Политика

REGNUMREGNUMСоветник лидера Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын работает

Сеул, 27 апреля 2020, 03:22 — REGNUM Лидер КНДР Ким Чен Ын — жив, здоров и продолжает работать, заявил спецсоветник президента Южной Кореи Мун Чжо Ин в эфире телеканала CNN.
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Созданный в России процессор «Байкал-М» сравнили с чипами от Intel

Специалисты сравнили отечественный процессор Baikal-M с чипами мирового производителя, причем для тестов использовали мини-ПК Debian 9.3.
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Россия приостанавливает экспорт зерна

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РИА Новости вчера в 23:48
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