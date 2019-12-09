Политика

REGNUMREGNUMСоветники лидеров «нормандской четверки» удалились на совещание

Советники лидеров «нормандской четверки» удалились из основного зала переговоров, чтобы внести правки в некоторые из пунктов итогового коммюнике саммита. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источники в украинской делегации.
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СМИ: В итоговое коммюнике лидеров «нормандской четверки» вносят правки

РЕН ТВ15:44

На саммите «нормандской четверки» приступили к правкам итогового коммюнике

Взгляд.ру14:16

Советники лидеров удалились для обсуждения деталей итогового коммюнике

News.ru13:37

Советники президентов «нормандской четверки» правят итоговый текст

Вести.Ru13:21

Советники лидеров «нормандской четверки» удалились на совещание

REGNUM13:07

Советники лидеров «нормандского саммита» правят некоторые пункты итогового коммюнике

Новостной фронт13:06
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Политика

Первая двусторонняя встреча Путина и Зеленского началась в Париже

РЕН ТВ 15:44
Политика

«Нормандская четверка» не договорилась о разведении сил в Донбассе

По итогам прошедшего в Париже саммита «нормандской четверки» лидерам Франции, Германии, Украины и России не удалось договориться о разведении сил и средств враждующих сторон по всей линии соприкосновения в Донбассе.
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Что Путин Владимир Владимирович обозначит какого-то человека или каких-то людей, которым он доверяет, и порекомендует его в качестве своего преемника.
РИА Новости 12:54
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Газета.Ru вчера в 22:11
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СК назвал сотрудников МВД лидерами среди коррупционеров

Сотрудники МВД привлекаются к уголовной ответственности чаще, чем другие представители правоохранительных органов, следует из сообщения официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко.
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Финансы

USD/RUB в 2020 году в среднем будет находиться на уровне 64 - Sberbank CIB

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Финмаркет 09:22
Авто

General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом

Американская компания General Motors (GM) выходит из совместного предприятия GM-АвтоВАЗ, выпускающего в Тольятти внедорожники Chevrolet Niva, сообщила в понедельник пресс-служба АвтоВАЗа и подтвердил представитель GM.
РБК 13:20
Экономика

На Украине пообещали снизить тарифы на коммуналку

Ранее ГЛАС сообщал об очередном росте тарифов на газ на Украине.
ГЛАС.RU 06 декабря в 14:32
Политика

Зеленский принес на саммит в Париже «шпаргалку» на русском языке

Президент Украины Владимир Зеленский принес на переговоры в «нормандском формате» бумагу с рукописным текстом на русском языке.
Известия 15:09
Спорт

Губерниев прокомментировал решение WADA по отстранению России

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишить Россию права участвовать в крупных международных турнирах, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.
Москва 24 06:19
Общество

Илон Маск съездил на Cybertruck в ресторан

Как пишет таблоид TMZ, гендиректор Tesla и его друзья — певица Граймс и ведущий дизайнер компании Франц фон Хольцхаузен — съездили в японский ресторан Nobu, совладельцем которого является Роберт де Ниро.
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Происшествия

Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии

Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
РИА Новости вчера в 09:08
Авто

Новый миллионник: имеет ли перспективы в России китайский Land Cruiser

Есть ли шансы у GAC, выясняли "Известия". Дорого богато Концерн GАС из Гуанчжоу входит в десятку ведущих автопроизводителей Китая.
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В Новой Зеландии произошло извержение вулкана

Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Коммерсантъ вчера в 23:11
Космос

На обратной стороне Луны появились странные объекты

Объекты были замечены на снимках кратера Парацельс С, находящегося на обратной стороне Луны. Фотографии были сделаны несколько лет назад.
Shraibikus News вчера в 10:37
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Переговоры Путина и Зеленского завершились

Президенты Украины и России Владимир Путин и Владимир Зеленский завершили переговоры в рамках саммита в «нормандском формате» в Париже, передает корреспондент РБК.
РБК 15:13
Футбол

Божович не собирается покидать пост главного тренера «Крыльев Советов»

Черногорский специалист Миодраг Божович заявил, что не собирается уходить в отставку с поста главного тренера самарского футбольного клуба "Крылья Советов".
РИА Новости вчера в 12:30
Политика

Асад обвинил Европу в поддержке террористов

Проблема наплыва в ЕС беженцев из Сирии вызвана тем, что Европа «изначально поддержала террористов», заявил сирийский президент Башар Асад.
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Происшествия

Фигуранту дела об убийстве Ксении Каторгиной продлили арест

Коммерсантъ Екатеринбург 04:01
Музыка

София Ротару выступила на «Песне года» в Москве

Певица София Ротару выступила на фестивале "Песня года" в Москве. Видео с концерта появилась на фан-страничке артистки в Instagram.
Piter.tv вчера в 06:48
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Россиян предупредили о погодных аномалиях

На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.
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Политика

Путин – Зеленскому: Все выйдут и поговорим

Взгляд.ру 12:44
Политика

В Париже завершились переговоры Путина и Зеленского

RT на русском 15:04
Культура

Анна Нетребко открыла новый сезон в миланском театре «Ла Скала»

В субботу, 7 декабря, в миланском театре «Ла Скала» состоялась премьера оперы Джакомо Пуччини «Тоска».
Театрал 07 декабря в 18:48
Политика

Украина договорилась с МВФ о новом транше на $5,5 млрд

Украина и Международный валютный фонд договорились о новой программе сотрудничества, подразумевающей кредит Киеву на сумму около $5,5 млрд на три года.
RT на русском вчера в 07:02
Футбол

Валерий Карпин: «Если буду говорить о судействе, меня на всю жизнь отстранят от футбола»

Sports.ru 14:23
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Если каждый неформально занятый получает среднюю для своего региона зарплату, недополученный доход бюджетов всех уровней составляет около 3 трлн руб. — 0,9 трлн руб. доходов от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 трлн руб. страховых взносов во внебюджетные фонды, оценили экономисты.
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Суд назначил условные сроки конвоирам банды GTA

Коммерсантъ 05:50
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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