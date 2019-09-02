Политика

RT на русскомRT на русскомСоветники лидеров «нормандской четвёрки» встретились в Берлине

Советники лидеров России, Украины, Германии и Франции завершили переговоры, проходившие в Берлине. Об этом в своём Twitter написал украинский посол в ФРГ Андрей Мельник. «В Киеве уже полночь, а в Берлине только что завершились переговоры в нормандском формате», — сообщил он.
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