Политика

Евразия DailyЕвразия DailyВ Берлине состоялась встреча советников «нормандской четверки»

В Берлине прошла встреча внешнеполитических советников лидеров «нормандской четверки», в которую входят Россия, Германия, Франция и Украина. Главная цель — подготовка встречи глав этих государств. О завершении переговоров в Twitter сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.
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с чего всё началось
По данным пресс-службы офиса украинского президента Владимира Зеленского, страну представят новоназначенный глава МИДа Вадим Пристайко и помощник главы государства Андрей Ермак, передаёт УНИАН
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News.ru31 августа в 03:20

Подробнее о событии

Чеснаков: помощники лидеров «нормандской четверки» не согласовали конкретную дату саммита

ТАСС02:09

Переговоры советников глав «нормандской четверки» в Берлине завершились

Взгляд.рувчера в 18:25

Советники лидеров «нормандской четвёрки» встретились в Берлине

RT на русскомвчера в 17:51

Договорятся ли Россия и Украина по транзиту газа

Газета.Ruвчера в 16:57

Почему Зеленскому необходим саммит «нормандской» четверки

ФАНвчера в 04:17

2 сентября советники лидеров стран «нормандской четверки» обсудят подготовку к саммиту

Московский Комсомолец01 сентября в 17:42

В Кремле рассказали, кто представит Россию на встрече «нормандской четверки»

URA.Ru30 августа в 19:49
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Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 02:13, Вашингтон
Путешествия

Индия снизила стоимость электронных виз

Власти Индии в два раза снизили стоимость оформления электронных виз для туристов, в том числе для граждан РФ, следует из данных на портале правительства Индии.
Интерфакс вчера в 07:58
Политика

Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском вчера в 14:40
Происшествия

Найдены тела 25 погибших при пожаре на судне в Калифорнии

Обнаружены тела 25 погибших при пожаре и затоплении коммерческого судна Conception в Калифорнии у берегов острова Санта-Крус, продолжаются поиски еще девяти пропавших, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на береговую охрану.
РИА Новости 01:20
Происшествия

В Киргизии наложили арест на мечеть, построенную Атамбаевым

Первомайский районный суд Бишкека наложил арест на мечеть, построенную экс-президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе генеральной прокуратуры республики.
РИА Новости 01:56
Политика

Турция может купить у России дополнительные ЗРК С-400

RT на русском вчера в 10:53
Музыка

Автор песни «Третье сентября» раскрыл ее смысл

Газета.Ru вчера в 23:09
Экономика

Тревожный звонок. ЦБ назвал кредитную нагрузку россиян пиковой

Банк России опубликовал данные, согласно которым в первом полугодии нынешнего года коэффициент обслуживания долга вырос с 9,9 до 10,4%. Цифра рассчитывается как отношение плановых платежей по кредитам к располагаемым доходам домохозяйств.
Национальная служба новостей вчера в 08:48
Театры

Уличный фестиваль театров пройдет в Чите 5 и 6 сентября

5 сентября в 11.00 состоится торжественное открытие фестиваля.
НИА-Чита вчера в 21:38
Общество

На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост

В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ вчера в 11:16
Общество

Британская газета The Times написала о ремонте в школе Симановского

JustMedia 00:13
Экономика

«Роснефть» призвала «Транснефть» извиниться перед Шрёдером

В сообщении "Роснефть" называет Шрёдера "другом России, одним из авторитетнейших европейских политиков", отстаивающих поставки российских энергоресурсов в Европу, и напоминает, что он является председателем Совета директоров "Северного потока-2".
Интерфакс 00:29
Экономика

Аграрии Калининграда заявили о критической ситуации с продажей пшеницы

РБК 00:01
Энергетика

Россия потеряет полтриллиона рублей из-за падения нефти

Налоговые поступления России снизятся на полтриллиона рублей в год из-за спада цены на самую распространенную отечественную нефть Urals, в которой больше серы, чем в других сортах.
Lenta.ru вчера в 18:45
Политика

WP узнала о готовящейся конгрессменами новой проверке Трампа

Комитет по вопросам судопроизводства палаты представителей Конгресса США намерен провести масштабное расследование по вопросу о тайных выплатах президентом Дональдом Трампом денег женщинам, с которыми у него ранее были отношения, в обмен на молчание, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.
Интерфакс вчера в 22:11
Происшествия

В Сочи один человек пострадал при пожаре в жилом доме

RT на русском вчера в 20:43
Политика

Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне

Посольство России в Лондоне считает неприемлемым высказывание премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о "молоте фашизма и наковальне коммунизма" по отношению к Польше во Второй мировой войне.
РИА Новости вчера в 23:45
Происшествия

В Краснодаре вынужденно сел летевший в Анталью самолет

Российская газета 01:41
Экономика

Глава Роскомнадзора рассказал о ситуации со штрафом Google

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что компания Google пока ещё не выплатила штраф в размере 700 тыс. рублей, назначенный надзорным ведомством в июле.
RT на русском 00:34
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России

Российская газета вчера в 18:48
Происшествия

В Москве задержан журналист Илья Азар

Журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата района Хамовники Илью Азара задержали вечером в столице, сообщил Азар в своем телеграм-канале.
Интерфакс вчера в 14:31
Происшествия

В Забайкалье военный утонул в танке на полигоне

На танковом полигоне в Забайкальском крае во время обучения водителя-механика погиб инструктор.
Российская газета 02:07
Культура

Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции

Газета.Ru 02:08
Политика

Польша обвинила Россию в неполучении репараций от Германии

Министр обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Москву в том, что после Второй мировой войны республика не получила репарации за ущерб, причиненный стране гитлеровской Германией.
Международная жизнь вчера в 04:54
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Лукашенко отказался ездить на работу на велосипеде из-за Зеленского

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Из американской школы убрали книги о Гарри Поттере из-за «проклятий»

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Россиян ждет теплая зима с ледяными дождями

Еврозима в худшем своем проявлении ждет Россию в 2019 году: гриппозная сырость, грязь, слякоть, туманы и ледяные дожди.
Вести.Ru вчера в 10:29
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В России предложили изменить механизм выплат накопительных пенсий

ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год — 8846 рублей.
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Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»

Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Политика

В Улан-Баторе Путин обсудит развитие диалога России и Монголии

Развитие диалога России и Монголии во всех сферах сегодня обсудят лидеры двух стран.
Вести.Ru вчера в 23:04
Экономика

Антонов рассказал о росте интереса США к российскому Дальнему Востоку

Несмотря на санкции, товарооборот между США и Россией за первые шесть месяцев 2019 года вырос на 14%, до $13,8 млрд.
Известия вчера в 19:25
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