Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, задержанный по делу госизмене, заявил на допросе, что отрицает совершение этого преступления, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

с чего всё началось

Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, подозреваемый в государственной измене, не считает себя виновным, передает корреспондент РИА Новости из Лефортовского суда. "Вины не признаю", — заявил Сафронов на входе в зал заседаний.

Подозреваемый в госизмене советник главы «Роскосмоса» не признал вину

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