македонии

Советский спорт 13:15
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Советника главы Роскосмоса обвинили в госизменеБольше новостей по теме
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