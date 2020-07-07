Происшествия

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваСоветник главы Роскосмоса не признал вину по делу о госизмене

Советник генерального директора Роскосмоса Иван Сафронов, которого ранее задержали по подозрению в государственной измене, не признал свою вину. Об этом мужчина заявил, когда его вели в зал заседаний.
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с чего всё началось

Иван Сафронов заявил в суде, что не признает вину в госизмене

Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, задержанный во вторник в Москве, не признал в суде вину в государственной измене.
ТАСС09:55

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Советник главы «Роскосмоса» не признал вину в госизмене

RT на русском10:33

Иван Сафронов отрицает факт госизмены и не дает показаний

Вести.Ru10:53

Защита считает, что дело Сафронова о госизмене связано с его журналистской деятельностью

ТАСС11:36

Подозреваемый в госизмене советник главы «Роскосмоса» не признал вину

РИА Новости11:55

ТАСС: Сафронов отказался давать показания на допросе

Коммерсантъ11:19

Иван Сафронов не признал свою вину в госизмене

РБК10:09

Сафронов отказался давать показания на допросе

Эхо Москвы10:57
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Футбол

Шесть известных полевых игроков, которые вставали на ворота в матчах

Нападающий "Севильи" Лукас Окампос в матче с "Эйбаром" после травмы вратаря на 96-й минуте занял место в воротах, поскольку у команды не осталось замен, и отбил удар в упор, чем помог "Севилье" выиграть (1:0).
Газета Metro 12:34
Происшествия

Суд арестовал Ивана Сафронова на два месяца по подозрению в госизмене

Советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова арестовали по делу о госизмене на два месяца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 14:49
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Общество

Кабмин разрешил выдавать ваучеры вместо денег за отмененные авиарейсы

В начале мая в пресс-службе Минтранса РБК сообщили, что правительство планировало разрешить ваучеры вместо возврата денег за отмененные поездки не только авиакомпаниям, но и железнодорожным, а также водным перевозчикам.
РБК 15:18
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Общество

Онищенко рассказал о сроках возвращения коронавируса в Россию

Ранее, 30 июня, Онищенко говорил «Интерфаксу», что прихода второй волны коронавируса в России и в мире опасаться не нужно.
Известия 06:36
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Авто

Разработчики родстера «Крым» решили выпустить пикап

Создатели родстера "Крым" планируют выпустить пикап с футуристичным дизайном, выполненным в духе Tesla Cybertruck.
Новые автомобили 08:03
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Экономика

Минэкономразвития опровергло данные о резком падении доходов россиян

Минэкономразвития России опровергает данные о резком падении доходов населения, появившиеся ранее в СМИ со ссылкой на исследование "Росгосстрах жизни" и научно-технического центра "Перспектива".
ТАСС 10:02
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Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой

Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru 13:18
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Футбол

Тедеско самостоятельно может принять решение об уходе из «Спартака»

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско самостоятельно может принять решение об уходе из клуба.
Газета.Ru 09:18
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Происшествия

Ефремову предъявили обвинение по делу о ДТП в окончательной редакции

ТАСС вчера в 11:34
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Происшествия

В Луганской области Украины сгорели 110 домов, есть жертвы

Газета.Ru 11:23
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Футбол

Гендиректор «Зенита» раскрыл планы на летнее трансферное окно

Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев раскрыл планы клуба на летнее трансферное окно.
Газета.Ru 14:36
Армия и оружие

В Ливии ещё одним ЗРПК «Панцирь-С» стало меньше

На вооружении армии Хафтара стало одним ЗРПК «Панцирь-С» меньше.
Avia.pro 12:05
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Политика

Володин назвал политическим решение ЕСПЧ по обращению депутата Рашкина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что настаивает на извинении депутата Валерия Рашкина и не согласен с решением Европейского суда по правам человека.
Интерфакс 14:59
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Финансы

Доллар уйдет выше 72 рублей, но к концу месяца все изменится

Рубль на этой неделе продолжил слабеть по отношению к доллару и евро достигнув в понедельник отметок 72 и 81,5 соответственно.
Российская газета вчера в 23:00
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Происшествия

В Калининграде ФСБ задержала вербовщиков джихадистской группировки

Калининград, 7 июля 2020, 21:46 — REGNUM Сотрудники калининградского управления ФСБ задержали четверых членов группировки «Катиба Таухид валь-Джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вербовавших будущих боевиков для отправки в зону боевых действий, сообщает 7 июля РИА новости со ссылкой на УФСБ России по Калининградской области.
REGNUM 14:46
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Экономика

Сервис доставки продуктов станет «помощником по домашним делам»

От Петербурга до Красноярска Петербургский сервис доставки продуктов iGooods увеличил выручку в первом полугодии 2020 года в 3,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 4,1 млрд руб.
РБК Санкт-Петербург 11:25
Политика

На Зеленского составили два протокола за нарушения в декларации

"НАПК вручило два протокола об административном нарушении президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с непредоставлением сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии", - сообщила пресс-служба в Facebook.
РИА Новости 15:01
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Общество

Суд оштрафовал псковскую журналистку по делу об оправдании терроризма

Аргументы и Факты вчера в 05:54
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Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

Октябрьский районный суд обнародовал переписку аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым, в которой девушка оскорбляет его и его семью, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:25
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Общество

Сын Бари Алибасова сообщил о невменяемости отца

Bimru.ru 13:01
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Авто

Компания Haval показала официальные изображения нового Haval H6

Официальный дебют нового Haval H6 намечен на август текущего года, премьера состоится в рамках международного автосалона в Чэнду.
Новые автомобили 12:37
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Общество

В МВД предложили изменить водительские права и ПТС

МВД предложило уточнить перечень данных, которые вносят паспорт транспортного средства, форму свидетельства о его регистрации, а также в образец водительского удостоверения.
РИА Новости 15:21
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Футбол

Бюро исполкома РФС 6 июля рассмотрит проведение первенства ФНЛ в формате с 22 и 24 клубами

ФНЛ, где решением РФС ранее было решено сохранить всех аутсайдеров, в любом случае будет расширена, вопрос на сколько — до 22 клубов или до 24.
Матч ТВ 05 июля в 13:35
Общество

Томский Оперштаб опроверг слухи о скоплении тел в «ковидном» морге

Оперштаб Томской области опроверг данные о скоплении в морге тел умерших от COVID-19.
Вестник 01:35
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Технологии

Microsoft уберет одну из частей «Панели управления» в Windows 10

Тестовая сборка ОС Windows 10 20161, выпущенная для инсайдерского приложения Microsoft, не получила раздела «Система» в «Панели управления».
Дни24 05:19
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Экономика

Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии

Россия еще не достигла дна кризиса, вызванного пандемией коронавируса, проблемы у малого и среднего бизнеса начнутся к концу лета, осенью или к концу года, заявил председатель фонда "Сколково", бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в ходе выступления на форуме Innoprom.
РИА Новости 14:00
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Футбол

«Лацио» проиграл «Лечче» в гостевом матче Серии А

Встреча прошла на стадионе «Виа Дель Маре» в Лечче и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. На 5-й минуте матча счёт открыл нападающий «Лацио» В тройку лидеров входят «Локомотив» (49) и «Краснодар» (45).
Чемпионат 15:36
Общество

В Воронежской области заработают торговые центры и детские лагеря

Согласно указу губернатора Александра Гусева, полностью разрешается розничная торговля, в том числе в ТЦ, открываются массажные салоны, сауны, бани и SPA.
Российская газета 09:36
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Космос

На американском сегменте МКС отказал блок электропитания

Блок электропитания отказал снаружи американского сегмента Международной космической станции, его планируется заменить на новый с помощью манипулятора, сообщило НАСА.
РИА Новости 12:45
Общество

В Петербурге началась акция против притеснения журналистов

ЗакC.Ру 14:44
Как работают Яндекс.Новости?
Советника главы Роскосмоса обвинили в госизменеБольше новостей по теме
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