Политика

RT на русскомRT на русскомСоветники лидеров «нормандской четвёрки» встретились в Берлине

Советники лидеров России, Украины, Германии и Франции завершили переговоры, проходившие в Берлине. Об этом в своём Twitter написал украинский посол в ФРГ Андрей Мельник. «В Киеве уже полночь, а в Берлине только что завершились переговоры в нормандском формате», — сообщил он.
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Переговоры советников глав «нормандской четверки» в Берлине завершились

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Советники лидеров «нормандской четверки» завершили переговоры в Берлине

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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 20:00, Вашингтон
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