с чего всё началось

В Москве задержали советника гендиректора "Роскосмоса" Ивана Сафронова, заявили в пресс-службе государственной корпорации.

Советника гендиректора «Роскосмоса» задержали по статье о госизмене

Общество Суд оштрафовал лишенного сана отца Сергия за распространение фейков Суд в Верхней Пышме Свердловской области оштрафовал на 90 тысяч рублей лишенного сана схимонаха Сергия (Николая Романова) за распространение недостоверной информации. 108

Шоу-бизнес Малышева объяснила вылет в Нью-Йорк Ведущая Первого канала, доктор медицинских наук Елена Малышева объяснила, что вылетела в Нью-Йорк для того, чтобы встретиться с сыновьями, которые там живут. 21

Политика Путин оценил принятые поправки к Конституции РФ Президент Владимир Путин выразил уверенность в том, что внесение поправок в текст Конституции РФ было правильным шагом. 6,2K

Единоборства Порье: Хочу провести реванш с Хабибом Нурмагомедовым Боец UFC Дастин Порье заявил о желании провести повторный бой с действующим чемпионом в этой же весовой категории Хабибом Нурмагомедовым.

Общество Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм. 858

Политика ЦИК обсудит возможность голосования в сентябре в течение 2-3 дней Центризбирком обсудит с региональными комиссиями возможность проведения Единого дня голосования в сентябре в течение двух или трех дней, заявила в интервью РИА Новости глава ЦИК РФ Элла Памфилова. 67

Экономика Россия вошла в список 10-ти лучших стран для инвесторов Россия входит в топ-10 наиболее привлекательных для иностранных инвесторов стран Европы, следует из исследования European Investment Monitor (EIM) международной консалтинговой компании EY. 173

Политика Хинштейн прокомментировал высказывание Навального о евреях Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, журналист и общественный деятель Александр Хинштейн прокомментировал RT обнаруженную старую запись Алексея Навального в «Живом журнале».

Экономика Японский финансист оценил устойчивость экономики России при пандемии Российская экономика, «закалённая» санкциями, проявила неожиданную способность к сопротивлению по отношению к последствиям пандемии коронавируса, пишет в статье для издания JB Press японский экономист Юсукэ Оцубо. 408

Экономика В Бурятии оценили потери бюджета из-за коронавируса Как сообщало ИА REGNUM, только потери туристической отрасли Бурятии за 2020 год чиновники ранее оценили в 2,6 млрд рублей. 8

Футбол На финал Кубка Украины по футболу назначена женщина-арбитр Главным судьей финального матча Кубка Украины по футболу назначена Екатерина Монзуль.

Происшествия Жителей Саяногорска осудят за хищение дорогостоящих авто По версии следствия, в период 2018-2019 годах организованная группа, в состав которой вошли трое жителей Абакана и Саяногорска, совершали систематические хищения дорогостоящих авто на территории Хакасии и Красноярского края.

Кино «Форрест Гамп» признан самым популярным фильмом 90-х годов Сотрудники телекоммуникационной компании Frontier Communications провела исследование в 100 странах мира, чтобы узнать у местных жителей, какие фильмы 90-х годов прошлого столетия чаще всего ищут в интернете. 38

Происшествия СК завершил расследование дел о размещении фото нацистов в сети По данным следователей, Вячеслав Круглов 4 мая этого года через свою страницу в соцсети разместил на сайте «Банк памяти» для демонстрации во время трансляции в акции «Бессмертный полк онлайн» заявку с фотографией лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера. 6