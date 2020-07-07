Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, задержанный во вторник в Москве, не признал в суде вину в государственной измене.

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Советник генерального директора Роскосмоса Иван Сафронов, которого ранее задержали по подозрению в государственной измене, не признал свою вину. Об этом мужчина заявил, когда его вели в зал заседаний.

Советник главы Роскосмоса не признал вину по делу о госизмене

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