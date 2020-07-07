Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, задержанный во вторник в Москве, не признал в суде вину в государственной измене.

с чего всё началось

Советник генерального директора Роскосмоса Иван Сафронов, которого ранее задержали по подозрению в государственной измене, не признал свою вину. Об этом мужчина заявил, когда его вели в зал заседаний.

Советник главы Роскосмоса не признал вину по делу о госизмене

Футбол Медведев прокомментировал «половой акт» Дзюбы и Азмуна После триумфа в матче 26-го тура против «Краснодара» (4:2) Дзюба и Азмун имитировали половой акт в раздевалке.

Происшествия Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова. 3,7K

Общество В Останкинскую башню ударила молния В сети появилось видео, на котором видно как в шпиль Останкинской телебашни в Москве ударила молния.

Происшествия Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой Октябрьский районный суд обнародовал переписку аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым, в которой девушка оскорбляет его и его семью, передает корреспондент РИА Новости. 860

Энергетика Минэнерго США признало снижение эффективности экспорта СПГ Низкие спрос и цены на газ в Европе и Азии делают экономику поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США неэффективной, покупатели отказались от 110 летних поставок СПГ, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации Минэнерго США (EIA). 1

Экономика Как штрафовали бизнес за экологию История вопроса В апреле 2016 года суд обязал британскую BP заплатить штраф $20,8 млрд за разлив нефти в Мексиканском заливе в 2010 году. 4

Политика США введут санкции против китайских чиновников из-за Тибета США вводят визовые ограничения против чиновников КНР, которые причастны к ограничению въезда иностранцев в Тибетский автономный район Китая, сообщил госсекретарь Майк Помпео.

Политика Трамп уведомил Конгресс о выходе США из ВОЗ Президент США Дональд Трамп направил в Конгресс официальное уведомление о выходе Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 447

Общество Число умерших от коронавируса в Москве превысило 4 тысячи В Москве за сутки умерли 28 человек с диагнозом пневмония и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в столице в Telegram-канале.

Армия и оружие ВМС США «потеряли» стелс-ракету Авторы материалов обращают внимание, что корабль Gabrielle Giffords, находясь в Южно-Китайском море, призванном демонстрировать КНР военные возможности Соединенных Штатов и ситуация с «потерянной» ракетой дискредитирует ВМС США. 33

Происшествия ФСБ задержала четырех вербовщиков террористов в Калининграде Сотрудники управления ФСБ совместно с пограничниками задержали в Калининграде четырех вербовщиков запрещенной в России международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад». 139