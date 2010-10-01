Политика

REGNUMREGNUMСоветники лидеров «нормандской четверки» удалились на совещание

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Советники лидеров «нормандской четверки» удалились из основного зала переговоров, чтобы внести правки в некоторые из пунктов итогового коммюнике саммита. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источники в украинской делегации.
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Советники лидеров «нормандской четверки» удалились на совещание

REGNUM13:07

Советники лидеров удалились для обсуждения деталей итогового коммюнике

News.ru13:37
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