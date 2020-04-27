Политика
ТАСССоветник президента Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын здоров
Президент США Дональд Трамп позднее заявил на брифинге, что, по его данным, информация СМИ не соответствует действительности. Южнокорейские власти также заявляли об отсутствии данных о заболевании Ким Чен Ына, а в МИД КНР усомнились в источнике информации CNN.
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Здоровье
Василий Орлов: «Уверен, шутки точно кончились»
Итоги прошедшей недели, подведенные губернатором Приамурья Василием Орловым в Инстаграме, полностью посвящены коронавирусу и борьбе с ним.
Телепорт 06:33
Политика
Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса
Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости вчера в 09:25
Единоборства
Андрей Орловский: В идеале хотелось бы набить рожу Федору Емельяненко
Белорусский боец смешанного стиля Андрей Орловский отметил, что хотел бы провести поединки с Федором Емельяненко и Алистаром Оверим.
Bookmaker-ratings.ru 09:37
Происшествия
Российские туристы вернулись из Таиланда на Сахалин
Вывозной рейс из Таиланда прибыл в Южно-Сахалинск.
Российская газета 21:20
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» снова сменил курс
Главный претендент на достройку газопровода "Северный поток-2", трубоукладчик "Академик Черский", вновь изменил порт прибытия, теперь им обозначен порт Находка, из которого судно вышло в феврале.
Российская газета 07:57
Армия и оружие
Сирийская ПВО отражает атаки в небе над Дамаском
РИА Новости 22:22
Наука
Шкала кошачьих гримас показала эффективность в реальном времени
Канадские ученые показали, что надежно определять уровень боли у кошек по специальной шкале можно не только по фотографиям, но и в реальном времени, сообщается в PeerJ.
N+1 24 апреля в 14:44
Экономика
Росстат увидел сокращение реальных доходов россиян
Реальные располагаемые доходы россиян в первом квартале снизились на 0,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Lenta.ru вчера в 20:38
Политика
Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия 15:38
Общество
Власти Италии объявили о смягчении режима карантина
Рим, 26 апреля 2020, 23:43 — REGNUM Италия с 4 мая переходит во «вторую фазу» борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции, которая предполагает ряд мер по смягчению введенных ранее ограничений.
REGNUM 16:43
Общество
Еще 58 случаев коронавируса выявили в Свердловской области
В воскресенье, 26 апреля оперштаб сообщил о 58 новых случаях COVID-19 на территории Свердловской области.
Kursk.com 05:15
Политика
Трампа возмутила статья NYT о его привычках на работе
Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на The New York Times после публикации о его привычках на работе.
Российская газета 19:52
Экономика
Безработица в России может вырасти в шесть раз, заявили в ВШЭ
Безработица в России может вырасти в шесть раз, считают в Институте социальной политики НИУ ВШЭ. Об этом пишет газета "Известия".
РИА Новости 17:46
Политика
Переходный совет Южного Йемена объявил о самоуправлении
Переходный совет Южного Йемена, сформированный сепаратистами, объявил о режиме самоуправления на юге страны и ввел режим чрезвычайного положения, сообщает в воскресенье агентство Associated Press.
Интерфакс 03:58
Культура
Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ
Анатолий Цой стал победителем шоу "Маска" Однако судьям все же пришлось попрощаться с одним из артистов.
Вокруг ТВ 15:53
Происшествия
227 случаев коронавируса зарегистрировано в Бурятии
227 лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-2019 зарегистрировано в Бурятии по информации республиканского Управления Роспотребнадзора 27 апреля.
Восток-Телеинформ 21:34
Общество
До 12 мая собираются продлить режим самоизоляции в Омске
В Омской области сообщения ряда местных СМИ о возможном продлении действующего режима самоизоляции почти на две недели (до 12 мая) вызвали большой общественный резонанс.
Байкал24 11:40
Энергетика
Цена на нефть Brent поднялась выше $25 за баррель
Цена июльских фьючерсов нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель.
RT на русском 20:22
Энергетика
Новак дал прогноз по спросу на нефть
Минэнерго России ожидает постепенного восстановления спроса на нефть, в противном случае может произойти коллапс.
Известия 07:32
Экономика
Минкомсвязь согласилась отсрочить введение части норм «закона Яровой»
Минкомсвязь согласилась отсрочить введение части норм «закона Яровой» Минкомсвязь направила в правительство предложения по мерам поддержки отраслей IT и связи.
Коммерсантъ 18:35
Общество
Россиян начнут штрафовать за лающих по ночам собак
В обновленный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) включат статью об ответственности за нарушение тишины в ночное время.
Lenta.ru 16:17
Шоу-бизнес
Галкин рассказал о брачном контракте с Пугачевой
Шоумен и юморист Максим Галкин опроверг слухи о том, что певица и его супруга Алла Пугачева прежде, чем выйти за него замуж, составила брачный договор.
Газета.Ru 06:56
Общество
Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных
Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости 14:58
Авто
Названы возникшие из-за режима изоляции проблемы водителей в РФ
Еще одной проблемой назвали повышение цен на новые автомобили из-за коронавируса и экономической ситуации в стране.
Tvoe-avto.com 13:55
Кино
Аль Пачино отмечает 80-летний юбилей
RT на русском вчера в 03:48
Общество
В Кузбассе введут электронные пропуска
Правительство Кузбасса работает над системой электронных пропусков для контроля режима обязательной самоизоляции.
Коммерсантъ вчера в 12:25
Авто
Обновленный внедорожник Ford Everest вышел в продажу
Компания Ford объявила старт продаж обновленного рамного внедорожника Ford Everest.
Новые автомобили 00:40
Общество
101 случай заражения коронавирусом подтвержден в Иркутской области
В Иркутской области продолжает расти количество случаев заражения коронавирусом. По данным на утро 27 апреля в регионе их уже 101.
КП - Иркутск 21:31
Происшествия
Жители Подмосковья устроили массовую вечеринку
Газета.Ru 11:34