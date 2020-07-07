Происшествия
Вечерняя МоскваСоветник главы Роскосмоса не признал вину по делу о госизмене
Советник генерального директора Роскосмоса Иван Сафронов, которого ранее задержали по подозрению в государственной измене, не признал свою вину. Об этом мужчина заявил, когда его вели в зал заседаний.
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Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, задержанный во вторник в Москве, не признал в суде вину в государственной измене.ТАСС09:55
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Футбол
Шесть известных полевых игроков, которые вставали на ворота в матчах
Нападающий "Севильи" Лукас Окампос в матче с "Эйбаром" после травмы вратаря на 96-й минуте занял место в воротах, поскольку у команды не осталось замен, и отбил удар в упор, чем помог "Севилье" выиграть (1:0).
Газета Metro 12:34
Происшествия
Суд арестовал Ивана Сафронова на два месяца по подозрению в госизмене
Советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова арестовали по делу о госизмене на два месяца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 14:49
Общество
Кабмин разрешил выдавать ваучеры вместо денег за отмененные авиарейсы
В начале мая в пресс-службе Минтранса РБК сообщили, что правительство планировало разрешить ваучеры вместо возврата денег за отмененные поездки не только авиакомпаниям, но и железнодорожным, а также водным перевозчикам.
РБК 15:18
Общество
Онищенко рассказал о сроках возвращения коронавируса в Россию
Ранее, 30 июня, Онищенко говорил «Интерфаксу», что прихода второй волны коронавируса в России и в мире опасаться не нужно.
Известия 06:36
Авто
Разработчики родстера «Крым» решили выпустить пикап
Создатели родстера "Крым" планируют выпустить пикап с футуристичным дизайном, выполненным в духе Tesla Cybertruck.
Новые автомобили 08:03
Экономика
Минэкономразвития опровергло данные о резком падении доходов россиян
Минэкономразвития России опровергает данные о резком падении доходов населения, появившиеся ранее в СМИ со ссылкой на исследование "Росгосстрах жизни" и научно-технического центра "Перспектива".
ТАСС 10:02
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru 13:18
Футбол
Тедеско самостоятельно может принять решение об уходе из «Спартака»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско самостоятельно может принять решение об уходе из клуба.
Газета.Ru 09:18
Происшествия
Ефремову предъявили обвинение по делу о ДТП в окончательной редакции
ТАСС вчера в 11:34
Футбол
Гендиректор «Зенита» раскрыл планы на летнее трансферное окно
Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев раскрыл планы клуба на летнее трансферное окно.
Газета.Ru 14:36
Армия и оружие
В Ливии ещё одним ЗРПК «Панцирь-С» стало меньше
На вооружении армии Хафтара стало одним ЗРПК «Панцирь-С» меньше.
Avia.pro 12:05
Политика
Володин назвал политическим решение ЕСПЧ по обращению депутата Рашкина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что настаивает на извинении депутата Валерия Рашкина и не согласен с решением Европейского суда по правам человека.
Интерфакс 14:59
Финансы
Доллар уйдет выше 72 рублей, но к концу месяца все изменится
Рубль на этой неделе продолжил слабеть по отношению к доллару и евро достигнув в понедельник отметок 72 и 81,5 соответственно.
Российская газета вчера в 23:00
Происшествия
В Калининграде ФСБ задержала вербовщиков джихадистской группировки
Калининград, 7 июля 2020, 21:46 — REGNUM Сотрудники калининградского управления ФСБ задержали четверых членов группировки «Катиба Таухид валь-Джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вербовавших будущих боевиков для отправки в зону боевых действий, сообщает 7 июля РИА новости со ссылкой на УФСБ России по Калининградской области.
REGNUM 14:46
Экономика
Сервис доставки продуктов станет «помощником по домашним делам»
От Петербурга до Красноярска Петербургский сервис доставки продуктов iGooods увеличил выручку в первом полугодии 2020 года в 3,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 4,1 млрд руб.
РБК Санкт-Петербург 11:25
Политика
На Зеленского составили два протокола за нарушения в декларации
"НАПК вручило два протокола об административном нарушении президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с непредоставлением сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии", - сообщила пресс-служба в Facebook.
РИА Новости 15:01
Общество
Суд оштрафовал псковскую журналистку по делу об оправдании терроризма
Аргументы и Факты вчера в 05:54
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
Октябрьский районный суд обнародовал переписку аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым, в которой девушка оскорбляет его и его семью, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:25
Общество
Сын Бари Алибасова сообщил о невменяемости отца
Bimru.ru 13:01
Авто
Компания Haval показала официальные изображения нового Haval H6
Официальный дебют нового Haval H6 намечен на август текущего года, премьера состоится в рамках международного автосалона в Чэнду.
Новые автомобили 12:37
Общество
В МВД предложили изменить водительские права и ПТС
МВД предложило уточнить перечень данных, которые вносят паспорт транспортного средства, форму свидетельства о его регистрации, а также в образец водительского удостоверения.
РИА Новости 15:21
Футбол
Бюро исполкома РФС 6 июля рассмотрит проведение первенства ФНЛ в формате с 22 и 24 клубами
ФНЛ, где решением РФС ранее было решено сохранить всех аутсайдеров, в любом случае будет расширена, вопрос на сколько — до 22 клубов или до 24.
Матч ТВ 05 июля в 13:35
Общество
Томский Оперштаб опроверг слухи о скоплении тел в «ковидном» морге
Оперштаб Томской области опроверг данные о скоплении в морге тел умерших от COVID-19.
Вестник 01:35
Технологии
Microsoft уберет одну из частей «Панели управления» в Windows 10
Тестовая сборка ОС Windows 10 20161, выпущенная для инсайдерского приложения Microsoft, не получила раздела «Система» в «Панели управления».
Дни24 05:19
Экономика
Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии
Россия еще не достигла дна кризиса, вызванного пандемией коронавируса, проблемы у малого и среднего бизнеса начнутся к концу лета, осенью или к концу года, заявил председатель фонда "Сколково", бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в ходе выступления на форуме Innoprom.
РИА Новости 14:00
Футбол
«Лацио» проиграл «Лечче» в гостевом матче Серии А
Встреча прошла на стадионе «Виа Дель Маре» в Лечче и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. На 5-й минуте матча счёт открыл нападающий «Лацио» В тройку лидеров входят «Локомотив» (49) и «Краснодар» (45).
Чемпионат 15:36
Общество
В Воронежской области заработают торговые центры и детские лагеря
Согласно указу губернатора Александра Гусева, полностью разрешается розничная торговля, в том числе в ТЦ, открываются массажные салоны, сауны, бани и SPA.
Российская газета 09:36
Космос
На американском сегменте МКС отказал блок электропитания
Блок электропитания отказал снаружи американского сегмента Международной космической станции, его планируется заменить на новый с помощью манипулятора, сообщило НАСА.
РИА Новости 12:45