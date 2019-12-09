Политика

REGNUMREGNUMСоветники лидеров «нормандской четверки» удалились на совещание

Советники лидеров «нормандской четверки» удалились из основного зала переговоров, чтобы внести правки в некоторые из пунктов итогового коммюнике саммита. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источники в украинской делегации.
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На саммите «нормандской четверки» приступили к правкам итогового коммюнике

Взгляд.ру14:16

Советники лидеров удалились для обсуждения деталей итогового коммюнике

News.ru13:37

Советники президентов «нормандской четверки» правят итоговый текст

Вести.Ru13:21

Советники лидеров «нормандской четверки» удалились на совещание

REGNUM13:07

Советники лидеров «нормандского саммита» правят некоторые пункты итогового коммюнике

Новостной фронт13:06
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Политика

Переговоры Путина и Зеленского в Париже завершились

BFM.ru 14:08
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WADA отстранило Россию от международных соревнований на 4 года

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило Россию от международных соревнований, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.
Газета.Ru 05:22
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«Тинькофф» объединил все сервисы в одном окне

Банк «Тинькофф» обновил приложение: в нем появится окно «Сервисы», в котором представлены все и финансовые, и потребительские услуги, рассказал представитель банка.
Ведомости вчера в 16:20
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София Ротару выступила на «Песне года» в Москве

Певица София Ротару выступила на фестивале "Песня года" в Москве. Видео с концерта появилась на фан-страничке артистки в Instagram.
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Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна

Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Подмосковье Сегодня 14:17
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СКА продлил победную серию в КХЛ до 11 матчей, обыграв «Динамо»

РИА Новости 14:16
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Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
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Авто

Водителям дали советы по прогреву машин зимой

Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.
Piter.tv 01:02
Общество

ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично

Фонд отмечает, что при оформлении выплат по доверенности пенсионера предупреждают о существующем порядке и он письменно обязуется раз в год подтверждать свою регистрацию.
РБК 07:57
Происшествия

В Подмосковье мужчина застрелил выглянувшую из окна женщину

Женщина получила смертельное огнестрельное ранение в деревне Мясное городского округа Ступино в Подмосковье, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе областного главка МВД РФ.
ТАСС 03:52
Авто

General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом

Американская компания General Motors (GM) выходит из совместного предприятия GM-АвтоВАЗ, выпускающего в Тольятти внедорожники Chevrolet Niva, сообщила в понедельник пресс-служба АвтоВАЗа и подтвердил представитель GM.
РБК 13:20
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В iPhone 12 увеличится емкость аккумулятора

Модуль меньшего размера позволит увеличить свободное пространство в корпусах смартфонов iPhone 12.
Goroday.ru 04:11
Общество

В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Известия вчера в 23:24
Политика

Зеленский принес на саммит в Париже «шпаргалку» на русском языке

Президент Украины Владимир Зеленский принес на переговоры в «нормандском формате» бумагу с рукописным текстом на русском языке.
Известия 15:09
Политика

Симоньян считает, что Путин обозначит преемника на посту президента

Что Путин Владимир Владимирович обозначит какого-то человека или каких-то людей, которым он доверяет, и порекомендует его в качестве своего преемника.
РИА Новости 12:54
Армия и оружие

Главы Минобороны России и Турции обсудили ситуацию на севере Сирии

Министры обороны РФ и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию на севере Сирии, в частности в Идлибе, говорится в сообщении турецкого минобороны.
РИА Новости 14:54
Политика

Путин и Зеленский обсуждают совместную декларацию

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Технологии

К концу века мировой океан может потерять 4% кислорода

С середины двадцатого века по сей день содержание в океанических водах кислорода снизилось на 1-2 процента, а к 2100 году уменьшится еще на столько же.
МедиаПоток 07:49
Общество

Работники школы в Казани съездили в ОАЭ за счёт родителей учеников

RT на русском 12:56
Общество

Внуково перестанет принимать электронные посадочные с 10 декабря

Московский аэропорт Внуково с 10 декабря перестанет принимать посадочные талоны в электронном виде, говорится в понедельник в сообщении авиакомпании "Победа".
ТАСС 13:21
Происшествия

Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии достигло пяти

С новозеландского острова Уайт-Айленд, где днем в понедельник началось извержение вулкана, вывезли тела пяти погибших, заявил TVNZ представитель местной полиции Джон Тимс.
Интерфакс 03:41
Спорт

Российских футболистов не оказалось в «антидопинговом списке WADA»

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало информацию о нарушениях российскими спортсменами антидопинговых правил.
Soccer.ru 13:19
Спорт

Cледующие 4 года Россия будет выступать под нейтральным флагом. Что это и как все устроено?

Россию отстранили на четыре года от всех крупных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира, за манипуляции с базой Московской лаборатории.
Sports.ru 05:23
Общество

Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат

В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».
РБК вчера в 22:01
Политика

Турция не откажется от С-400 ради американских Patriot, заявил Эрдоган

Анкара не откажется от российских систем ПВО С-400 ради того, чтобы купить американские зенитно-ракетные комплексы Patriot, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
РИА Новости 14:00
Спорт

Российский четырехкратный олимпийский чемпион поддержал решение WADA

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поддержал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от участия в международных соревнованиях и их проведения.
Ruposters.ru 08:45
Общество

В ГИБДД назвали регионы, где увеличилось количество ДТП

ГИБДД назвала 35 субъектов страны, в которых наблюдается увеличение количества ДТП, погибших и пострадавших.
ТАСС 12:32
Политика

В ЕС создадут аналогичный «акту Магнитского» санкционный механизм

Глава европейской дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС приступил к созданию санкционного инструмента в сфере прав человека, аналогичного "акту Магнитского" в Соединенных Штатах, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:22
Общество

Медведев уволил замглавы Росалкогольрегулирования Голосную

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении замглавы Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, которая проходила по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 13:22
Энергетика

Goldman Sachs пересмотрел прогноз по ценам на нефть

Финансовый конгломерат Goldman Sachs пересмотрел прогноз по ценам на нефть в сторону увеличения, 9 декабря передает агентство Reuters.
REGNUM 10:29
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российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
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