Политика
Евразия DailyВ Берлине состоялась встреча советников «нормандской четверки»
В Берлине прошла встреча внешнеполитических советников лидеров «нормандской четверки», в которую входят Россия, Германия, Франция и Украина. Главная цель — подготовка встречи глав этих государств. О завершении переговоров в Twitter сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.
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с чего всё началось
По данным пресс-службы офиса украинского президента Владимира Зеленского, страну представят новоназначенный глава МИДа Вадим Пристайко и помощник главы государства Андрей Ермак, передаёт УНИАН.News.ru31 августа в 03:20
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2 сентября советники лидеров стран «нормандской четверки» обсудят подготовку к саммиту
Московский Комсомолец01 сентября в 17:42
В Кремле рассказали, кто представит Россию на встрече «нормандской четверки»
URA.Ru30 августа в 19:49
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 02:13, Вашингтон
Путешествия
Индия снизила стоимость электронных виз
Власти Индии в два раза снизили стоимость оформления электронных виз для туристов, в том числе для граждан РФ, следует из данных на портале правительства Индии.
Интерфакс вчера в 07:58
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском вчера в 14:40
Происшествия
Найдены тела 25 погибших при пожаре на судне в Калифорнии
Обнаружены тела 25 погибших при пожаре и затоплении коммерческого судна Conception в Калифорнии у берегов острова Санта-Крус, продолжаются поиски еще девяти пропавших, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на береговую охрану.
РИА Новости 01:20
Происшествия
В Киргизии наложили арест на мечеть, построенную Атамбаевым
Первомайский районный суд Бишкека наложил арест на мечеть, построенную экс-президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе генеральной прокуратуры республики.
РИА Новости 01:56
Политика
Турция может купить у России дополнительные ЗРК С-400
RT на русском вчера в 10:53
Музыка
Автор песни «Третье сентября» раскрыл ее смысл
Газета.Ru вчера в 23:09
Экономика
Тревожный звонок. ЦБ назвал кредитную нагрузку россиян пиковой
Банк России опубликовал данные, согласно которым в первом полугодии нынешнего года коэффициент обслуживания долга вырос с 9,9 до 10,4%. Цифра рассчитывается как отношение плановых платежей по кредитам к располагаемым доходам домохозяйств.
Национальная служба новостей вчера в 08:48
Театры
Уличный фестиваль театров пройдет в Чите 5 и 6 сентября
5 сентября в 11.00 состоится торжественное открытие фестиваля.
НИА-Чита вчера в 21:38
Общество
На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ вчера в 11:16
Экономика
«Роснефть» призвала «Транснефть» извиниться перед Шрёдером
В сообщении "Роснефть" называет Шрёдера "другом России, одним из авторитетнейших европейских политиков", отстаивающих поставки российских энергоресурсов в Европу, и напоминает, что он является председателем Совета директоров "Северного потока-2".
Интерфакс 00:29
Энергетика
Россия потеряет полтриллиона рублей из-за падения нефти
Налоговые поступления России снизятся на полтриллиона рублей в год из-за спада цены на самую распространенную отечественную нефть Urals, в которой больше серы, чем в других сортах.
Lenta.ru вчера в 18:45
Политика
WP узнала о готовящейся конгрессменами новой проверке Трампа
Комитет по вопросам судопроизводства палаты представителей Конгресса США намерен провести масштабное расследование по вопросу о тайных выплатах президентом Дональдом Трампом денег женщинам, с которыми у него ранее были отношения, в обмен на молчание, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.
Интерфакс вчера в 22:11
Происшествия
В Сочи один человек пострадал при пожаре в жилом доме
RT на русском вчера в 20:43
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
Посольство России в Лондоне считает неприемлемым высказывание премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о "молоте фашизма и наковальне коммунизма" по отношению к Польше во Второй мировой войне.
РИА Новости вчера в 23:45
Происшествия
В Краснодаре вынужденно сел летевший в Анталью самолет
Российская газета 01:41
Экономика
Глава Роскомнадзора рассказал о ситуации со штрафом Google
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что компания Google пока ещё не выплатила штраф в размере 700 тыс. рублей, назначенный надзорным ведомством в июле.
RT на русском 00:34
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета вчера в 18:48
Происшествия
В Москве задержан журналист Илья Азар
Журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата района Хамовники Илью Азара задержали вечером в столице, сообщил Азар в своем телеграм-канале.
Интерфакс вчера в 14:31
Происшествия
В Забайкалье военный утонул в танке на полигоне
На танковом полигоне в Забайкальском крае во время обучения водителя-механика погиб инструктор.
Российская газета 02:07
Культура
Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции
Газета.Ru 02:08
Политика
Польша обвинила Россию в неполучении репараций от Германии
Министр обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Москву в том, что после Второй мировой войны республика не получила репарации за ущерб, причиненный стране гитлеровской Германией.
Международная жизнь вчера в 04:54
Политика
Лукашенко отказался ездить на работу на велосипеде из-за Зеленского
Газета.Ru вчера в 15:06
Общество
Россиян ждет теплая зима с ледяными дождями
Еврозима в худшем своем проявлении ждет Россию в 2019 году: гриппозная сырость, грязь, слякоть, туманы и ледяные дожди.
Вести.Ru вчера в 10:29
Экономика
В России предложили изменить механизм выплат накопительных пенсий
ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год — 8846 рублей.
REGNUM вчера в 00:20
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Политика
В Улан-Баторе Путин обсудит развитие диалога России и Монголии
Развитие диалога России и Монголии во всех сферах сегодня обсудят лидеры двух стран.
Вести.Ru вчера в 23:04
Экономика
Антонов рассказал о росте интереса США к российскому Дальнему Востоку
Несмотря на санкции, товарооборот между США и Россией за первые шесть месяцев 2019 года вырос на 14%, до $13,8 млрд.
Известия вчера в 19:25