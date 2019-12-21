Политика

Газета.RuГазета.RuСоветник президента Польши признал руководителей США «болванами»

Член Нацсовета при президенте Польши Витольд Модзелевский издал книгу о польско-российских отношениях начала XX века. В ней он дает резкую критику представителей властей США, которых называет "болванами". Кроме того, в своем труде автор затрагивает и сегодняшнюю действительность.
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Советник президента Польши признал руководителей США «болванами»

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Советник президента Польши назвал американцев болванами

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