Политика
Газета.RuСоветник президента заявил об отсутствии запрета в России на Telegram
Спецпредставитель российского президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что мессенджер Telegram не запрещен в России.
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Спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что мессенджер Telegram в России не запрещен для использования.ТАСС09:27
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