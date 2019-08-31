с чего всё началось

В Берлине прошла встреча внешнеполитических советников лидеров «нормандской четверки», в которую входят Россия, Германия, Франция и Украина. Главная цель — подготовка встречи глав этих государств. О завершении переговоров в Twitter сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

Путешествия Индия снизила стоимость электронных виз Власти Индии в два раза снизили стоимость оформления электронных виз для туристов, в том числе для граждан РФ, следует из данных на портале правительства Индии.

Политика Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.

Происшествия Найдены тела 25 погибших при пожаре на судне в Калифорнии Обнаружены тела 25 погибших при пожаре и затоплении коммерческого судна Conception в Калифорнии у берегов острова Санта-Крус, продолжаются поиски еще девяти пропавших, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на береговую охрану.

Происшествия В Киргизии наложили арест на мечеть, построенную Атамбаевым Первомайский районный суд Бишкека наложил арест на мечеть, построенную экс-президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе генеральной прокуратуры республики.

Экономика Тревожный звонок. ЦБ назвал кредитную нагрузку россиян пиковой Банк России опубликовал данные, согласно которым в первом полугодии нынешнего года коэффициент обслуживания долга вырос с 9,9 до 10,4%. Цифра рассчитывается как отношение плановых платежей по кредитам к располагаемым доходам домохозяйств.

Общество На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».

Экономика «Роснефть» призвала «Транснефть» извиниться перед Шрёдером В сообщении "Роснефть" называет Шрёдера "другом России, одним из авторитетнейших европейских политиков", отстаивающих поставки российских энергоресурсов в Европу, и напоминает, что он является председателем Совета директоров "Северного потока-2".

Энергетика Россия потеряет полтриллиона рублей из-за падения нефти Налоговые поступления России снизятся на полтриллиона рублей в год из-за спада цены на самую распространенную отечественную нефть Urals, в которой больше серы, чем в других сортах.

Политика WP узнала о готовящейся конгрессменами новой проверке Трампа Комитет по вопросам судопроизводства палаты представителей Конгресса США намерен провести масштабное расследование по вопросу о тайных выплатах президентом Дональдом Трампом денег женщинам, с которыми у него ранее были отношения, в обмен на молчание, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

Политика Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне Посольство России в Лондоне считает неприемлемым высказывание премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о "молоте фашизма и наковальне коммунизма" по отношению к Польше во Второй мировой войне.

Экономика Глава Роскомнадзора рассказал о ситуации со штрафом Google Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что компания Google пока ещё не выплатила штраф в размере 700 тыс. рублей, назначенный надзорным ведомством в июле.

Происшествия В Москве задержан журналист Илья Азар Журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата района Хамовники Илью Азара задержали вечером в столице, сообщил Азар в своем телеграм-канале.

Происшествия В Забайкалье военный утонул в танке на полигоне На танковом полигоне в Забайкальском крае во время обучения водителя-механика погиб инструктор.

Политика Польша обвинила Россию в неполучении репараций от Германии Министр обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Москву в том, что после Второй мировой войны республика не получила репарации за ущерб, причиненный стране гитлеровской Германией.

Общество Россиян ждет теплая зима с ледяными дождями Еврозима в худшем своем проявлении ждет Россию в 2019 году: гриппозная сырость, грязь, слякоть, туманы и ледяные дожди.

Экономика В России предложили изменить механизм выплат накопительных пенсий ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год — 8846 рублей.

Политика Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1» Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.

Политика В Улан-Баторе Путин обсудит развитие диалога России и Монголии Развитие диалога России и Монголии во всех сферах сегодня обсудят лидеры двух стран.