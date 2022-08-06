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Советник главы офиса Зеленского Подоляк: Северная Македония предоставила Киеву танки

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Северная Македония предоставила Украине танки и самолеты.
РИА Новости
"Много народов сегодня проявляют больше мужества, чем половина G20. Как Северная Македония, подставив плечо в виде танков и самолетов", - написал Подоляк на своей странице в соцсетях.
РИА Новости
Портал МКД ранее сообщил: власти Северной Македонии передают Украине четыре штурмовика Су-25, которые, как оказалось, были куплены у самого Киева еще в 2001 году.
Московский Комсомолец
Москва неоднократно призывала западные страны перестать накачивать Киев оружием.
Известия

Подробнее о событии

Советник главы офиса Зеленского Подоляк: Македония предоставила Украине танки и самолеты
Lenta.ru11:16
Власти Украины подтвердили передачу Северной Македонией танков и самолетов
Коммерсантъ10:23
В офисе Зеленского сообщили о передаче Северной Македонией самолётов и танков Киеву
Life.ru11:06
Северная Македония передала Украине устаревшие танки и самолеты
Украина.ру10:56
Северная Македония поможет Украине купленным у нее же оружием
URA.Ru10:50
Советник главы офиса Зеленского Подоляк: Северная Македония предоставила Киеву танки
РИА Новости10:35
Советник Зеленского Подоляк: Северная Македония передала Украине танки и самолеты
Газета.Ru11:14

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