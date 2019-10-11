Политика

Вести.RuВести.RuСоветником секретаря СНБО Украины по Донбассу стал известный шоумен

Советником секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса стал известный шоумен, в прошлом — член команды КВН и креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо.
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КВНщик Сергей Сивохо получил должность в Совнацбезе Украины

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Бывший игрок КВН стал советником секретаря СНБО Украины

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Советником секретаря СНБО Украины по Донбассу стал известный шоумен

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Lenta.ru13:14

Комик Сивохо стал советником секретаря СНБО Украины

Московский Комсомолец13:00
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Сергей Сивохо
Украинский актёр
Украинский актёр кино и телевидения, телеведущий, продюсер, певец, шоумен, радиоведущий, пародист. Участник КВН. Был творческим директором украинских телерадиокомпаний. Занимается благотворительной деятельностью.
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