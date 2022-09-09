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Советник премьера ДНР Гагин назвал подвигом удержание Балаклеи силами российского СОБРа

Бойцы Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) совершили настоящий подвиг, обороняя Балаклею ограниченными силами и нанеся противнику колоссальный урон, заявил РИА Новости советник председателя правительства Донецкой Народной Республики Ян Гагин.
РИА Новости
На Харьковском направлении идут интенсивные бои с украинскими войсками, которые 7 сентября перешли в контрнаступление.
РИА Новости
Украинские формирования, напротив, понесли чудовищные потери как в живой силе, так и в технике, отметил Гагин.
РИА Новости
Вчера российские ВКС не дали ВСУ взять Балаклею в кольцо, сегодня город обстреливается украинскими националистами, на Харьковском направлении продолжаются тяжелые бои.
Московский Комсомолец

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Советник премьера ДНР Гагин рассказал о подвиге бойцов российского СОБРа в Балаклее
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