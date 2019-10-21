Политика

ИнтерфаксИнтерфаксСоветником секретаря СНБО Украины по Донбассу стал шоумен Сивохо

Известный шоумен, в прошлом - КВНщик, креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо сообщает, что назначен на должность советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
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Сергей Сивохо
Украинский актёр
Украинский актёр кино и телевидения, телеведущий, продюсер, певец, шоумен, радиоведущий, пародист. Участник КВН. Был творческим директором украинских телерадиокомпаний. Занимается благотворительной деятельностью.
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