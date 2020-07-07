Общество
РИА НовостиСоветника гендиректора «Роскосмоса» задержали по статье о госизмене
В Москве задержали советника гендиректора "Роскосмоса" Ивана Сафронова, заявили в пресс-службе государственной корпорации.
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с чего всё началось
Советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова задержали, сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на источник, близкий к МВД, и телеграм-канал Life Shot.Дождь03:19
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Наука
Таяние вечной мерзлоты может привести к появлению новых вирусов
Ученый РАН Сергей Давыдов рассказал, что в мерзлоте содержится большое число неизведанных элементов экосистем.
Общественная служба новостей вчера в 23:04
Политика
В Киеве допустили возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ
RT на русском вчера в 20:59
Политика
Сатановский предрек масштабную войну Запада против РФ
Государства Запада готовят плацдармы для вооруженного конфликта против Российской Федерации.
Народные новости вчера в 05:42
Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости вчера в 09:35
Общество
Суд оштрафовал лишенного сана отца Сергия за распространение фейков
Суд в Верхней Пышме Свердловской области оштрафовал на 90 тысяч рублей лишенного сана схимонаха Сергия (Николая Романова) за распространение недостоверной информации.
РИА Новости 04:10
Шоу-бизнес
Малышева объяснила вылет в Нью-Йорк
Ведущая Первого канала, доктор медицинских наук Елена Малышева объяснила, что вылетела в Нью-Йорк для того, чтобы встретиться с сыновьями, которые там живут.
Lenta.ru 04:18
Шоу-бизнес
Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома
Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома Неужели Борис Корчевников стал отцом, гадают поклонники.
Экспресс газета вчера в 01:09
Политика
Путин оценил принятые поправки к Конституции РФ
Президент Владимир Путин выразил уверенность в том, что внесение поправок в текст Конституции РФ было правильным шагом.
RT на русском 05 июля в 11:30
Единоборства
Порье: Хочу провести реванш с Хабибом Нурмагомедовым
Боец UFC Дастин Порье заявил о желании провести повторный бой с действующим чемпионом в этой же весовой категории Хабибом Нурмагомедовым.
МонаВиста 04:15
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета вчера в 06:05
Гаджеты
Беззеркальную камеру Canon EOS R5 показали на фото
Megaobzor.com вчера в 06:07
Армия и оружие
Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости вчера в 13:02
Шоу-бизнес
Петросян подал в суд на Коклюшкина из-за его высказываний о его жене
Издание Star Hit сообщает, что известный российский юморист Евгений Петросян решил подать судебный иск на писателя в жанре сатира Виктора Коклюшкина.
CT news вчера в 15:46
Политика
ЦИК обсудит возможность голосования в сентябре в течение 2-3 дней
Центризбирком обсудит с региональными комиссиями возможность проведения Единого дня голосования в сентябре в течение двух или трех дней, заявила в интервью РИА Новости глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
Российская газета 03:57
Общество
Врач сообщила о состоянии добровольцев после вакцинации от COVID-19
Врач рассказала, что у добровольцев после введения препарата наблюдалась незначительная реакция, которая ничем не отличалась от реакций на другие вакцины.
РБК вчера в 22:04
Экономика
Россия вошла в список 10-ти лучших стран для инвесторов
Россия входит в топ-10 наиболее привлекательных для иностранных инвесторов стран Европы, следует из исследования European Investment Monitor (EIM) международной консалтинговой компании EY.
Вести.Ru вчера в 03:37
Политика
Хинштейн прокомментировал высказывание Навального о евреях
Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, журналист и общественный деятель Александр Хинштейн прокомментировал RT обнаруженную старую запись Алексея Навального в «Живом журнале».
RT на русском 04:01
Экономика
Японский финансист оценил устойчивость экономики России при пандемии
Российская экономика, «закалённая» санкциями, проявила неожиданную способность к сопротивлению по отношению к последствиям пандемии коронавируса, пишет в статье для издания JB Press японский экономист Юсукэ Оцубо.
RT на русском 01:10
Экономика
В Бурятии оценили потери бюджета из-за коронавируса
Как сообщало ИА REGNUM, только потери туристической отрасли Бурятии за 2020 год чиновники ранее оценили в 2,6 млрд рублей.
REGNUM 04:13
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть гонщиков Формулы-1 отказались встать на колено в знак борьбы с расизмом. Эпизод случился перед стартом Гран-при в Австрии.
Vprognoze.ru вчера в 21:53
Футбол
На финал Кубка Украины по футболу назначена женщина-арбитр
Главным судьей финального матча Кубка Украины по футболу назначена Екатерина Монзуль.
РБК 04:15
Армия и оружие
Украина первая после США получит патрульные катера Mark VI
Ранее стало известно, что США продадут Украине 16 патрульных катеров Mark VI, вооруженных артиллерией и ракетами типа AGM-176C Griffin B (Block II).
Военное дело 00:00
Происшествия
Жителей Саяногорска осудят за хищение дорогостоящих авто
По версии следствия, в период 2018-2019 годах организованная группа, в состав которой вошли трое жителей Абакана и Саяногорска, совершали систематические хищения дорогостоящих авто на территории Хакасии и Красноярского края.
ИА Хакасия 02:27
Технологии
В Google Play нашли 25 приложений, ворующих учетные записи Facebook
Специалисты из французской компании Evina назвали 25 Android-приложений, которые похищали персональные данные пользователей социальной сети Facebook.
Live24 02:20
Кино
«Форрест Гамп» признан самым популярным фильмом 90-х годов
Сотрудники телекоммуникационной компании Frontier Communications провела исследование в 100 странах мира, чтобы узнать у местных жителей, какие фильмы 90-х годов прошлого столетия чаще всего ищут в интернете.
Live24 05 июля в 06:02
Происшествия
СК завершил расследование дел о размещении фото нацистов в сети
По данным следователей, Вячеслав Круглов 4 мая этого года через свою страницу в соцсети разместил на сайте «Банк памяти» для демонстрации во время трансляции в акции «Бессмертный полк онлайн» заявку с фотографией лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера.
Аргументы и Факты 04:13
Общество
В ХМАО за сутки зафиксировали 283 новых случая коронавируса
Треть заболевших приходится на Сургут и столицу округа За последние сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано 283 новых заболевших COVID-19.
Правда УрФО 02:59