с чего всё началось

Встреча внешнеполитических советников лидеров стран "нормандской" четверки (Германия, Франция, Россия, Украина) состоится в понедельник в Берлине в рамках подготовки к саммиту. Встреча традиционно проходит без участия прессы.

В Берлине приступят к подготовке саммита «нормандской» четверки

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