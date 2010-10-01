Политика
REGNUMСоветники лидеров «нормандской четверки» удалились на совещание
Советники лидеров «нормандской четверки» удалились из основного зала переговоров, чтобы внести правки в некоторые из пунктов итогового коммюнике саммита. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источники в украинской делегации.
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Спорт
Российский четырехкратный олимпийский чемпион поддержал решение WADA
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поддержал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от участия в международных соревнованиях и их проведения.
Политика
Путин и Зеленский начали переговоры в Париже
Политика
Генассамблея ООН во второй раз приняла резолюцию Украины «по проблеме милитаризации Крыма»
Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла в понедельник предложенную Украиной резолюцию о "проблеме милитаризации" Крыма и акваторий Азовского и Черного морей, однако за документ выступило меньше стран, чем в 2018 году.
Технологии
В WhatsApp появилась функция напоминаний
Новая функция, с помощью которой пользователи смогут создавать напоминания, появилась в мессенджере WhatsApp, сообщается на сайте whatsapp.any.do.
Культура
Посетитель галереи в США съел банан, проданный за $120 тысяч
Авто
Богатый кроссовер Genesis привезут в Россию в 2020 году
По официальной информации речь идет о кроссовере GV80, который был уже показан нам фотошпионами.
Авто
Land Rover выпустит бюджетный внедорожник в стиле Defender
Помимо бюджетного внедорожника, Land Rover планирует представить на рынке электрическую и более роскошную версию Defender Sport, которая будет конкурировать с новым Aston Martin DBX и Bentley Bentayga.
Общество
Медведев уволил замглавы Росалкогольрегулирования Голосную
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении замглавы Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, которая проходила по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Общество
В ПФР назвали условие приостановки выплаты пенсии
Выплату пенсии могут приостановить, если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
Общество
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Общество
Илон Маск прокатился за рулем бронированного электропикапа
Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск съездил в ресторан в Малибу на своем новом изобретении — бронированном пикапе Tesla Cybertruck.
Общество
В Бирмингеме появилось рождественское граффити от Бэнкси
Рождественское граффити британского художника Бэнкси появилось в Бирмингеме. Об этом сам художник сообщил в понедельник в Instagram.
Общество
Долг Украины перед Россией по евробондам достиг $4,5 млрд
Сумма требований РФ к Украине по неисполненным обязательствам по евробондам с учетом начисленных процентов достигла $4,5 млрд, сообщает Минфин России.
Хоккей
Нижегородское «Торпедо» сыграет с «Витязем» в Подольске
Возрастное ограничение: 6+ Нижегородское «Торпедо» сыграет с «Витязем» в Подольске 9 декабря, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.
Политика
Евросоюз создаст аналогичный акту Магнитского санкционный механизм
Евросоюз начнёт работу по подготовке глобального санкционного режима, аналогичного американскому акту Магнитского, для реагирования на серьёзные нарушения в области прав человека.
Общество
Почему Запашный раскритиковал поведение фанатов, интервью
Особенно в свете последних высказываний Эдгарда Запашного, раскритиковавшего фанатов, которые матерятся на стадионе.
Экономика
В России дорожает вторичное жилье
Лидерами по росту цен стали города Дальнего Востока – там вторичное жилье подорожало в среднем на 10% за год, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные ЦИАН.
Футбол
«Спартак» уступил «Ростову» в матче РПЛ
Московский "Спартак" уступил "Ростову" в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Общество
В Турции ввели налог на проживание в отелях
Уточняется, что налог в размере 1% будет взиматься с 1 апреля и до конца 2020 года. Позже его планируют повысить до 2%.
Политика
Путин стал наставником Зеленского на «нормандском саммите»
Президент России Владимир Путин стал наставником главы Украины Владимира Зеленского на "нормандском саммите" в Париже.
Общество
В России хотят защитить пенсии от взыскания долгов
В правительственную комиссию направлен законопроект, призванный ограничить удержание долгов с пенсий, сообщает "Российская газета" со ссылкой на Минтруд и Минэкономразвития.
Политика
Песков: встреча «нормандской четверки» продолжается
Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что лидеры "нормандской четверки" продолжают обсуждать раннее подготовленный совместный документ.
Происшествия
Соседка рассказала об умерших в Удмуртии матери и мальчике с ДЦП
Ранее стало известно, что в городе Можга умер 13-летний мальчик, страдавший тяжелой формой ДЦП, после того, как в квартире скончалась его мать.
Здоровье
Даже небольшое количество алкоголя увеличивает риск возникновения рака
Принято считать, что небольшое количество спиртного не только не навредит здоровью человека, но и принесет пользу.
Здоровье
Две несовершеннолетних пациентки умерли в онкоцентре им. Блохина
Две несовершеннолетних пациентки умерли в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина.
Происшествия
В Москве электрички насмерть сбили двоих людей
Электрички сбили двоих людей около станции Вешняки в Москве, оба пострадавших погибли, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления полиции на транспорте по ЦФО.