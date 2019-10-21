Спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что мессенджер Telegram в России не запрещен для использования.

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Спецпредставитель российского президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что мессенджер Telegram не запрещен в России.

Советник президента заявил об отсутствии запрета в России на Telegram

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