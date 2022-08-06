РИА НовостиСоветник главы офиса Зеленского Подоляк: Северная Македония предоставила Киеву танкиСоветник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Северная Македония предоставила Украине танки и самолеты.РИА Новости"Много народов сегодня проявляют больше мужества, чем половина G20. Как Северная Македония, подставив плечо в виде танков и самолетов", - написал Подоляк на своей странице в соцсетях.РИА НовостиПортал МКД ранее сообщил: власти Северной Македонии передают Украине четыре штурмовика Су-25, которые, как оказалось, были куплены у самого Киева еще в 2001 году.Московский КомсомолецМосква неоднократно призывала западные страны перестать накачивать Киев оружием.ИзвестияЧитать далееСвернутьПолитическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаАбзацКомсомольская правдаLife.ruRT на русскомПрофильРЕН ТВТК ЗвездаРидусНародные новостиФАНИА Красная ВеснаREGNUMЯмал-МедиаЦарьградГазета.RuНТВПодробнее о событииСоветник главы офиса Зеленского Подоляк: Македония предоставила Украине танки и самолетыLenta.ru11:16Власти Украины подтвердили передачу Северной Македонией танков и самолетовКоммерсантъ10:23В офисе Зеленского сообщили о передаче Северной Македонией самолётов и танков КиевуLife.ru11:06Северная Македония передала Украине устаревшие танки и самолетыУкраина.ру10:56Северная Македония поможет Украине купленным у нее же оружиемURA.Ru10:50Советник главы офиса Зеленского Подоляк: Северная Македония предоставила Киеву танкиРИА Новости10:35Советник Зеленского Подоляк: Северная Македония передала Украине танки и самолетыГазета.Ru11:14Показать ещёОценить1,1KПоделиться