Политика
Газета.RuСоветник президента Польши признал руководителей США «болванами»
Член Нацсовета при президенте Польши Витольд Модзелевский издал книгу о польско-российских отношениях начала XX века. В ней он дает резкую критику представителей властей США, которых называет "болванами". Кроме того, в своем труде автор затрагивает и сегодняшнюю действительность.
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«Растратили капитал симпатий»: В Совете при президенте Польши назвали власти США «болванами»
Комсомольская правда08:08
«Болваны наживаются на идиотах». Как в Польше посмотрели на Россию под другим углом
BaltNews.lt18 декабря в 02:36
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