с чего всё началось

В Москве задержали советника гендиректора "Роскосмоса" Ивана Сафронова, заявили в пресс-службе государственной корпорации.

Советника гендиректора «Роскосмоса» задержали по статье о госизмене

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