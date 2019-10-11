Политика
Вести.RuСоветником секретаря СНБО Украины по Донбассу стал известный шоумен
Советником секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса стал известный шоумен, в прошлом — член команды КВН и креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо.
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КВНщик Сергей Сивохо стал советником секретаря СНБО Украины по вопросам Донбасса
Комсомольская правда13:17
Автоматически обработано 7036 источников, обновлено в 14:41, Вашингтон
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